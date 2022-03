Von Daniel Hund

Wagenschwend. Strahlender Sonnenschein, beste Stimmung: Beim SV Wagenschwend, mitten im idyllischen Odenwald, war am Samstag die Hölle los: Rund 2000 Zuschauer waren dabei, als der SV Waldhof beim Landesligisten aufkreuzte. Es ging um viel, ums Ticket fürs Finale im badischen Pokal. Und am Ende gewann der Favorit: Die Buwe taten sich beim Landesligisten schwer, siegten letztlich aber verdient mit 2:0 (0:0).

Richtig glücklich sahen sie danach nicht aus. Abgekämpft und leicht frustriert trifft es wohl ganz gut. "Unsere Chancenverwertung war vor der Pause nicht gut", sagte Mittelfeld-Abräumer Fridolin Wagner danach zur RNZ, "nach dem Wechsel wurde es dann besser. Gut war, dass wir im ganzen Spiel keine Torchance zugelassen haben." Justin Butler wurde etwas deutlicher. Laut dem Sturmtank hätte man die vielen Spielklassen, die zwischen beiden Vereinen liegen, mehr merken müssen.

Rund 90 Minuten vor Spielbeginn rollte der Mannschaftsbus der Waldhöfer ein, parkte hinter dem Klubhaus. Trainer Patrick Glöckner wirbelte die Startelf ordentlich durcheinander, schickte die zweite Reihe aufs Rasen-Rechteck. Doch verzichten mussten die Fans eigentlich auf niemanden: Wer nicht aus dem Mannschaftsbus kletterte, kam mit dem eigenen Auto: Glöckner sah im Pokal-Duell auch eine Art Teambuilding-Maßnahme.

Wer einen Spaziergang des SV Waldhof erwartet hatte, musste schnell erkennen, dass der Drittligist in Wagenschwend nichts geschenkt bekommen würde. Die Abstimmung fehlte, immer wieder schlichen sich Fehlpässe ein. Und die Heimelf? Die machte die Räume eng, ließ kaum etwas zu.

Draußen war’s spannender: Hinter der Waldhof-Bank tauchten Mitte der ersten Halbzeit ein paar Knirpse auf, um sich ihr Trikot unterschreiben zu lassen. Stürmer Dominik Martinovic organisierte die spontane Autogramm-Aktion. Er ging bei seinen Kollegen auf und ab, die signierten munter drauf los.

Die erste Chance für den SVW gab’s in der 35. Minute: Dominik Kother passte den Ball vors Tor – aber Wagner scheiterte aus fünf, sechs Metern. Kurz vor der Pause dann zwei weitere Chancen: Zuerst setzte Jan Just einen Kopfball neben das Tor, ehe Willy Sommer über den Kasten zielte.

Kapitän Marcel Seegert fieberte hinter der Bank mit. Sein Halbzeitfazit: "Jeder weiß, wie solche Spiele laufen können, wenn du das Tor nicht machst. Ich hoffe, dass wir nach dem Wechsel mehr Präsenz in der Box haben und dann einen reindrücken. Wie, das ist egal."

Und "Cello" wurde erhört, allerdings mit Verspätung. In der 67. Minute war es Abwehrmann Jan Just, der in dieser Saison bislang keine Einsatzminute in der Dritten Liga hatte, der den Ball aus dem Gewühl über die Linie stocherte. 1:0 Waldhof! Es gab weitere Chancen, die von Denis Deter entschärft wurden. Wagenschwends Hexer zeigte eine Top-Leistung. Beim 2:0 durch Justin Butler, der per Kopf traf, war dann auch er nochmals machtlos (82.).

Letztlich war es ein Halbfinale, in dem es eigentlich nur Gewinner gab. Denn Wagenschwend verkauft sich teuer, ärgerte den Waldhof mit einem leidenschaftlichen Auftritt. Wagner erkannte das neidlos an. Auch die Ausrede, dass man in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielt hat, wollte "Frido" nicht gelten lassen. "Das wäre zu billig, der Gegner hat es gut gemacht und uns hat ab und an einfach die nötige Konsequenz gefehlt."

SV Wagenschwend: Deter – Schork, Merz, Jakob (74. N. Schmitt), Grimm, Noe (81. Kern) – Plakinger, Link, Berberich, Allgaier (64. L. Schmitt), Brenneis (83. Thoma)

SV Waldhof: Bartels – Donkor, Just, Gohlke (57. Rossipal), Kouadio – Saghiri, Wagner – Kother, Gouaida (46. Lebeau), Sommer (71. Jurcher) – Butler. Tore: 0:1 Just (67.), 0:2 Butler (82.)