Von Nikolas Beck

Sinsheim. Die Stimmungslage bei der TSG Hoffenheim können Medienschaffende nach Heimspielen hören – und fühlen. Es war mal wieder vor allem der Bass, der am späten Freitagabend seinen Weg von der Hoffenheimer Umkleidekabine in den direkt daneben befindlichen Presseraum fand. Dass sich der Zeiger der Uhr bereits Richtung Mitternacht drehte? Geschenkt.

Party-Time mit Hoffenheim.

Die einzigen "Nachbarn", die sich durch die Lärmbelästigung gestört fühlen konnten, saßen eine Kabine weiter. Geknickt, gefrustet, geschlagen. Schließlich war der VfB Stuttgart im Landesderby lange auf der Siegerstraße gewesen – und hatte den lang ersehnten Befreiungsschlag durch zwei späte TSG-Tore auch im neunten Spiel hintereinander verpasst.

Für "Hoffe" dagegen war es der erste Derbysieg seit 2018 und der dritte Liga-Dreier hintereinander. An diesem Abend passte einfach alles bei 1899. Selbst die Zuschauerzahl, die offiziell mit 18.099 angegeben wurde. Umso lauter wummerte die Gute-Laune-Musik durch die Arena-Katakomben. Christoph Baumgartner zeichnet sich für die Liedauswahl verantwortlich. "Typische Mallorca-Hits zum Mitsingen, kölsche Karnevalslieder und ein bissschen älterer Austro-Pop", verriet er kürzlich im Klubmagazin.

Christoph Baumgartner. Foto: APF

Zuvor hatte "DJ Baumi" auf dem Rasen den Ton angegeben. Fünf Minuten vor Schluss ließ er seinen Gegenspieler mit einer Finte, die er hinterher als "Kramaric-Move" bezeichnete, ins Leere laufen und zog "mit meinem in dem Fall nicht so schwachen linken Fuß" einfach mal ab. Auf das Ergebnis – der Ball senkte sich in einer wunderbaren Flugkurve unhaltbar ins lange Eck – wäre sein Mitspieler Andrej Kramaric sicher nicht weniger stolz gewesen. Baumgartner: "Der geht zum Glück rein, das ist geil für uns."

Hintergrund "Austria 3" "Er ist für mich der Inbegriff eines Mentalitätsspielers", sagt Sebastian Hoeneß über Christoph Baumgartner (Foto: APF), mit dem er erst kürzlich ein längeres Gespräch geführt habe. Der Österreicher habe dem langen Sommer mit der EM ein bisschen Tribut zollen müssen, immer wieder kleinere Verletzung gehabt und sei "aus seiner [+] Lesen Sie mehr "Austria 3" "Er ist für mich der Inbegriff eines Mentalitätsspielers", sagt Sebastian Hoeneß über Christoph Baumgartner (Foto: APF), mit dem er erst kürzlich ein längeres Gespräch geführt habe. Der Österreicher habe dem langen Sommer mit der EM ein bisschen Tribut zollen müssen, immer wieder kleinere Verletzung gehabt und sei "aus seiner Sicht einfach nicht so richtig ins Rollen gekommen", so Hoeneß. Er habe dem 22-Jährigen aber versichert, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der Knoten platze. Umso mehr freue sich Hoeneß, dass es gegen den VfB gleich doppelt klappte, weil er "einfach ein Riesentyp" sei. Baumgartner legt in der Kabine auch mal ältere österreichische Popmusik auf, von "Austria 3" etwa, also von Rainhard Fendrich, Wolfgang Ambros und Georg Danzer, etwa. In Hoffenheim bildet "Baumi" mit "Poschi" und "Grillo" seit Jahren ein österreichisches Erfolgs-Trio. Stefan Posch, 24, feierte gegen Stuttgart Jubiläum und freute sich über sein 100. Bundesliga-Spiel. Grillitsch rückte für den verletzten Kevin Vogt in die Abwehrzentrale – und bewies einmal mehr seinen Wert für das Hoffenheimer Aufbauspiel. Zwar stehen die Zeichen beim 26-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, im Sommer eher auf Abschied. Aber noch hat Hoeneß die Hoffnung nicht aufgegeben, wie er im Vorfeld des Derby verriet. A2 statt A3 mag sich bei "Hoffe" aktuell noch keiner so richtig vorstellen. nb

[-] Weniger anzeigen

Noch geiler wurde es in der 90. Minute: Mit seinem zweiten Treffer hielt der 22-jährige Österreicher die TSG auf Champions-League-Kurs. Punktgleich mit Leipzig (4.) und Freiburg (5.) steht man nach 24 Spieltagen auf Rang sechs.

Ist "Hoffe" bereit für die zweite Teilnahme an der "Champagner"-Liga nach 2018? "Die Mentalität, die wir an den Tag legen, der Teamspirit, den wir an Tag legen, die sind definitiv Champions-League-reif", strahlte der Mann des Tages. Auch "Baumi" kennt schließlich die Statistik. Nicht nur, dass sein Doppelpack bereits die Tore 16 und 17 in der Schlussviertelstunde waren. Die TSG hat damit auch mehr als die Hälfte ihrer Punkte (21) nach zwischenzeitlichem Rückstand geholt.

Ob sich Trainer Sebastian Hoeneß daher über Gegentreffer – wie den von Stuttgarts Endo – inzwischen sogar freuen könne, wollte die RNZ von ihm wissen. Der Hoffenheimer Trainer schmunzelte, aber wiegelte ab. "Natürlich wünsche ich mir keine Gegentore, das ist auch für die Nerven nicht so gut." Nach wie vor wolle man eigentlich vermeiden, in Rückstand zu geraten. Ein "ganz zentraler Faktor", warum es seiner Elf aber immer wieder gelinge, Spiele zu drehen, sei der "Spirit der Mannschaft", schlug Hoeneß ähnliche Töne an wie sein österreichischer Doppelpacker: "Sie glauben an sich, sie glauben an den anderen und marschieren bis zum Schluss." Inzwischen habe sich die Comeback-Fähigkeit "verselbstständigt", weil man wisse, "dass es geht, auch mehr als einmal, sowohl auswärts als auch zu Hause, gegen unterschiedliche Gegner".

Hoeneß wäre allerdings nicht Hoeneß, wenn er sich im Rausch der Gefühle zu einer Kampfansage hätte hinreißen lassen. David Raum hatte zuvor davon gesprochen, dass es "natürlich ein Traum von uns ist, nächstes Jahr in der Königsklasse zu spielen". Sein Trainer dagegen träumt lieber leise: "Ich glaube einfach nicht, dass es gerade hilft, irgendwas herauszuposaunen." Die Tabelle sei schließlich immer noch extrem eng. "Wenn wir den 30., den 31. Spieltag haben und in einer spannenden Situation sind, dann werde ich da vielleicht ein bisschen offensiver sein", versprach Hoeneß immerhin. Bevor "die wirkliche Crunch Time" nicht beginne, fahre man gut damit, sich auf die Arbeit, das Training und die nächsten Aufgaben zu fokussieren.

Am Sonntag (17.30 Uhr) geht es zum Karnevalsverein nach Köln, eine Woche später kommt der Rekordmeister aus München. Spiele, in denen definitiv Musik drin ist – und die weitere Indizien liefern werden, ob in Sinsheim tatsächlich bald wieder die Champions-League-Hymne erklingen wird. "DJ Baumi" hätte sicher nichts dagegen.