Von Daniel Hund

Heidelberg. Für Drittligist SV Waldhof ist die Saison gelaufen. Im Hintergrund haben die Planungen für die neue Saison begonnen. Vor dem Heimspiel gegen Duisburg (Montag, 19 Uhr) sprach die RNZ mit Gerd Dais, dem ehemaligen Spieler und Trainer der Buwe.

Gerd Dais, es ist noch unklar, wer den SVW künftig trainiert…

Das ist eine unglückliche Situation. Mit Patrick Glöckner weiterzumachen, würde schon Sinn ergeben. Falls dem nicht so sein sollte, wäre es wichtig und elementar, dass der neue Mann Einfluss auf die Personal-Planung hat. Denn es ist immer schwierig, wenn man einen Trainer mit einem fertigen Kader konfrontiert. Auch deshalb, weil man beim Waldhof im nächsten Jahr den Aufstieg erwartet.

Demnach können eigentlich kaum neue Spieler geholt werden, solange der Trainer noch nicht feststeht, oder?

Ja, das wäre schwierig. Allerdings ist es in den letzten Jahren beim Waldhof sowieso so gewesen, dass sich das Transfergeschehen relativ weit nach hinten verlagert hat. Anderen Vereinen geht das aber auch so. Trotzdem wäre der ideale Falle folgender: Der Trainer steht früh fest, äußert seine Wünsche und kann mit seinem Stamm in die Vorbereitung starten. Natürlich kann sich dann immer noch etwas zu einem späteren Zeitpunkt ergeben.

Wie beurteilen Sie die Arbeit von Patrick Glöckner?

In entscheidenden Spielen hat das Spielglück gefehlt. Da fällt mir unter anderem die Pleite daheim gegen Dortmund II ein, als ein Elfer verschossen wurde. Oder das verlorene Heimspiel gegen Viktoria Köln und das 0:0 in Kaiserslautern, als Lautern in doppelter Unterzahl war. Da hätte man jetzt acht Punkte mehr, was zeigt, was möglich gewesen wäre. Hinzu kommen die Spiele, in denen man eine Vielzahl an Chancen vergeben hat.

Stichwort Kaiserslautern. Überrascht es Sie, dass der FCK jetzt doch noch so einbricht und wohl maximal noch den Relegationsplatz erreichen kann?

Das ist überraschend. Die Defensive war ihre große Stärke, jetzt kassieren sie in den letzten beiden Spielen fünf Gegentore. 1860 München könnte sie noch vom dritten Platz verdrängen, was aber unwahrscheinlich erscheint. Wenn sie in der Relegation auf Dresden treffen, sehe ich Lautern aber in der Favoritenrolle. Dazu war Dresdens Rückrunde zu schlecht.