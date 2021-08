Von Daniel Hund

Mannheim. Die Tür steht nicht nur auf, nein, sie ist bereits sperrangelweit offen. Grün-Weiss Mannheim hat es am Wochenende auf dem Schläger, sich die dritte deutsche Tennis-Meisterschaft in Serie zu holen.

Zwei Spieltage vor dem Liga-Ende führen die Kurpfälzer das Tableau mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TC Großhesselohe an. Klar ist: Ein Sieg und ein Unentschieden reichen so oder so zum nächsten Titel-Streich.

Gerald Marzenell, der langjährige Teammanager der Grün-Weissen, weiß das genau. Doch Marzenell wäre nicht Marzenell, wenn er nicht in den Verteidigungs-Modus übergehen und auf die Euphorie-Bremse treten würde. Vor dem Showdown am Freitag, 13 Uhr, daheim gegen den Düsseldorfer Rochusclub und sonntags, 11 Uhr, auswärts beim Gipfeltreffen bei Großhesselohe sagte er: "Die Chancen auf den Titel sind da, aber sie sind nicht so hoch, wie viele glauben. Denn beide werden in einer richtig guten Besetzung gegen uns spielen."

Widersprechen kann man da nicht. Aber dagegenhalten: Denn auch Mannheim wird es krachen lassen. Center-Court-Mann Radu Albot (ATP 108), der bereits seit Mittwoch in Mannheim ist, und Shooting-Star Pedro Martinez (76) sind fix fürs Wochenende.

Zudem tippt die RNZ auch auf Bernabe Zapata Miralles (112). Der pfeilschnelle und knallhart zuschlagende Martinez-Kumpel hat derzeit bei keinem Turnier gemeldet und wäre frei für den Bundesliga-Endspurt – heiß sowieso. Vieles spricht für diese Top Drei am Wochenende. Um den vierten Einzel-Platz "streiten" sich wohl Tobias Kamke (248), Julian Lenz (312) und Gerald Melzer, der laut Marzenell leicht angeschlagen ist.

Gut möglich ist sogar, dass sich die Grün-Weiss-Asse schon am Freitag die Krone aufsetzen. Schließlich hat Großhesselohe bei Kurhaus Aachen, das noch gegen den Abstieg spielt, eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Und für die Münchner, die als Topfavorit in die Saison gestartet sind, ist dort ein Sieg Pflicht, andernfalls wäre Mannheim bei einem eigenen Erfolg nicht mehr einzuholen.

Tennis-Fans dürfen sich beim letzten Heimspiel gegen Düsseldorf auf packende Duelle freuen. Der Rochusclub, der ebenfalls noch im Abstiegskampf steckt, wird sicherlich nichts unversucht lassen. "Sie werden nach meinen Informationen mit Pablo Andujar und Roberto Carballes Baena anreisen", berichtet Marzenell. Zwei Spanier, die an Position 74 und 96 im ATP-Computer gelistet sind. Marzenell weiter: "Das sind offene Spiele, da weiß ich nicht, wie wir das gewinnen sollen."

Vielleicht indem man genau dieses Zitat im XXL-Format ins Englische übersetzt und in die Kabine hängt, denn seine Jungs werden sicher not amused sein, wenn sie diese Zeilen lesen – und erst recht Vollgas geben.

Spaß beiseite: Auch Grün-Weiss ist gut, Albot und Co. sind mit den eigenen Fans im Rücken eine Bank. Sie werden sich zerreißen. Vor allem für einen: Für ihren Gerald, den Vater des Mannheimer Tennis-Erfolgs, würden sie ihr letztes Hemd geben.

Tennis-Bundesliga, Freitag, 13 Uhr: Grün-Weiss Mannheim - Düsseldorfer Rochusclub; Sonntag, 11 Uhr: TC Großhesselohe - Mannheim.