Von Daniel Hund

Mannheim. Es war ein Abgang, der fast schon wieder etwas von einem Triumphmarsch hatte. Lächelnd und tiefenentspannt verabschiedeten sich die Spieler der Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend von ihren Fans. Nach einem 31:21 (15:13) gegen die HSG Wetzlar befindet man sich eben schnell mal im Dauergrins-Modus. Doch das Lächeln war hart erarbeitet.

Einem Stotterstart, der sich satte 30 Minuten hinzog, folgte ein Tor-Feuerwerk, Gute-Laune-Handball. "Wir haben uns lange sehr schwer getan", sagte Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen danach, "in der zweiten Halbzeit haben wir dann auf eine 5:1-Abwehr umgestellt, das hat uns gut getan. Im Angriff haben wir das gut gemacht."

Mit Gudjon Valur Sigurdsson, 39, stand ein Comebacker in der Start-Sieben. Zuletzt fehlte die isländische Tormaschine wegen Knieproblemen. Der Eiskrieger ließ sich dann auch nicht zweimal bitten: Das 2:1 ging sofort auf seine Kappe (3.). Und auch der zweite Oldie war on fire: Alexander Petersson, 38, Rückraum-Spieler von Beruf, zündete mal wieder. Zweimal versucht, zweimal getroffen. Rasch stand es 4:2. Alles sah da so einfach aus, so selbstverständlich.

Das Ziel der Gelben war klar: Spiel schnell machen und so den gegnerischen Abwehrriegel sprengen. Geklappt hat das leider zu selten. Wetzlar blieb gefährlich, war immer dran. Beim 8:8 (17.) zog Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen die Notbremse. Der Däne bat zur Auszeit, sprach ruhig, aber energisch, mit Nachdruck. Was ihm nicht gefallen hat? Diesmal war die Abwehr nicht das erhoffte Bollwerk.

Immer wieder fanden die Mittelhessen Lücken, tauchten alleine vor Hexer Andreas Palicka auf, der machte es teilweise richtig gut, krallte sich mehrere "Hundertprozentige" der Gäste, um dann kurz darauf aber doch den einen oder anderen haltbaren durchflutschen zu lassen. Jacobsen reagierte: Palicka raus, Appelgren rein.

Und Wetzlar? Das trat selbstbewusst auf. In der 19. Minute lagen die Löwen erstmals hinten. Ein 9:10 leuchtete da vom Mega-Videowürfel im "Ufo". Ehe die Löwen kurz darauf doch noch mit einer 15:13-Führung in die Pause stiefelten.

Ein Zwei-Tore-Polster, mit dem die Besten aus dem Südwesten leben, aber nicht zufrieden sein konnten. Man hatte sich nach der Länderspiel-Pause mehr erhofft. Kein Schützenfest, eher einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Aber noch waren ja 30 Minuten zu spielen, eine halbe Stunde, in der der Pokalsieger zeigen konnte, wo der Hammer hängt. Und genau das taten die Badener dann auch. Angeführt von einem bärenstarken Andy Schmid zog man auf 18:14 davon (36.). An seiner Seite hatte der Schweizer jetzt auch einen echten Scharfschützen: Vladan Lipovina verschaffte sich im Rückraum die Lufthoheit, traf sofort zweimal.

Nah waren die Löwen jetzt an einer Vorentscheidung dran, zogen die Schlinge zunächst nicht richtig zu. Sigurdsson und Schmid verballerten jeweils einen Siebenmeter. Aber Schmid mag’s offenbar lieber komplizierter. Denn letztlich war es sein Abend. Ähnlich wie kürzlich im Länderspiel seiner Schweiz gegen Deutschland war er der Unterschiedsspieler. Seine Bilanz gestern: Elf Tore, einige Sahnepässe. Schmid, der Glückliche: "Es ist ja gefühlt ein Jahr her, dass wir mit zehn Toren Differenz ein Spiel gewinnen."

Löwen: Schmid 11, Lipovina 3, Sigurdsson 6/1, Mensah Larsen 4, Taleski 1, Petersson 4, Kohlbacher 1.

Wetzlar: Kneer 1, Bjornsen 1, Mirkulovski 2, Torbrügge 1, Weissgerber 1, Holst 2/2, Schevert 5, Lindskog 5, Cavor 3.

Spielfilm: 2:2, 4:2, 7:5, 8:8, 10:11, 13:13, 15:13 (Halbzeit), 18:14, 20:17, 25:20, 28:20, 31:21 (Endstand).

Zuschauer: 7083.