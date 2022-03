Von Achim Wittich

Sinsheim. Die Reaktionen der Spieler mit dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Robert Schröder (Hannover) waren eindeutig. Der überragende TSG-Torwart Oliver Baumann drehte sich um in Richtung der hinter ihm feiernden Südkurve und ballte die Fäuste, seine Mannschaftskameraden jubelten keinen Deut weniger. Die Blauen waren obenauf, während die Hälfte der Roten flugs in die Kabine entschwand und Oberhäuptling Thomas Müller nur einige Mitspieler dazu bewegen konnte, den Weg zu den eigenen Fans anzutreten. Auf der Anzeigetafel leuchtete zwar ein 1:1 (1:1) auf, doch die gefühlten Gewinner beim Duell TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München kamen vom Kraichgau-Klub.

"Wir waren am Ende dem Sieg sogar einen Tick näher, was aber ein absoluter Lucky Punch gewesen wäre", sagte "Hoffe"-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz, räumte aber im selben Atemzug ein: "Die Bayern hatten schon die besseren Chancen." Das dürfte auch sein Vater Dieter auf der Tribüne nicht anders gesehen haben.

In einer Partie mit hohem Unterhaltungswert gab’s hüben wie drüben Gelegenheiten im Überfluss, wobei die Mannschaft des ehemaligen Hoffenheimer Zampanos Julian Nagelsmann dabei die Oberhand hatte. Doch Nagelsmann wäre nicht Nagelsmann, wenn er nicht auch an alter Wirkungsstätte einen flotten Spruch auf Lager gehabt hätte. Ob ihm denn angesichts der vielen vergebenen Möglichkeiten seiner Profis nicht graue Haare wachsen würden, wollte der Kollege wissen, was der 34-Jährige so verneinte: "Das Problem ist, graue Haare wachsen mir nicht, sondern sie fallen aus. Ich finde graue Haare nicht so schlecht, aber ich kriege keine."

Ein bisschen Spaß musste sein, doch vorher ging es auf dem Rasen beim Spektakel-Fußball richtig zur Sache. Die Bayern legten stark los, doch nach etwas über einer halben Sunde schockten "Raumi" und "Baumi" den Tabellenführer. David Raum, Deutschlands aktuell bester offensiver Linksverteidiger und Flankengeber passte wieder einmal herrlich nach innen, wo Hoffenheims österreichischer Kabinen-DJ Christoph Baumgartner den Ball zum 1:0 über die Linie bugsierte (32. Minute).

Mit einer kurzfristig erteilten Sondergenehmigung durften 25.600 in die Sinsheimer Arena und diejenigen 1899-Fans, die nicht immer noch im Endlos-Stau kurz vorm Stadion standen und fluchten, waren völlig aus dem Häuschen.

Müller wollte das nicht hinnehmen. Doch gleich zweimal (27. und 42.) erkannte ihm Schröder einen Treffer ab, kurz nach der Pause erging es Robert Lewandowski (46.) nicht anders. Dreimal Abseits ist Bayern-Pech sozusagen. Aber die Entscheidungen waren richtig.

Robert Lewandowski köpft für den Rekordmeister kurz vor der Pause ein. Foto: APF

Lewandowski hatte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs dafür gesorgt, dass Hoeneß vor dem Gang in die Kabine fuchsteufelswild zu den Unparteiischen hin marschierte. Eine Minute obendrauf war angezeigt worden, doch als die Bayern durch Joshua Kimmich den Eckball zum Ausgleich ausführten und Lewandowski seinen 29. Saisontreffer markierte, war bereits die dritte Minute der Zusatzzeit angebrochen. "Ich weiß, das fällt schwer. Aber da muss man die Ecke eben nicht mehr geben", ärgerte sich Hoffenheims Coach nicht zu Unrecht.

Fast schon unglaublich, was die Münchner Weltauswahl im zweiten Abschnitt an besten Möglichkeiten ausließ. Allen voran der frühere TSG-Spieler Serge Gnabry bei seinem Pfostentreffer (68.) und der wie gewohnt wild gestikulierende Müller (73.), der auch noch vergeblich ein Handspiel reklamierte, hätten die Angelegenheit für den Dauermeister richten müssen. Warum es nicht klappte, wusste Nagelsmann: "Der Platz war furztrocken." Dann würde eben der Ball "so komisch wegspringen". Auch eine Erklärung ...

Nagelsmann musste am Ende sogar noch froh sein, das Vertragsverlängerer Andrej Kramaric seinen Torinstinkt in dieser Saison etwas verloren hat und in aussichtsreicher Position zu harmlos abschloss (79.).

Trotzdem feierten am Ende nur die Hoffenheimer. Sie hatten es sich verdient.