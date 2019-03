Von Ronny Ding

Freiburg. Gedanken an im nächsten Jahr mögliche Drittligaderbys gegen den 1.FC Kaiserslautern, Karlsruher SC oder sogar den SV Sandhausen verschwenden Trainer Bernhard Trares und seine Mannschaft vom SV Waldhof noch keine. "Das ist ja alles sehr weit weg", winkt nicht nur der Coach bei diesem Thema stets ab. Viele Fans des SVW liebäugeln aber schon mit dem Aufstieg und Reisen in die Pfalz oder auch ins badische Land. "Die Fans dürfen natürlich davon träumen", zeigt sich der Trainer gnädig.

Der Erfüllung des Traums vom Aufstieg nach drei gescheiterten Anläufen in den Relegationsspielen sind die Mannheimer am Samstag zumindest wieder ein Schritt näher gekommen. Beim SC Freiburg II gewannen die "Waldhof-Buben" mit 2:0 (1:0) durch Tore von Valmir Sulejmani (7.) und Timo Kern (90.+2) und verteidigten ihre Tabellenführung bei weiterhin fünf Punkten Vorsprung vor dem 1.FC Saarbrücken. Zur Erinnerung: Der Meisters steigt in diesem Jahr auf und dies ganz ohne Relegation.

"Das war heute ein Arbeitssieg gegen einen allerdings auch starken Gegner. Wir konnten unser gewohntes Spiel diesmal nicht so aufziehen", machte Trares schnell einen Strich unter die Partie im Breisgau, in der der Gast die Anfangsphase bestimmte und durch Maurice Deville (5.) sowie Marcel Hofrath (6.) zu ersten Chancen kam. Der dritte Angriff wieder nur eine Zeigerumdrehung später brachte die frühe Führung. Der von Marco Schuster perfekt aufgelegte Ball wurde zur sicheren Beute von Torjäger Sulejmani, der das 1:0 besorgte (7.).

Trares: "Aufstieg noch weit weg"

"Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft. Wir haben auf Fehler gewartet und zwei, drei Situationen bekommen, in denen wir es besser ausspielen müssen", analysierte Sulejmani. Zunächst aber antwortete die SC-Reserve nach dem Rückstand schnell mit einem sauber vorgetragenen Gegenangriff. Christoph Daferner brachte jedoch das Kunststück fertig, freistehend den Ball weit über das Waldhofgehäuse zu jagen (9.). "In dieser einen Szene haben wir Glück gehabt", wusste Coach Trares.

Mit zunehmender Spieldauer schafften es die Gäste aber durch frühes Gegenpressing, den Spielaufbau des SC zu stören. Gute Chancen blieben aber auch auf Waldhofseite Mangelware. Und so dauerte es bis zur letzten Aktion der Begegnung, ehe die Entscheidung fiel. SC-Keeper Niclas Thiede verstolperte am eigenen Strafraum den Ball und der lauernde Kern ließ sich nicht bitten und traf zum 2:0 (90.+2). "Etwas schmeichelhaft war der Sieg schon", meinte der Ex-Walldorfer fast entschuldigend. "Der Gegner hatte Oberwasser und mehr Ballbesitz, aber so ein Angebot zum Torerfolg am Schluss nimmt man schon mal an", freute er sich dann doch über den nächsten dreifachen Punktgewinn und seinen neunten Saisontreffer.

Am Samstag kommt es nun zum Gipfeltreffen des Tabellenführers gegen Verfolger Saarbrücken. Der SVW peilt die 12.000- Zuschauer-Marke an und hat bereits die Hälfte der Karten verkauft.

Freiburg: Thiede - Rinaldi, Bohro, Schlotterbeck, Hug (82.Banovic) - Borrello (82.Pieringer), Torres, Roth (64.Schmid), Rüdlin, Hermann - Daferner.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad, Seegert, Hofrath - Ma. Schuster, Kern - Deville (69.Diring), G. Korte (78.Hirsch), Sommer (62.Celik) - Sulejmani.

Schiedsrichter: Meinhardt (Fulda); Zuschauer: 650; Tore: 0:1 Sulejmani (7.), 0:2 Kern (90.+2).