Heidelberg. (momo) Es ist ein Ergebnis, wie es sich Marcus Trick besser kaum hätte wünschen können. Die britische Royal Air Force wurde beim Rugby-Test in Heidelberg mit 65:0 geschlagen. So kann die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zur Europameisterschaft nach Belgien fahren. Erster Gegner am 27. Februar in Waterloo wird Spanien sein, gegen die Deutschland sicher Außenseiter ist. Doch mit dem in Heidelberg gezeigten Angriffswirbel könnten auch die Frauen von der iberischen Halbinsel Probleme bekommen.

Es dauerte nicht lange, bis die Angriffsmaschine der deutschen Frauen ins Rollen kam. Bereits nach einer Viertelstunde hatten Johanna Hacker und Annika Nowotny schöne Kombinationen vollendet und zwei Versuche, jeweils erhöht, zur beruhigenden Führung gelegt. Mit dem 14:0 im Rücken spielte Deutschland befreit auf und punktete kontinuierlich. Franziska Holpp zeigte neben ihren bekannten Spielmacher- auch eiskalte Finisher-Qualitäten, und die flinke Dana Kleine-Grefe war oftmals nur schwer unter Kontrolle zu bringen.

Nach der Pause sorgten die nach schwerer Knieverletzung genesene und spielfreudige Leonie Hollstein sowie erneut Nowotny mit weiteren Versuchen für die Vorentscheidung. Trotz der Ausschöpfung des gesamten Wechselkontingents wurde der Spielfluss nicht beeinträchtigt - ein Zeichen, das dem deutschen Trainergespann mit Marcus Trick und Alfred Jansen Mut im Hinblick machen dürfte. Und die Deutschen punkteten munter weiter. Am Ende stand ein hoch verdienter 65:0-Erfolg zu Buche und das Ziel, Rückenwind für das EM-Auftaktmatch gegen Spanien zu erzeugen, wurde übererfüllt.

Wenn es in zwei Wochen ernst wird, muss das Team die Leistung zwar bestätigen, es bleibt aber unterm Strich eine überraschend gute Vorstellung, denn gegen die British Army, die das deutsche Team klar besiegt hatte, waren die Frauen von der Air Force nur knapp als Verlierer vom Feld gegangen.

Deutschland: Kleine-Grefe - Nowotny, Hacker, Bohrmann, Gruber - Hollstein, Holpp - Paul, Trick, Rossol - Baltruweit, Yee - Neues, Wich-Schwarz, Mager.

Schiedsrichter: Pearson (Südafrika); Zuschauer: 120; Punkte: 7:0 (6.) Versuch Hacker + Erhöhung Hollstein; 14:0 (11.) V Nowotny + E Hollstein; 19:0 (24.) V Holpp; 24:0 (33.) V Kleine-Grefe; 29:0 (40.) V Holpp; 36:0 (45.) V Hollstein + E Kleine-Grefe; 41:0 (50.) V Nowotny; 48:0 (57.) V Trick + E Kleine-Grefe; 53:0 (67.) V Pfisterer; 58:0 (72.) V Weigel; 65:0 (78.) V Pfisterer + E Kleine-Grefe.