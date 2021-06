Michael Schiele ist nun Trainer in Braunschweig. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Drei gute Nachrichten für den SV Sandhausen: Erstens, Michael Schiele hat – mit Drittligist Eintracht Braunschweig – einen neuen Verein. Der Ex-Trainer, dessen Vertrag sich durch den Klassenerhalt um ein Jahr verlängerte, kann von der Gehaltsliste gestrichen werden. Zweitens, Schiele stellte im Gespräch mit der RNZ dem neuen Torwart Patrick Drewes (28) ein hervorragendes Zeugnis aus: "Mit seinen 1.94 Metern hat Patrick eine natürliche Ausstrahlung. Er ist unaufgeregt, souverän, auch fußballerisch stark. Dazu ein Super-Typ." Folgerichtig beförderte Schiele den Torwart in der Saison 17/18 zur Nummer eins beim Drittligisten Würzburger Kickers.

In Sandhausen war Schiele (43) zwar nur 81 Tage, dennoch hat auch er Anteil am Ligaerhalt. Gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca (44) zeichnete er für die Winter-Neuzugänge Stefanos Kapino und Janik Bachmann verantwortlich. Beide Volltreffer.

Auch von Christian Kinsombi (21) hört man Gutes. "Er ist schnell und dribbelstark. Ein Talent, dessen Entwicklung noch nicht beendet ist", sagt Jürgen Press. Der 55-jährige Fußballlehrer machte erst kürzlich in Uerdingen Bekanntschaft mit dem Außenbahnspieler. Zwar gelang die schwierige Mission, den ehemaligen Bundesligisten vor dem Drittliga-Abstieg zu bewahren, doch letztendlich war es vergebliche Liebesmühe. In Uerdingen verabschiedete sich der Sponsor, jetzt ist die Regionalliga das Höchste der Gefühle. Auch in menschlicher Hinsicht, ergänzt Press, sei der neue Angreifer ein Gewinn: "Christian ist ehrgeizig und charakterstark. Eine Persönlichkeit."

Nach dem Paukenschlag mit 14 (!) Abgängen ist in Sandhausen die Restauration in vollem Gang. Mit Drewes als neuer Nummer eins ist eine wichtige Baustelle fast abgeschlossen. Das bedeutet: Rick Wulle aus Ziegelhausen, mittlerweile der einzige Kurpfälzer im Kader, bleibt in der Rolle des Herausforderers.

Die derzeitig wichtigste Personal-Entscheidung betrifft Kevin Behrens, der beste Schütze der beiden letzten Spielzeiten. Die Nachfrage steigt. Darmstadt, Bremen, der Hamburger SV, Kiel und selbst Vereine aus Südkorea sollen interessiert sein. Vor Mikayil Kabaca liegt eine arbeitsreiche Zeit. Erst 14 Profis haben für die zehnte Zweitliga-Saison des SV Sandhausen einen Vertrag.