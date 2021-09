Walldürn. (sti) Bei perfektem Footballwetter empfingen die Walldürn Silverbacks zum zweiten Heimspiel in der laufenden Verbandsrunde in des Kreisliga Nord auf der Sportanlage in Walldürn die Rebels aus Bruchsal. Nach dem Unentschieden bei den Rettigheim Rhinos und dem Sieg gegen die Crailsheim Praetorians, konnten die Walldürn Silverbacks mit einem Sieg oder einem Unentschieden den Einzug in die Playoffs klar machen.

Durch den Kickoff von Walldürn zu Beginn dieser Spielpaarung bekam Bruchsal den Ball und dadurch in Ballbesitz. Die Defense der Silverbacks konnte diesen ersten Angriff schnell stoppen und Bruchsal puntete den Ball. Leider ließ der Puntreturner der Silverbacks den Ball fallen und Bruchsal konnte diesen erobern. Dieses Geschenk nahmen die Gäste gerne an und hatten dann auch schnell den ersten Touchdown der Partie erzielt. Der anschließende Extrapunkt (PAT - Point after Touchdown) wurde von den "Rebels" verschossen.

Im direkten Gegenangriff konnte Walldürn einen Touchdown durch Schneider erzielen, und auch der Extrapunkt durch Sanchez saß, sodass Walldürn mit 7:6 in Führung ging. Nach einem Fumble (fallengelassener Ball) der Rebels konnten die Silverbacks den Ball erobern. Leider reichte es in diesem Angriff (auch Drive genannt) nicht zum Touchdown. Durch das verwandelte Fieldgoal (Schuss durch die Stangen) von Sanchez konnten die Silverbacks ihre Führung auf 10:6 ausbauen. Langeweile zog keine ein, denn im direkten Gegenzug konnte Bruchsal wieder einen Touchdown feiern. Auch dieses Mal wurde dabei der Extrapunkt von den "Rebels" verschossen. Somit stand es 10:12.

Der nächste Angriff der Walldürner konnte nicht mit Punkten abgeschlossen werden. Das Fieldgoal wurde leider verschossen. Auch Bruchsal machte es zwei Drives später (zwischendurch gab es einen Punt und ein Fumble) nicht besser und verschoss ebenfalls ein Fieldgoal. Beim nächsten Drive wurde Walldürn zu einem Punt gezwungen. Der anschließende Drive konnte von den Bruchsal Rebels nur mit einem Fieldgoal abgeschlossen werden. Damit führte der Gast zur Halbzeitpause mit 10:15.

In der zweiten Hälfte hatte zunächst Bruchsal Kickoff. Mit dem ersten Drive konnte Walldürn mit einem Touchdown von Schneider und einem verwandeltem PAT durch Sanchez wieder in Führung gehen - es stand 17:15 für die Silverbacks. Im direkten Gegenangriff glückte den Silverbacks dann durch Naglo wieder eine Interception. Nun war die Chance, die Führung auszubauen, zum greifen Nahe. Doch auch die Defense der Rebels war aufmerksam und fing ebenso eine Interception. Der anschließende Drive konnte nicht aufgehalten werden und Bruchsal gelang der der dritte Touchdown mit verwandeltem PAT. Nun stand es 17:22 für die Gäste aus Bruchsal. Zu diesem Zeitpunkt waren noch ungefähr acht Minuten im letzten Viertel (die Spielzeit in den deutschen Ligen beträgt 4 x 12 Minuten) zu spielen. Viel Zeit, um den Punktestand noch nachhaltig zu änder.

Nun waren die Defense-Reihen gefragt. Sowohl die Bruchsaler als auch die Walldürner Verteidigung konnte den jeweils nächsten Drive stoppen. Im folgenden Drive, ca. sechs Minuten vor dem Ende, war Dramatik pur angesagt. Die Offense der Walldürn Silverbacks um Quarterback Luke Herrick konnte zwei Mal den vierten. Versuch in ein First Down (weitere vier Versuche um 10 Yards zu überbrücken) umwandeln, ehe Herrick einen weiten Pass an die Fünf-Yard-Linie der Gäste werfen konnte. Leider konnten die Silverbacks den Ball nicht in die Endzone tragen oder passen, so dass an der Zwei-Yard-Linie das Angriffsrecht abgegeben wurde (Turnover on Downs). Nun waren noch drei Minuten auf der Uhr zu spielen. Allerdings marschierte Bruchsal im Eiltempo den Platz hinunter und konnte den vorentscheidenden Touchdown zum 17:28 erzielen.

Mit 1:49 Minuten auf der Uhr wurde es nun sehr schwierig, diese elf Punkte noch aufzuholen. Nach einer erneuten Interception der Walldürner Offense konnte Bruchsal die Zeit auslaufen lassen und gewann das äußerst spannende Spiel, welches auch gut und gerne auch von den Silverbacks gewonnen hätte werden können. Nach der Niederlage haben es die Walldürner Silverbacks nun nicht mehr selbst in der Hand, in die Playoffs zu kommen. Sie müssen auf einen Ausrutscher der Konkurrenten im Kampf um die heiß begehrten Tabellenplätze 1 und 2 hoffen, die zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen.