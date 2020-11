Von Christopher Benz

Walldorf. Fünf Tage Ungewissheit haben ein Ende. Die Fußball-Regionalliga setzt ihren Spielbetrieb bis zum 30. November aus. Ab 1. Dezember wird nur dann wieder gespielt, wenn in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ab spätestens dem 17. November Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist.

Eine unmissverständliche Verordnung gibt es derzeit nur in Rheinland-Pfalz. Dort wird der Trainings- und Wettkampfbetrieb seit Montag ausschließlich den Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga der Herren erlaubt. Die Regionalliga gehört als 4. Liga nicht dazu, es gibt auch keine Ausnahmen für Profiklubs. Eine Fortsetzung des Spielbetriebs ohne die vier in Rheinland-Pfalz ansässigen Vereine hätte demnach zu enormen Verzerrungen des Wettbewerbs geführt.

"Aus unserer Sicht ist es die einzig logische Entscheidung, jetzt den Spielbetrieb auszusetzen", sagt Jochen Holzwarth, der Geschäftsführer des FC-Astoria Walldorf. Dazu kommt die Tatsache, dass für die Regionalligisten keine Pflicht zu regelmäßigen Testungen bestanden hätte. "Eine solche Pflicht wäre auch nicht finanzierbar gewesen", erläutert Holzwarth. Der FCA vertritt die klare Haltung, ein Amateurverein zu sein. Es gibt keine Profis im Kader, die Spieler gehen allesamt zur Arbeit, zur Schule oder studieren. Dementsprechend groß ist der gesellschaftliche Kontakt dieser Tage, was die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ungleich höher werden lässt, als bei reinen Profimannschaften, die derzeit neben dem Fußballspielen ausschließlich familiäre Kontakte haben sollten.

Die Meinungen der Klubs gehen weit auseinander. Die Profiklubs wollen dem Vernehmen nach trainieren und spielen, während Amateurvereine wie der FCA sich auf ihre gesellschaftliche Verantwortung berufen. "Es gibt einfach keine einheitliche Lösung", bringt Walldorfs Trainer Matthias Born die Problematik auf den Punkt. Im Hinblick auf die geplante Saisonfortführung im Dezember will er sich ausgiebig informieren. "Ich möchte mir jetzt die Zeit nehmen, um mir einen Überblick zu verschaffen, die neue Situation mitsamt der Gesetzeslage genau zu studieren", sagt er zu den Überlegungen, in welcher Form der Trainingsbetrieb fortgesetzt werden kann und darf. Was er am Mittwoch kurz nach Bekanntgabe der Absetzung aller November-Spiele schon sagen konnte, war, "dass diese Woche definitiv kein Training bei uns stattfinden wird."

Wie während des ersten Lockdowns im Frühjahr erhielten die Spieler im Laufe des Mittwochs einen individuellen Trainingsplan, mit detaillierten Angaben zu Lauf- und Kräftigungsübungen, damit sie ihre Grundfitness aufrechterhalten.