Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist eine Phase, die man so bei den Rhein-Neckar Löwen nicht kennt: Elf Spiele, aber nur 14 Punkte. Macht derzeit Platz sechs in der Handball-Bundesliga. Erklärungen für den Absturz sind schwer zu finden. Die Frage nach dem Warum beschäftigt auch Andy Schmid, 36, den Spielmacher der Gelben. Die sonntägliche Pleite in Berlin hat der Schweizer noch nicht abgeschüttelt, doch es hilft alles nichts: Es muss weitergehen.

Und das geht es mit der wohl schwersten Aufgabe überhaupt: Am Donnerstag ab 19 Uhr gastiert der THW Kiel, der sich momentan in einer fantastischen Form befindet, in der SAP Arena. Vor dem Nord-Süd-Gipfel äußerte sich Schmid im RNZ-Interview.

Andy Schmid, wie groß ist die Vorfreude auf das Topspiel vor ausverkauftem Haus?

Die hält sich nach der Niederlage in Berlin in Grenzen. In unserer aktuellen Lage muss ich deshalb auch die Favoritenrolle an Kiel weitergeben. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich das bei einem Heimspiel tue. Aber es ist einfach so, dass da am Donnerstag zwei Welten aufeinander treffen. Kiel spielt überragend und wir nicht. Andererseits wissen wir natürlich, dass wir zuhause jeden schlagen können.

Ist aber nicht gerade so ein Spiel auch eine Chance? Ein Heimsieg könnte ein Wendepunkt sein …

Das stimmt. Es ist ein Spiel, in das wir wirklich alles reinlegen müssen. Man muss einfach sagen, dass es für uns nicht fünf vor zwölf ist, es ist eigentlich schon zwölf. Wir müssen uns jetzt selbst beweisen, dass wir es können. Klar ist aber auch, dass Kiel uns in diesem Spiel eine Chance geben muss, um überhaupt erst rein zu kommen.

Woran liegt es denn, dass es zurzeit nicht läuft?

Ich glaube, dass wir alle auf der Suche nach der Form sind und das bringt uns aus der Ruhe, verunsichert jeden. Wir haben noch immer kein Gerüst gefunden, auf das wir in kniffligen Situationen setzen können. Und man braucht solch ein Gerüst, das ist ganz wichtig. Die Chance auf den Sieg hatten wir bislang eigentlich immer, aber wenn es eng wird, entscheidet der Kopf über Sieg und Niederlage. Ohne das nötige Selbstvertrauen ist es da dann schwierig.

Schaut man sich den Kader genauer an, muss man sagen, dass die Löwen eigentlich besser besetzt sind als letztes Jahr …

Das sehe ich auch so. Ich finde, wir sind nach Kiel am besten besetzt. Aber eben nur auf dem Papier und entscheidend ist auf der Platte. Wir müssen unsere Qualität auch umsetzen.

Oder erreicht Neu-Trainer Kristjan Andresson die Mannschaft nicht?

Nein, das kann man nicht sagen. Man darf einfach nicht vergessen, dass es sein erstes Jahr in der Bundesliga ist. Bei Spielern sagt man immer, man muss ihnen Zeit geben, dass sie sich eingewöhnen können. Bei einem Trainer ist das genauso. Andererseits hast du diese Zeit nicht in der Bundesliga. Es geht um Siege und Punkte. Fakt ist, dass jeder aus unserem Kader eine gewisse Verantwortung hat und der muss er jetzt gerecht werden.