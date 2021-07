Von Florian Hartmann

Sandhausen. Schaut man sich einmal die Torschützenliste der kürzlich beendeten EM genauer an, fällt eine Besonderheit auf: Neben Cristiano Ronaldo und Patrick Schick mit jeweils fünf Toren, wurde "Eigentor" der souveräne Torschützenkönig mit ganzen elf Treffern.

Seit 1960 werden Europameisterschaften im Fußball ausgetragen. Bis zur diesjährigen EM gab es somit 15 Turniere, bei denen zusammengerechnet neun Eigentore erzielt wurden. Bei der jüngsten EM allerdings waren offenbar extrem viele Spieler gewillt, unbedingt ein Tor zu erzielen – auch wenn es sie dabei leider den Ball im falschen Gehäuse versenkten.

Während das Spielgerät zuvor bei 285 EM-Spielen neunmal ins eigene Netz befördert wurde, fielen bei den 51 Spielen der paneuropäischen EM ganze elf Treffer solcher Art. Die Frage drängt sich auf, ob es sich einfach nur um einen Zufall handelt, oder ob es tatsächlich Gründe für die enorm gestiegene Anzahl an Eigentoren gibt.

Die RNZ hat über diese Frage mit Phil Weimer, dem Videoanalysten des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, gesprochen. Der gebürtige Karlsruher ist seit vier Jahren beim SVS als Videoanalyst tätig und hat schon einige Spiele unter die Lupe genommen.

"Der heutige Fußball zeichnet sich dadurch aus, dass er wesentlich dynamischer und schneller ist und dass er eine höhere Intensität hat", erklärt Weimer, "man wird als verteidigende Mannschaft mehr Stress ausgesetzt und muss viel schneller agieren und reagieren als noch vor ein paar Jahren. Diese gestiegene kognitive und körperliche Hochbelastung ist meiner Meinung nach ein Grund für die Eigentore."

Auch wenn man berücksichtigen muss, dass bei der diesjährigen EM 24 Mannschaften an den Start gingen, während vor der EM 2016 nur 16 Mannschaften am Turnier teilnehmen durften und es somit deutlich weniger Spiele gab: die Anzahl der gefallenen Eigentore ist dennoch enorm hoch. So gab es bei der letzten Europameisterschaft ebenfalls 51 Spiele, wobei jedoch lediglich insgesamt drei Eigentore gefallen waren.

"Spieler wie Kylian Mbappé (Frankreich), Raheem Sterling (England), oder auch Memphis Depay (Niederlande) bringen ein enormes Tempo ins Spiel und da wird es schon mal gefährlich, wenn die einen Ball in den Strafraum passen. Im Fußball herrscht dahingehend eine gewisse Entwicklungstendenz", erläutert Weimer weiter, "was aber natürlich nicht heißt, dass robustere Spielertypen wie beispielsweise Romelu Lukaku (Belgien) oder Harry Kane (England) nicht mehr gefragt sein werden."

Betrachtet man die Eigentore einmal einzeln für sich, fällt auf, dass es hierbei zwei Kategorien gibt: Sieben der Tore fielen nach einem scharfen Pass/Schuss eines Außenspielers in den Strafraum. Auch die deutsche Nationalmannschaft war bei der EM an solchen Eigentoren direkt beteiligt: Während die Mannschaft im Auftaktspiel gegen Frankreich noch Leidtragender war, fungierte sie im zweiten Gruppenspiel gleich zwei mal als Nutznießer eines Eigentores.

Des Weiteren gingen vier Eigentore auf das Konto von Torhütern. "Durch das gestiegene Tempo gibt es mehr Schnellangriffe und somit auch mehr Torabschlüsse. Während vor ein paar Jahren beispielsweise noch von den Spaniern versucht wurde, durch viele Pässe im Mittelfeld die Spielkontrolle zu erhalten, gehen auch diese mittlerweile viel mehr auf Tempo und Torabschlüsse, womit auch die Fehleranfälligkeit der Torhüter steigt", erklärt Weimer.

Eine Zukunftsprognose zu stellen sei laut dem Analysten aber dennoch schwierig: "Gerade durch den Faktor Zufall, der immer auch natürlich mitspielt, kann man kaum Vorhersagen treffen. Damit, dass es auch in Zukunft so viele Eigentore geben wird, kann man vermutlich aber eher nicht rechnen."