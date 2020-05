Von Achim Wittich

Zuzenhausen. Im dritten Anlauf soll es unbedingt klappen. Nachdem die TSG Hoffenheim seit dem Bundesliga-Wiederstart sowohl gegen Hertha BSC Berlin (0:3) als auch beim SC Paderborn (1:1) nicht als Gewinner vom Rasen gehen konnte, soll am Abend (20.30 Uhr/live auf Sky) der 1. FC Köln in Sinsheim bezwungen werden. Ansonsten würde bei einer weiteren Heimniederlage ein wenig erfreulicher Rekord aufgestellt werden. Gegen die Geißbock-Elf droht der Mannschaft von TSG-Trainer Alfred Schreuder nämlich die bereits neunte Niederlage im eigenen Stadion in dieser Saison.

Schreuder wird vor allen Dingen in den sozialen Medien immer mehr abgegrätscht. Er zeigte sich davon am Dienstag auf der telefonischen Pressekonferenz aber unbeeindruckt und hatte sogar Verständnis für die Kritiker: "Wir sind auch nicht zufrieden mit den Ergebnissen und ich will das nicht schön reden. Aber die Mannschaft arbeitet hart und spielt sich Chancen heraus. Ich verstehe auch die Kritik, aber man sollte das Ganze breiter sehen", sagte der Niederländer.

Hintergrund Lieblingsgegner Bei vier Siegen und drei Unentschieden ging "Hoffe" in der Bundesliga seit vier Jahren nicht mehr als Verlierer vom Platz. In der 2. Runde des DFB-Pokals gab es allerdings am 26. Oktober 2016 in Köln eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung. Höchster Sieg Auch [+] Lesen Sie mehr Lieblingsgegner Bei vier Siegen und drei Unentschieden ging "Hoffe" in der Bundesliga seit vier Jahren nicht mehr als Verlierer vom Platz. In der 2. Runde des DFB-Pokals gab es allerdings am 26. Oktober 2016 in Köln eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung. Höchster Sieg Auch ihren bisher höchsten Sieg im Fußball-Oberhaus feierten die Kraichgauer gegen den heutigen Gegner. Im Saison-Endspurt 2017/18 gewann die TSG mit 6:0. Wiedersehen mit Gisdol Seit dem 18. November 2019 betreut der ehemalige Hoffenheimer Trainer Markus Gisdol die Kölner und holte dabei mit der Geißbock-Elf im Schnitt 1,69 Punkte pro Spiel. Gisdol trainierte Hoffenheim vom 2. April 2013 bis zum 26. Oktober 2015. So könnten sie beginnen Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Hübner, Zuber - Rudy, Grillitsch, Geiger - Skov, Dabbur, Baumgartner. Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs - Cordoba. awi

[-] Weniger anzeigen

Um nicht noch stärkere Diskussionen um seine Person aufkommen zu lassen, wird ein "Dreier" gegen den direkten Tabellennachbarn zur Pflicht. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass die TSG-Profis in der Corona-Zeit ausreichend Zielwasser trinken und endlich ihre Tormöglichkeiten besser nutzen. Ein leidiges Thema, dass sich wie ein roter Faden schon durch die komplette Runde zieht. Schreuder glaubt diesbezüglich weiter fest an seine Schäflein und versucht sie stark zu reden: "Irgendwann werden die Bälle reingehen. Die Qualität von den Jungs ist auf jeden Fall da", sagt er unmissverständlich.

Schreuder verweist auf die positive Entwicklung, die beispielsweise ein Christoph Baumgartner, gerade erst einmal 20 Jahre jung, genommen habe. Und auch Robert Skov, der mittlerweile wieder seine ursprüngliche Rolle als Stürmer einnimmt, würde treffen, auch wenn er in Paderborn seinem schnellen Führungstreffer (4. Minute) noch ein oder gar zwei Tore hätte hinzufügen können.

Auf den Dänen wird es gegen die Kölner wieder ankommen, denn Torjäger Andrej Kramaric fällt weiter aus (wir berichteten). Dafür hat Schreuder mit dem am vergangenen Samstag eingewechselten Manus Dabbur eine weitere Alternative im Angriff.

Zu einer weiteren Personalie wollte sich der Hoffenheimer Coach am Dienstag nicht äußern. Sebastian Rudy ist noch bis zum Saisonende von Schalke 04 ausgeliehen und würde liebend gerne wieder auf Dauer zurückwechseln. Doch auf einen echten Liebesbeweis in Form eines klaren Bekenntnisses des Vereins zu seiner festen Rückverpflichtung muss der ehemalige Nationalspieler warten. Schreuder wich diesbezüglich aus: "Sebastian ist ein Top-Spieler für Hoffenheim und ich schätze ihn sehr. Wir wissen aber, dass er Schalke 04-Spieler ist und das ist jetzt nicht das Thema." Rudy wird sich jedenfalls in den verbleibenden sieben Begegnungen steigern müssen, um sich für eine sportliche Zukunft im Kraichgau zu empfehlen.

Der 28. Spieltag könnte übrigens dem Rangneunten in die Karten spielen. Alle drei vor der TSG platzierten Teams (Wolfsburg, Freiburg und Schalke) müssen auswärts ran. Das ist in Zeiten der Geisterveranstaltungen zwar nicht unbedingt von Vorteil, aber alle drei Mannschaften patzten bereits am vergangenen Spieltag. Das konnte 1899 in Paderborn nicht nutzen. Gelingt es gegen den Effzeh besser?