Von Michael Wilkening

Herning. Die Bilder wiederholten sich in diesen Tagen. Auch nach dem Spiel um Platz drei hatte Uwe Gensheimer noch einen Marathon zu absolvieren. Seine Kollegen hatten sich ihrer durchgeschwitzten Trikots längst in der Kabine entledigen können, als der 32-Jährige immer noch im Bauch der Arena stand und Fragen beantwortete.

Der Kapitän der deutschen Handballer war in den zurückliegenden zweieinhalb Wochen ein gefragter Gesprächspartner und Gensheimer befriedigte jedes Verlangen der Medien. Er stellte sich vor jedes Mikrofon - und damit auch vor seine Teamkollegen. Nach jedem Sieg und zuletzt auch nach den bitteren Niederlagen. Die Mitspieler bekamen mehr Ruhe, weil ihr Kapitän das öffentliche Interesse abfederte.

Noch vor einem Jahr war Uwe Gensheimer eines der Gesichter des EM-Desasters in Kroatien. Nach dem Ausscheiden in der Hauptrunde und den dabei zu Tage getretenen Differenzen zwischen Teilen der Mannschaft und Bundestrainer Christian Prokop floh der Mann aus Friedrichsfeld mit der Binde am Arm wie der Rest wortlos aus dem Teamhotel nahe Varazdin. In einer schwarzen Stunde des Handballs in Deutschland blieb Gensheimer blass - er war seiner zugedachten Rolle auf und neben dem Platz nicht gerecht geworden. Bei der Weltmeisterschaft offenbarte er eine Wandlung.

Es werden immer wieder Geschichten geschrieben, weil Gensheimer, der seit Sommer 2016 für den Klub der Superstars Paris Saint-Germain spielt, weiterhin auf seinen ersten großen internationalen Titel wartet. Die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land wäre die ideale Möglichkeit gewesen, dieses Gerede zu beenden. Die klare und verdiente Niederlage im Halbfinale gegen Norwegen zerstörte diesen Traum aber am Freitagabend.

Gensheimer hatte Tränen in den Augen, als er sich von den Zuschauern in der Hamburger Arena verabschiedete. An dem Linksaußen hatte es nicht gelegen, er hatte ein fast perfektes Spiel abgeliefert, die ersten sieben Würfe alle im Tor untergebracht und war erst mit einem Verzweiflungsversuch kurz vor dem Ende gescheitert. Der große Traum vom Titel zerplatzte, aber Uwe Gensheimer hat in den zurückliegenden Wochen gewonnen.

Beim Spiel um den dritten Platz wiederholte der Kapitän gestern in der Jyske-Bank-Boxen in Herning seine Vorstellung und traf erneut sieben seiner acht Versuche. An dem Linksaußen lag es nicht, dass es gegen den Weltmeister von 2017 nicht zum Gewinn der Bronzemedaille reichte. Gensheimer war in den Schlusssekunden, als der entscheidende Treffer für die Franzosen zum 25:26 aus deutscher Sicht fiel, nicht mehr auf dem Feld.

Die portugiesischen Schiedsrichter hatten ihn mit einer umstrittenen Zwei-Minuten-Strafe belegt. Gensheimer fiel am Spielfeldrand in sich zusammen, als sein Klubkollege Nikola Karabatic die Hoffnungen des deutschen Kapitäns und der Deutschen insgesamt zerstörte.

Das änderte nichts an der Wertschätzung für den Mann mit der Nummer drei auf dem Rücken. "Wir haben einen Kapitän in Topform, der emotional das Team mitnimmt, der vorweg geht, der in der Abwehr seine Arbeit hervorragend macht und sehr effizient spielt", hatte Prokop seinen Kapitän während der WM gelobt. Nie zuvor hatte Gensheimer so sehr nach außen und innen gewirkt wie bei der Heim-WM, die Nominierung in das Allstar-Team ist eine logische Konsequenz für die Leistungen auf dem Feld, die Anerkennung innerhalb der eigenen Mannschaft Folge der Führungsqualitäten.

Es spricht für die Rhein-Neckar Löwen und ein Stück weit für die gesamte Bundesliga, dass Gensheimer in der kommenden Saison wieder zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Die offizielle Verlautbarung dazu haben die Badener bislang zwar zurückgehalten, aber in den kommenden Tagen dürfte der Transfer von Paris zu den Löwen verkündet werden. Mit Gensheimer erhält die Liga einen schillernden Stern zurück, nachdem ihr in den Vorjahren immer wieder Stars den Rücken kehrten.

Zuvor verfolgt der Linksaußen aber noch ein Projekt, das gerade noch scheiterte: Mit Paris Saint-Germain will er den ersten großen internationalen Titel seiner Laufbahn gewinnen. Der Erfolg in der Champions League ist das ausgerufene Ziel des Klubs - und das von Gensheimer. Der Mannheimer wechselte vor zweieinhalb Jahren an die Seine, um in der Königsklasse des Klubhandballs zu triumphieren.

Gelingt das Unterfangen im dritten Anlauf, wäre er auch den letzten Makel los, der noch an ihm haftet.