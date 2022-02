Anführer: Rückkehrer Max Kruse zeigt in Wolfsburg wieder an, wo es lang geht. Foto: Imago

Von Achim Wittich

Zuzenhausen/Wolfsburg. Noch vor zwei Wochen wurde beim VfL Wolfsburg der Abstiegskampf ausgerufen. Trainer Florian Kohfeldt, mit drei Siegen bei den "Wölfen" gestartet, stand nach anschließend elf Pflichtspielen ohne dreifachen Punktgewinn bereits wieder vor dem Rausschmiss. Doch dann kam der exzentrische Max Kruse von Union Berlin zurück in die VW-Stadt und urplötzlich läuft es wieder. Gegen Greuther Fürth (4:1) und bei Eintracht Frankfurt (2:0) gewann der VfL und auch Kruse trug dazu bei der Eintracht mit seinem Elfmetertreffer bei.

"Max Kruse ist ein Spieler, der in der Mannschaft sofort Wirkung hat und eine Richtung bestimmen kann. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler, der bei allen seinen Stationen in der Lage war, Fußspuren zu hinterlassen", sagt Sebastian Hoeneß, Trainer der TSG Hoffenheim, über den Mann mit der Zockerleidenschaft, der sich am Pokertisch genauso wohl fühlt, wie auf dem Rasen.

"Max wird die Elfmeter schießen", stellte Kohfeldt am Donnerstag auf der Pressekonferenz in Wolfsburg klar, dass der 14-malige Nationalspieler auch am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky), sollte es dazu kommen, vom ominösen Punkt aus antreten wird. Kein Wunder, hat der 33-Jährige doch eine fast 100-prozentige Erfolgsquote vorzuweisen. Aber nicht nur das: Kruse gibt bei den Niedersachsen sofort wieder den Platzhirsch, "organisiert das Pressing und kreiert spielentscheidenden Momente" (Hoeneß) – und hat auch in der Kabine die Sprachgewalt.

Trotz des Aufwärtstrends weiß Kohfeldt nur allzu gut, dass mit dem Kraichgau-Klub ein harter Brocken auf seine Mannschaft wartet. Der VfL-Coach ist fest davon überzeugt, dass die TSG ein heißer Kandidat für die Königsklasse ist. "Wir müssen eine Top-Leistung gegen eine Mannschaft abrufen, die bis zum Schluss um die Champions-League-Plätze kämpfen wird", glaubt der "Trainer des Jahres 2018", der seit dieser Auszeichnung allerdings auch die sportlichen Schattenseiten seines Jobs erleben musste.

Jetzt aber will Kohfeldt seine "Bestmarke" vom Arbeitsbeginn in Wolfsburg mit einem "Dreier" gegen "Hoffe" einstellen. VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer jedenfalls hat sich schnell wieder an Erfolgserlebnisse gewöhnt. "Für uns sind Siege und Erfolg einfach Lebensqualität. Dieses Gefühl, nach dem Spiel vom Platz zu kommen und in die Kabine zu gehen, es läuft laute Musik, man sieht lachende Gesichter, einige sind auch am Handy: Da sind wir gierig drauf, das wollen wir jetzt wieder haben", sagt er. Doch da geht es den Hoffenheimern nicht anders. In welcher Kabine dröhnt am frühen Samstagabend wohl die Musik?