Von Claus Weber

Sandhausen. Den direkten Abstieg hat der SV Sandhausen durch seinen 2:0-Sieg über Regensburg so gut wie verhindert. Um den rettenden 15. Tabellenplatz zu behaupten, ist aber noch ein Sieg am Sonntag in Bochum notwendig. Trotz der Sandhäuser Auswärtsschwäche rechnet Mikayil Kabaca fest damit. "Wir haben zuletzt in Fürth, Kiel und Heidenheim ordentliche Leistungen gezeigt", sagt der Sportliche Leiter, "keiner hat heute gejubelt, die Konzentration bleibt hoch."

Mikayil Kabaca, was überwiegt: Die Freude über den eigenen Sieg gegen Regensburg oder die Enttäuschung, dass es durch den Osnabrücker Coup gegen den Hamburger SV noch nicht für den Klassenverbleib gereicht hat?

Ganz klar die Freude über unseren Sieg. Wir standen unter großem Druck. Dem haben wir standgehalten. Vor dem Spiel hatten wir mit einem Braunschweiger Sieg gerechnet. Nun hat eben Osnabrück gewonnen. Wir haben das gemacht, was wir selbst beeinflussen konnten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sandhausen in der Zweiten Liga bleibt, ist aber schon größer geworden?

Ja, aber wir sind bei weitem noch nicht durch. Wir wissen um die Dramaturgie des letzten Spieltages. Deshalb haben wir nach dem Abpfiff auch nicht gejubelt. Unsere Konzentration bleibt hoch. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir am Sonntag in Bochum jubeln werden.

Sie sagen es. Sie müssen nach Bochum. Auswärts hat der SV Sandhausen bislang erst drei Punkte geholt…

Noch haben wir eine Chance, unsere Auswärtsbilanz zu verbessern. Ich sehe das nicht so tragisch. Wir haben in den letzten Auswärtsspielen in Fürth, Kiel und Heidenheim ordentliche Leistungen gezeigt.

Aber die Gefahr, noch direkt abzusteigen ist angesichts des besseren Torverhältnisses doch so gut wie ausgeschlossen?

Rechnerisch ist es noch möglich. Aber da müsste schon einiges zusammenkommen. Der heute Spieltag zeigt allerdings, dass wir uns auf niemanden verlassen können, dass wir das selbst schaffen müssen.

17 Verträge laufen zum Saisonende aus. Steht dem SV Sandhausen ein großer Umbruch bevor?

Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf Bochum. Was bringt es jetzt zu planen, wenn wir nicht wissen, ob die Relegation oder im schlimmsten Falle sogar ein Abstieg kommt? Wir machen dennoch unsere Hausaufgaben.

Wie schwer wird es sein, Kevin Behrens zu halten?

Schwer, natürlich. Kevin ist ein guter Torjäger. Wir wissen, was wir an ihm haben, er weiß aber auch, was er an uns hat. Fakt ist, dass er noch nirgendwo unterschrieben hat. Das haben uns Kevin und sein Berater versichert. Aber alles hängt eben davon ab, ob wir die Liga halten.

Neuralgische Positionen sind auch die des Torwarts und des linken Außenbahnspielers. Die Leihen von Stefanos Kapino und Nikolas Nartey enden.

Ja, das ist uns natürlich bewusst, da haben wir alle Augen offen.

Präsident Jürgen Machmeier meinte bereits, die beiden Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits hätten gute Karten für eine Weiterbeschäftigung.

Das lasse ich genau so stehen, damit ist alles gesagt.