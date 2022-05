Keinen Zugriff bekam Sandhausen beim 0:2 in Paderborn – auf dem Bild nehmen Alexander Esswein (l.) und Dario Dumic Felix Platte in ihre Mitte. Foto: dpa

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die frohe Kunde kam beim SV Sandhausen am Wochenende nicht vom Spielfeld – in Paderborn gab es eine 0:2-Niederlage – sondern aus der Reha-Abteilung und der Geschäftsstelle. Für den Entwickler von Protein- und Diät-Produkten Layenberger, der seit zwei Jahren auf dem Trikot ist, wurde mit dem Weingut Reichsrat von Buhl schnell ein Nachfolger gefunden.

Erfreuliches gibt es auch über den letzten Kurpfälzer beim Kurpfälzer Zweitligisten zu berichten. Rick Wulle ist mit Physiotherapeut Alexander Huck wieder auf dem Platz, er macht Fortschritte. Der 27-jährige Ziegelhäuser hat zwei Schulter-Operationen und einen Kreuzbandriss hinter sich. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung hatte er Zweifel an der Fortsetzung seiner Karriere geäußert.

Erfreuliches gibt es von Rick Wulle zu berichten. ​Foto: vaf

Jetzt schaut die Welt wieder besser aus. Wulle wird im September zum zweiten Mal Vater. Schon vorher zieht er mit seiner Frau Lina und der eineinhalbjährigen Tochter Mila zurück nach Ziegelhausen. Das freut besonders Opa Thomas, früher ebenfalls ein guter Torwart.

Wie es für den sympathischen Schlussmann, der seit sieben Jahren am Hardtwald ist, weiter geht, ist offen. Doch er hat vorgesorgt. Nach dem Abitur am Bunsen-Gymnasium begann er ein Lehramts-Studium, inzwischen sattelte er in den Bereich Ökonomie und Fitness um. Auf dem Köpfel würde man sich freuen, wenn Thomas Wulle Recht behält: "Rick kann sich vorstellen, irgendwann wieder mit seinen Freunden Patrick und Steffen Foshag Fußball zu spielen – dann aber als Stürmer."

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es in Sandhausen diesmal nur wenige Veränderungen. Die Leistungsträger bleiben. Noch nicht entschieden ist, wer die Nummer eins Patrick Drewes in die neue Runde begleitet, ein Fragezeichen steht hinter Joker Maurice Deville, die Karriere von Tim Kister neigt sich dem Ende entgegen. Bei Julius Biada, in Paderborn nach über neun Monaten erstmals wieder im Kader, würde ein Wechsel zu seinem Mentor Uwe Koschinat nicht überraschen. Mit Patrick Scheu ist bereits ein Ex-Sandhäuser dem ehemaligen Trainer nach Saarbrücken gefolgt.

Julian-Günther Schmidt ist als Neuzugang im Gespräch. ​Foto: Imago

Vielleicht kommt im Gegenzug Julian Günther-Schmidt an den Hardtwald. Der 27-jährige Pforzheimer wurde beim SV Waldhof und dem Karlsruher SC ausgebildet, hat über 100 Drittliga-Spiele und war in dieser Saison an zwölf Toren des 1. FC Saarbrücken beteiligt. Er steht allerdings noch ein Jahr unter Vertrag.

Dass eher vorne als hinten Bedarf ist, zeigte sich auch in Paderborn. Lange war tote Hose. Als in den letzten 25 Minuten der eingewechselte Ahmed Kutucu etwas Betrieb machte, war’s zu spät.

Die Vorgesetzten ließen Milde walten. "Man kann der Mannschaft den Vorwurf machen, dass sie nicht so dagegen gehalten hat. Aber es sei ihnen verziehen", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Trainer Alois Schwartz fand es "ein bissel menschlich", dass nach den enormen Anstrengungen der letzten Wochen und Monaten die Spannung verloren gegangen ist.

Nicht einverstanden war der 55-jährige Fußballlehrer mit dem Schiedsrichter. Timo Gerach aus Landau habe bei den Gelben Karten mit zweierlei Maß gemessen und nach einem Foul an Kutucu (69.) hätte es Elfmeter geben müssen. Das Ergebnis stand zu diesem Zeitpunkt durch die Tore von Florent Muslija (27.) und Philipp Klement (60.) schon fest.

In konstant guter Form wähnt sich die Vereinsführung. "Die erstmalig so frühe Vergabe des Trikot-Sponsorings unterstreicht, wie attraktiv der SV Sandhausen als Werbepartner geworden ist", wird Präsident Jürgen Machmeier zitiert. Die Höhe der Vergütung wird nicht genannt. Sie dürfte bei schätzungsweise einer halben Million Euro für eine Saison liegen.

Die Finanzen spielen auch beim Finale eine Rolle. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel ist es das Ziel, den viertletzten Platz zu verlassen – wegen dem höheren Fernsehgeld, aber auch um bei der Pokal-Auslosung in den Topf der Großen zu kommen.