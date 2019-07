Von Daniel Hund

Mannheim. Nicht wundern liebe Leser, falls Sie in den nächsten Tagen mal zufällig nachts in Feudenheim oder Neuostheim unterwegs sein sollten, und dort einen Mann sehen, der ein Plakat nach dem anderen aufhängt. Es ist nur Gerald Marzenell - und der darf das. "Im Umkreis von drei Kilometern zum Veranstaltungsort ist das erlaubt", schmunzelt der langjährige Teammanager des Tennis-Bundesligisten Grün-Weis Mannheim. Der legt ab Sonntag nämlich wieder los, startet als Titelverteidiger in die Saison.

Die Vorfreude rings um das Feudenheimer Neckarplatt ist schon riesig. Greifbar. Gestern waren Arbeiter damit beschäftigt, die ersten Zelte auf der großen Wiese aufzubauen. Grün-Weiss macht sich schick, will erneut für die altbekannte Wohlfühl-Atmosphäre sorgen.

Hintergrund Mannheimer, Kader: 1. Dominic Thiem (ATP 4), 2. Dusan Lajovic (36), 3. Radu Albot (40), 4. Federico Delbonis (75), 5. Pedro Martinez (126), 6. Maximilian Marterer (175), 7. Gerald Melzer (326), 8. Tobias Kamke (266), 9. Jeremy Jahn (428), 10. Manuel Pena Lopez (594), 11. Robin Kern, 12. Justin Schlageter, 13. Andreas Beck, 14. Jannik Gieße, 15. Marc Lopez [+] Lesen Sie mehr Mannheimer, Kader: 1. Dominic Thiem (ATP 4), 2. Dusan Lajovic (36), 3. Radu Albot (40), 4. Federico Delbonis (75), 5. Pedro Martinez (126), 6. Maximilian Marterer (175), 7. Gerald Melzer (326), 8. Tobias Kamke (266), 9. Jeremy Jahn (428), 10. Manuel Pena Lopez (594), 11. Robin Kern, 12. Justin Schlageter, 13. Andreas Beck, 14. Jannik Gieße, 15. Marc Lopez (86/Doppel). Heimspiele, 14. Juli, 11 Uhr: Großhesselohe; 21. Juli, 11 Uhr: Weinheim; 4. August, 11 Uhr: Kurhaus Aachen; 10. August, 12 Uhr: Krefeld.

Doch bei all der Vorfreude auf den Schlagabtausch in der stärksten Liga der Welt: Unter all die Euphorie mischt sich auch ein mulmiges Gefühl in der Magengegend. Marzenell, der Nachdenkliche: "Diesmal", sagt er, "diesmal werden wir vom Jäger zum Gejagten." Den Meister will jeder schlagen. "Alle werden noch motivierter sein, sobald sie gegen uns spielen."

Trotzdem lebt er natürlich, der Traum von der Titelverteidigung. Die ist irgendwie aber auch noch ganz weit weg. Denn 2019 ist vieles anders. Einerseits ist die Liga noch ausgeglichener als in den Vorjahren, andererseits wird die Verfügbarkeit der Mannheimer Topspieler in diesem Sommer nicht ganz so gut sein. Spielten ein Radu Albot (ATP 40), ein Maximilian Marterer (ATP 175) oder ein Federico Delbonis (ATP 75) in 2018 noch jeweils vier oder fünf Mal, werden sie heuer häufiger mal geblockt sein. Gerade Albot und Delbonis haben aufgrund ihrer verbesserten Weltranglisten-Positionen mehr Verpflichtungen gegenüber der ATP. Marzenell: "In Radus Fall heißt das zum Beispiel, dass er auf jeden Fall zu uns kommen wird, aber diesmal deutlich früher in die USA reisen muss."

Kurzum: Es ist davon auszugehen, dass die Topspieler, dazu zählt auch Neuzugang Dusan Lajovic (ATP 36), wohl nur zweimal für Grün-Weiss aufschlagen werden. Hinter Marterer, der in der Meistersaison begeisternde Leistungen zeigte, steht ohnehin noch ein Fragezeichen. Der Topspin-Spezialist ist seit den French Open verletzt, hat kein Match mehr bestritten. Auflaufen wird er trotzdem. Vielleicht sogar schon am Sonntag ab 11 Uhr im ersten Spiel bei Aufsteiger TuS Sennelager.

Was bleibt, ist die Frage: Spielt der Superstar im Team oder spielt er nicht? Die Rede ist natürlich von Dominic Thiem, der Nummer vier der Welt. Unvergessen ist sein letztjähriges Einzel gegen den Weinheimer John Millman. 4000 Zuschauer waren dabei, feierten ein Tennis-Fest der Superlative. "Ob es wieder für einen Einsatz reicht, wird sich zeigen. Wir probieren alles!" Verspricht Marzenell.

In der mannschaftsinternen Whats-App-Gruppe ist Thiem jedenfalls eifrig am schreiben. "Alle sind extrem heiß auf die Saison. Der Teamspirit ist schon wieder super", verrät Daniel Steinbrenner aus dem Trainerteam. Robin Kern, der auch wieder für Grün-Weiss servieren wird, nickt: "Wir als Spieler fühlen uns in diesem Verein super wohl. Und wenn du dich wohl fühlst, kitzelst du auf dem Platz immer noch ein paar Prozent mehr heraus."

Favoriten sind dennoch andere. Kurhaus Aachen, Blau-Weiß Krefeld, Gladbacher HTC - das ist Marzenells Top drei auf den Titel. Und seine Jungs? Wo werden die am Ende landen? "Das kann ich am 22. Juli beantworten", lächelt Marzenell. Dann sind die ersten vier Spiele gespielt und es ist klar, wo die Reise hingeht. Das Saison-Highlight ist natürlich das Derby am 21. Juli gegen Weinheim in Mannheim. Nach der Partie ist Party. Ein DJ wird einheizen, die Tennisfans zum Tanzen bringen.