Von Daniel Hund

Mannheim. Die Laune war gut. Grinsend und sportlich wie immer kreuzte Patrick Glöckner, der Trainer des SV Waldhof, am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Viktoria Köln (Dienstag, 19 Uhr) auf: Schicke Sneaker, lässige Jeans und natürlich wie immer eine SVW-Trainingsjacke.

Glöckner, der Strahlemann. Das hing sicher auch mit etwas zusammen, was bis dahin nur wenige wussten: Marcel Seegert, 27, der Kapitän der Buwe, der Abwehr-Haudegen vom Alsenweg, hat seinen Vertrag verlängert. "Cello" ist Glöckners verlängerter Arm. Der Mann, dem der Trainer vertraut.

Seegert sagt: "Es bedeutet mir sehr viel, weiter vor unseren Fans im Carl-Benz-Stadion auflaufen zu können. Das ist meine Heimat und ich bin jedes Mal unheimlich stolz, wenn ich das Trikot mit der Raute überstreifen kann."

Schöne Worte, die auf viel Gegenliebe stoßen: "Er ist auf und neben dem Platz eine absolute Identifikationsfigur", erklärt Tim Schork, Waldhofs Geschäftsführer Sport.

Offiziell wurde das Seegert-Happy-End – sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen – 30 Minuten nach der Pressekonferenz.

Am vergangenen Wochenende war die Laune von Glöckner nicht ganz so gut. Denn auch er hat gezittert und gebibbert, bis der 2:1-Sieg bei den Würzburger Kickers eingefahren war. Ein Dreier, der schmeichelhaft war. Die Buwe ließen viel zu, luden den Gegner zum Tore schießen ein. Das Würzburg-Problem: das Zielwasser. Ganz dicke Dinger wurden versemmelt. Mit Schüssen meterhoch übers Tor, raus aus dem Stadion. Das hatte teilweise fast schon etwas von Slapstick.

Gegen die Domstädter soll aus Waldhof-Sicht alles besser werden. Geordneter. Souveräner. Einfach so, wie man es in dieser Saison schon häufiger gesehen hat. Fridolin Wagner, den Last-Minute-Torheld von Würzburg, hat die RNZ in der Montagsausgabe als einen der Gewinner der Winter-Vorbereitung bezeichnet. Auch Glöckner ist angetan: "Frido hat sich unheimlich weiterentwickelt, er spielt sehr intelligent, mit einem tollen ersten Kontakt und viel Vorwärtsdrang. Er hat das Recht in der Mannschaft zu stehen."

Hört sich fast nach einer Stammplatz-Garantie an. Doch wer Glöckner kennt, der weiß: In die Karten schauen lässt der sich nicht. Die Aufstellung ist top secret, bis kurz vor Anpfiff streng geheim.

Demnach kann auch nur spekuliert werden, durch wen Offensiv-Mann Marc Schnatterer und Innenverteidiger Jesper Verlaat ersetzen werden. Beide sind für Köln gesperrt. Der RNZ-Tipp: Adrien Lebeau macht den "Schnatti", Alexander Rossipal ersetzt Verlaat.

"Rossi" selbst ist heiß. In Würzburg sagte er dieser Redaktion, dass er nach seiner achtwöchigen Verletzungspause wieder bereit für 90 Minuten sei. Glöckner lachte, als wir ihn mit dieser Aussage konfrontierten: "Selbst ein Spieler, der nach einem halben Jahr einmal trainiert hat, würde sagen, dass er fit für 90 Minuten wäre. Aber ich denke auch, dass es für die Startformation reichen würde."

Schön zu hören: Neuzugang Justin Butler und Gillian Jurcher, die beide in Corona-Quarantäne waren, standen am Montag wieder auf dem Trainingsplatz.

Zum Weghören: Auch gegen Köln gibt es wieder ein Trauerspiel auf den Rängen. Nur 500 Zuschauer dürfen dabei sein. Glöckner leicht frustriert: "Das ist schwer nachvollziehbar. Magdeburg hatte jetzt auch wieder 12.500 Zuschauer im Stadion. Die Fans fehlen uns, sie entwickeln eine enorme Wucht." Und weiter: "Wenn bei anderen Mannschaften mehr Zuschauer zugelassen sind, haben sie auch andere Gelder zur Verfügung und können andere Transfers tätigen. Eine einheitliche Regelung wäre schön."