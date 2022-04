Von Christoph Offner

Sandhausen. Während nach dem unglücklichen 1:2 (0:0) am Freitagabend gegen den FC Schalke 04 in Sachen Klassenerhalt noch keine endgültige Klarheit herrscht, machte der SV Sandhausen auf der Trainerbank Nägel mit Köpfen. Alois Schwartz verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2024. Trotz der Niederlage gegen die Königsblauen, müsste es – bei acht Punkten Vorsprung vor Dynamo Dresden auf dem Relegationsrang – schon mit dem Teufel zugehen, wenn der 55-Jährige die Schwarz-Weißen in der nächsten Saison in der Dritten Liga betreuen sollte.

"Alois hat es geschafft, der Mannschaft wieder die Werte des SVS – Gier, Leidenschaft, Kampfgeist und Geschlossenheit – einzuimpfen. Den Vertrag vorzeitig zu verlängern ist deshalb die logische Konsequenz", brachte Präsident Jürgen Machmeier auf den Punkt, warum die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit ebenso richtig wie wichtig ist.

Ausgerechnet bei der Verabredung mit seinen Ex-Klub musste Ahmed Kutucu passen. Der aus der Schalke-Jugend stammende Stürmer fehlte ebenso wie Arne Sicker – der Corona-Test der beiden SVS-Profis fiel positiv aus. Auch Cebio Soukou (Knieprobleme) fehlte im Kader.

Nach vorne gepeitscht von rund 7000 mitgereisten Fans, dominierte der Revierklub die ersten 45 Minuten. "Wir waren zu passiv", monierte Schwartz. Bei königsblauem Dauerdruck konnte Patrick Drewes einmal mehr beweisen, dass er zu den Besten seiner Zunft gehört. Der SVS-Torwart rettete in der 19. Minute in höchster Not gegen Simon Terodde und Marius Bülter, ehe Dario Dumic den dritten Versuch von Rodrigo Zalazar blockte. Einen Freistoß des Uruguayers lenkte Drewes gerade noch so um den Pfosten (25.) und auch bei einem Terodde-Schuss von der Strafraumgrenze (45.) war der 29-Jährige auf dem Posten. So ging es torlos in die Pause.

Die Schwartz-Elf kam besser aus der Kabine. Während die S 04-Anhänger auf der Tribüne weiter den Ton angaben, machte auf dem Rasen der SVS die Musik. "Wir mussten um jeden Zentimeter kämpfen", zollte Schalke-Trainer Mike Büskens den Sandhäusern Respekt: "Sie haben uns alles abgefordert." Pascal Testroet probierte sich aus 16 Metern (47.), zielte aber ebenso zu hoch wie der eingewechselte Christian Kinsombi (58.).

Mitten in die Sandhäuser Druckphase traf dann Terodde. Darko Churlinov visierte die lange Ecke an, Drewes lenkte den Schlenzer an den Pfosten, von wo er zurück in die Mitte sprang – der Rekordtorjäger der Zweiten Liga stand goldrichtig und schob ein (71.).

In den letzten 20 Minuten glich das Hardtwald-Stadion einem Tollhaus. Erst glich Dennis Diekmeier aus (83.) – nach einer Kopfballablage von Aleksandr Zhirov brauchte der SVS-Kapitän nur noch den Fuß hinzuhalten. Dann spitzelte erneut Terodde – wer sonst? – die Kugel über die Linie, nachdem Blendi Idrizi aus spitzem Winkel in die Mitte gegeben hatte (90.+1). Bei den Gelsenkirchenern brachen alle Dämme, Mannschaft, Trainer und Betreuer zog es in die Kurve.

Negativer Höhepunkt in einer irren Schlussphase: Der eingewechselte Alou Koul kam bei seinem SVS-Debüt gegen Thomas Ouwejan viel zu spät und sah zu Recht die Rote Karte (90.+5)

Gewinnt Dynamo am Samstag (13.30 Uhr) nicht gegen den SSV Jahn Regensburg, steht auch rechnerisch fest, dass die Sachsen die Kurpfälzer nicht mehr einholen können.

Also ein Mannschafts-Nachmittag vor dem TV, Herr Schwartz? "Nein, wir schauen nicht auf andere Plätze, wir schauen auf uns", sagte der Wahl-Mannheimer.

Doch die Nicht-Abstiegs-Party könnte trotzdem auf der Couch stattfinden ...

Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji – Trybull (79. Esswein) - Ajdini (79. Kuol), Zenga, Bachmann, Seufert (46. Kinsombi) – Testroet (79. Deville).

Schalke: Fraisl - Vindheim, Kaminski, Itakura, Calhanoglu (67. Ouwejan) - Flick, Latza (76. Pálsson) – Churlinov (90.+4), Bülter, Zalazar (67. Idrizi) - Terodde.

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin); Zuschauer: 12 355; Tore: 0:1 Terodde (71.), 1:1 Diekmeier (83.), 1:2 Terodde (90.+1); Rote Karte: Kuol (90.+5, grobes Foul).