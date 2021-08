Sinsheim. (dpa) Die erste Halbzeit am Fernseher, die zweite Halbzeit ganz spontan live im Stadion? Das soll bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga möglich sein.

Ein Vereinssprecher kündigte am Freitag an, man könne für das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) "bis in die Halbzeit hinein" Eintrittskarten kaufen. "Für die ganz Spätentschlossenen" gebe es solange noch die Möglichkeit, ein Ticket "je nach Spielstand" zu erwerben.

Bis zum Freitagmittag waren für die Partie gegen die Hauptstädter rund 7000 Karten verkauft worden. Zugelassen sind rund 15.000 Anhänger.