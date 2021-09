Hoffenheim. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim verzeichnet auch im dritten Heimspiel dieser Saison in der Fußball-Bundesliga weniger als 9000 Zuschauer. In der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag war die Sinsheimer PreZero Arena mit 8523 Besuchern besetzt, davon etwa 100 in der Gäste-Fankurve. Zugelassen sind 15 075, die Hälfte der Gesamtkapazität von 30.150.

Die Hoffenheimer stehen derzeit in der Zuschauer-Tabelle der Liga auf dem letzten Platz. Zuvor kamen gegen Union Berlin 8014 Fans, gegen den FSV Mainz 05 8427. Es gilt die 3G-Regel, nur Genesene, Geimpfte oder Getestete dürfen ins Stadion. Zahlreiche Clubs im deutschen Profußball kämpfen in der Corona-Pandemie um die Rückkehr der Fans.

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß glaubt nicht an eine Krise bei TSG-Torjäger Andrej Kramaric. "Ich weiß, bei Stürmern geht es immer sehr schnell. Aber ich mache mir keine Sorgen und so lange wir eine Vielzahl von Torchancen herausspielen, wird Andrej auch wieder treffen", sagte Hoeneß (39) vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag im TV-Sender Sky gegen den VfL Wolfsburg.

Der 30-jährige Kramaric ist in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga noch ohne Torerfolg, in der Vorsaison traf er 20 Mal. Dennoch glaubt Hoeneß an seinen Stürmer. "Andrej ist in puncto Trainingseifer einmalig. Auch diese Woche war er wieder extrem fleißig, hat eine Extraschicht geschoben und versucht, sich dort einfach Sicherheit zu holen und in die Abläufe zu kommen", erklärte Hoeneß: "Das ist, denke ich, das beste Mittel, bevor man nachdenkt - einfach trainieren und machen."