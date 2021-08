Von Achim Wittich

Sinsheim. Endlich wieder Tribünengäste – und endlich der erste Sieg im dritten Vorbereitungsspiel. Zur offiziellen Saisoneröffnung erfreute die TSG Hoffenheim am Samstag 3419 Anhänger mit einem 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den französischen Erstligisten Stade Reims. "Es ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl, dass wieder Fans da sind. Fußball ohne Zuschauer macht einfach nicht so viel Spaß", sagte Torwart Oliver Baumann kurz nach Spielende beim Interview mit Stadionsprecher Mike Diehl.

Kramaric trifft gleich wieder

Das findet natürlich auch Sebastian Hoeneß. Der TSG-Trainer war mit der Leistung seiner Schützlinge etwas mehr als eine Woche vor dem Pokalspiel beim Drittligisten Viktor Köln (Montag, 9. August, 18.30 Uhr) "grundsätzlich zufrieden". Hoeneß sagte im Stadionbauch: "Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, die zweite Halbzeit war etwas zu wild." Mildernd bewertete er den zweiten Abschnitt deshalb, weil durch die zahlreichen Wechselspiele zwangsläufig das Bällchen nicht mehr so zielsicher durch die eigenen Reihen gepasst wurde.

Eröffnet hatte den Torreigen nach einer knappen halben Stunde Sebastian Rudy nach einer feinen Hacken-Vorarbeit des guten Georginio Rutter, der bei seiner Auswechslung mit viel Applaus verabschiedet wurde. Christoph Baumgartner war beim 2:0 kurz vor der Pause nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle (45.). Zum 22. Geburtstag beschenkte sich der Österreicher selbst. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste durch Sierhuis per Volleyabnahme (67.) stellte der eingewechselte Andrej Kramaric gleich mal wieder seine Torgefährlichkeit unter Beweis und sorgte postwendend für den Endstand (68.).

Ein gelungener letzter Juli-Tag war es in Sinsheim und nach vier Wochen Warmlaufen für die neue Saison sind alle froh, wenn bald der Ernst des Pokal- bzw. Ligaalltags mit dem Spiel am 14. August in Augsburg (15.30 Uhr) los geht. Forsch formulierte EM-Fahrer Pavel Kaderabek – gerade erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und nach 30 Minuten Spielzeit "extrem platt" – die persönliche Vorgabe für die Saison 2021/22: "Mein Ziel ist die Europa League oder die Champions League." Nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnte sich Baumgartner, doch eine Wiederholung des elften Platzes aus dem Vorjahr ist auch für den außergewöhnlichen Stürmer kein Thema: "Wir wollen wieder weiter oben angreifen", sprach er und verabschiedete sich zur Feier in kleiner Runde unter coronagemäßen Vorgaben.

Vorsicht ist nämlich weiter geboten und auch zum Start in die neue Runde muss "Hoffe" leider schon wieder eine Covid-19-Infektion bekannt geben. Ihlas Bebou hat es erwischt, der Angreifer hat sich in häusliche Quarantäne begeben. "Die Test-Ergebnisse des restlichen Kaders sowie der Mitglieder des Trainer- und Funktionsteams waren allesamt negativ", teilte die TSG mit. Sowohl Stade Reims als auch Behörden hatten der Austragung des Testspiels trotz des positiven Befunds bei Bebou am Samstagmorgen zugestimmt. Sebastian Hoeneß fehlt somit Hoffenheims "Spieler der Saison" aus der vergangenen Spielzeit.

Ein anderer läuft erst einmal überhaupt nicht mehr für den Dorfverein auf. Verteidiger Konstantinos Stayfilidis (27) wird für ein Jahr an den Aufsteiger und Ligakonkurrenten VfL Bochum ausgeliehen. Hoeneß hatte auch diesmal wieder betont, dass er einen "schlanken Kader haben möchte". "Da müssen wir was machen, da muss was passieren, sagte der Münchner. Es passierte etwas und noch weitere Profis sollen – vorzugsweise – verliehen werden.

TSG Hoffenheim: Baumann (61. Philipp) – Gacinovic (87. Bischof), Akpoguma (87. Haider), Vogt, Bogarde (87. John) – Geiger (61. Kaderábek), Stiller – Baumgartner (61. Kramaric), Rudy, Bruun Larsen (61. Beier) – Rutter (84. Asllani)

Zuschauer: 3419

Tore: 1:0 Rudy (29.), 2:0 Baumgartner (45.), 2:1 Sierhuis (67.), 3:1 Kramaric (68.)