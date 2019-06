Heidelberg. (ra) Die U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee vom 13. bis zum 20. Juli in Heidelberg wird mit der Frauen-Partie zwischen Belgien und Deutschland eröffnet. Das haben der Flugscheiben-Weltverband (Wfdf) und die Turnierdirektoren Mark Kendall und Martin Rasp bekannt gegeben.

Auf 15 Feldern, davon acht im Sportzentrum Süd und sieben im Sportzentrum Nord, werden 276 WM-Spiele ausgetragen. Das Eröffnungsspiel wird am 13. Juli um 18.30 Uhr beginnen - als erster Höhepunkt nach der Eröffnungsfeier ab 17 Uhr beim Heidelberger Sport-Club am Kirchheimer Harbigweg.

Insgesamt werden mehr als 1300 Athletinnen und Athleten aus 29 Nationen erwartet, die mit 51 Teams in den drei Spielklassen Mixed, Frauen und Männer antreten. Gemeldet sind zwölf Frauen-, 18 Männer- und 21 Mixed-Teams. Das reicht von A wie Australien bis U wie USA, womit auch zwei favorisierte Nationen genannt sind. Dass die meisten Teams in der Mixed-Division gemeldet sind, kommt nicht von ungefähr. Martin Rasp bezeichnet Mixed auch als Königsdivision des Ultimate Frisbee. Einige Länder wie Frankreich, Hongkong, Lettland, Mexiko, die Niederlande, Singapur, Spanien, Südafrika und Tschechien treten nur im Mixed an.

Andere Nationen wie Großbritannien, Kanada, Kolumbien, Irland, Italien, Japan und die USA sowie Deutschland haben Teams in allen drei Divisionen gemeldet. Mark Kendall vermutet, dass die deutschen Teams mit der Vergabe der Medaillen nichts zu tun haben werden. Alle Hände voll zu tun hat jedoch das Organisationsteam, das zur Bewältigung der Betreuungs- und Ordnungstätigkeiten zusammen mit Martin Walla auf ein SAP Volunteers-Programm zurückgreifen kann. Dieses ermöglicht interessierten Mitarbeitenden, im Rahmen der Corporate Social Responsibility-Initiative von SAP, sich tageweise für den reibungslosen Ablauf der U24-WM zu engagieren.

Darüber hinaus sind zahlreiche Freiwillige aus aller Welt als Volunteers die ganze Woche über mit dabei, wenn die Perspektivkader der großen Ultimate-Nationen um die Medaillen spielen. Der Spirit of the Game als Fairplay-Konzept steht dabei an erster Stelle, Schiedsrichter gibt es in dieser Sportart nicht.

Dennoch hat die Wfdf seit 2014 ein Game Advisor-Programm gestartet. Diese Personen dienen zur Begleitung des Spiels, sie verdeutlichen Calls und ihre Auflösung per Handzeichen, bieten bei Schwierigkeiten Regelhilfe an und ermahnen Spielende, die bei der Konfliktschlichtung die vorgesehene Zeit von einer halben Minute überschreiten. Im Vorfeld der U24-WM hat im Mai in Nürnberg erstmals auch in Europa eine Game Advisor-Ausbildung stattgefunden. Mark Kendall betonte kürzlich in der RNZ: "Beim Ultimate Frisbee spielen Sportlichkeit, Anstand und Fairness die Hauptrollen. Großer Einsatz beim Kampf um die Scheibe wird zwar verlangt, darf aber niemals auf Kosten des Respekts vor den Gegenspielenden und den Regeln gehen."

Nach Florenz 2010, Toronto 2013, London 2015 und Perth 2018 handelt es sich um die fünfte U24-WM im Ultimate Frisbee, die für die Sportstadt Heidelberg eine große Herausforderung darstellt. Den Organisatoren zufolge lässt die Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg und den Vereinen jedoch keine Wünsche offen.

An den Vorrunden-Spieltagen vom 14. bis zum 18. Juli wird von 9 bis 19 Uhr in den Sportzentren Nord und Süd gespielt. Die Halbfinals und Platzierungsspiele finden am 19. Juli im Sportzentrum Süd und beim HSC und die drei Endspiele am 20. Juli ab 10 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark am Kirchheimer Harbigweg statt.

Zudem wird es ein Live-Streaming von zwei Plätzen geben, ein europäischer Platz auf Kunstrasen, der kostenpflichtig auf Fanseat zu sehen ist, sowie das Wfdf-Hauptfeld auf Rasen auf mehreren Kanälen kostenfrei, sowie auch von den Finals im Fritz-Grunebaum-Stadion.

Info: www.wu24heidelberg.com