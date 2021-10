Von Daniel Hund

Mannheim. Er rutschte, er schlidderte, er surfte auf den Knien durchs Carl-Benz-Stadion und ballte dabei beide Fäuste. Marc Schnatterer, 35, der Routinier des SV Waldhof, war on fire, freute sich wie ein kleines Kind, das gerade die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auspackt.

Es lief die 34. Minute, sie war seine. Denn da zeigte "Schnatti" mal wieder allen, was ihn zur Legende gemacht hat: Freistoß, knapp 20 Meter vor dem Tor, extrem spitzer Winkel. Viele flanken da. Schnatterer nicht, der hält einfach mal drauf. Und wie: Kaum hatte er den Ball über die Mauer geschnibbelt, schlug er auch schon ein. Pfeilschnell im kurzen Eck. Oben im Winkel. "Als der Ball vom Fuß weg ist, habe ich schon gemerkt, dass der passt", sagte der Kunstschütze danach zur RNZ.

Traumtor. Eins zum Einrahmen.

Für den SC Verl war’s der Anfang vom Ende. Das 1:0, beim 2:1 (2:0)-Heimsieg der Buwe.

Kurz weg vom Spiel. Trainer-Bonus? Nicht am Carl-Benz-Stadion, nicht, wenn der Waldhof spielt. Es war kurz vor 12 Uhr, als Patrick Glöckner, der Lehrmeister der Blau-Schwarzen, im SVW-Trainingsanzug vor einem Seiteneingang aufkreuzte. "Hallo, hallo, sind sie getestet?", stoppte ihn einer der freundlichen Security-Kräfte mit Nachdruck. Glöckner nahm’s mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Kaum war er durch die Schleuse marschiert, klatschte der zweite Sicherheits-Mann in die Hände und lachte: "Mann, das war der Trainer, kennst du den nicht?"

Wie auch immer: Ordnung muss sein. Auf dem Platz ist dafür vor allem einer verantwortlich: Marco Höger, 32. Der Neue vom 1. FC Köln ist der Kopf im Mittelfeld. In Braunschweig wurde er schmerzlich vermisst, gegen Verl war er zurück. Zunächst mit leichten Start-Schwierigkeiten. Nicht jeder Ball kam an, doch Höger steigerte sich und mit ihm der SV Waldhof.

Auf beiden Seiten wurden Chancen herausgespielt. Und dann, ja dann, brach diese 34. Minute an. Mit diesem Freistoß-Meisterwerk des Marc S. Unter der Woche hatte die RNZ Schnatterer noch auf seine Künste bei ruhenden Bällen angesprochen. Kann man das lernen, Herr Schnatterer? Seine Antwort: "Also auch ich kann mich da noch steigern!" Diesmal nicht, diesmal ging es nicht schöner. "Das kann man so sagen, der war perfekt", lachte der Ex-Heidenheimer, der am Sonntag auch Kapitän war.

Danach sah es nach Schaulaufen aus. Einbahnstraßen-Fußball in Richtung des Verler Kastens. Der Lohn: Foul an Boyamba, Elfmeter von Boyamba, Tor von Boyamba. 2:0 (43.) Wie war das nochmal mit der alten Fußballer-Weisheit, die besagt, dass der Gefoulte nie schießen sollte. "Ach", grinste Boyamba im Gespräch mit dieser Redaktion, "als ich da so lag, habe ich die Jungs angeguckt und da keiner wollte, habe ich ihn dann halt gemacht und das recht sicher, denke ich." Kann man so sagen, eiskalt versenkt sogar: Torwart ausgeschaut und flach ins rechte Eck gezogen.

Dann war Pause, der Masterplan für danach: "So lange wie möglich die Null halten", verriet Boyamba. Ging schief: Konter Verl, Tor Lukas Petkov. Nur noch 2:1 (48.).

Plötzlich wurde aus dem Gala-Waldhof der Wackel-Waldhof. Bis in die Schluss-Sekunde musste gebangt werden. Schnatterer weiß das, formulierte es aber eleganter: "Wir haben leidenschaftlich verteidigt." Muss man auch erstmal können im Nieselregen.

Jetzt ist Länderspielpause. Tut gut, oder? "Ich bin 35", zuckt Schnatterer mit den Schultern, "also mir tut’s gut". Boyamba ist 25. Und auch er hat nichts gegen Beine hochlegen: "Mit so einem dreckigen Sieg im Rücken nehmen wir die Pause gerne mit."

So dreckig er auch war: Waldhof ist zumindest bis morgen Tabellen-Zweiter, steht auf einem Aufstiegsplatz.

SV Waldhof: Königsmann – Rossipal, Verlaat, Gohlke, Costly (92. Ekincier) – Saghiri, Höger (61. Russo) – Schnatterer, Boyamba (63. Sommer), Lebeau – Jurcher (63. Donkor)

Tore: 1:0 Schnatterer (34.), 2:0 Boyamba (43.), 2:1 Petkov (48.)

Schiedsrichter: Braun (Wuppertal)