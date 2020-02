Heidelberg. (tib) Mittwoch war ein schöner Tag – zumindest für Tim Ganz. Der Rechtsaußen der Handballer der Rhein-Neckar Löwen, der mit seinen 22 Jahren noch ein junges Talent ist, mit Patrick Groetzki einen erfahrenen Positionskollegen hat und deshalb nur selten zum Einsatz kommt, durfte spielen.

Diesmal – im EHF-Cup-Gruppenspiel gegen Liberbank Cuenca – war er nicht nur im Kader, sondern mitten im Geschehen, weil Martin Schwalb, der neue Trainer des Bundesligisten, gegen Ende der Partie jedem Spieler ein paar Einsatzminuten gönnte. Ganz spielte gut und erzielte sogar ein Tor.

Am Freitag gaben die Badener aber bekannt, dass der Flügelflitzer den Verein zum Saisonende verlassen wird. Er wolle sich mehr auf sein Studium konzentrieren und zudem mehr Spielpraxis sammeln – nach RNZ-Informationen wird Ganz sich deshalb dem aktuellen Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg – der SG Pforzheim/Eutingen – anschließen und so wieder in der Nähe von Karlsruhe aktiv sein.

Abschied im Sommer: Rechtsaußen Tim Ganz wir uns nach Saisonende verlassen.#1team1ziel https://t.co/Ojz9k4UpbI — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) February 28, 2020

Weil die Löwen, die am Samstagabend im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf (20.30/SAP Arena) gefordert sind, mit Albin Lagergren zur kommenden Spielzeit einen Linkshänder aus Magdeburg dazubekommen und zudem Routinier Alexander Petersson vom Rückraum auf die Außenposition ausweichen könnte, gilt es als unwahrscheinlich, dass die Löwen einen neuen Außenspieler verpflichten.

"Wir müssen in der Abwehr auf jeden Fall noch besser spielen", kündigte Patrick Groetzki am Mittwoch nach dem Sieg gegen die Spanier an: "Denn mit Hannover kommt eine ganz andere Qualität auf uns zu."