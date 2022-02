Von Christoph Offner

Sandhausen. Fußball ist ein einfaches Spiel. Allerdings kommt es auf die Balance an. "Es ist wichtig, das Tor zu verteidigen. Und es ist wichtig, das Tor zu erzielen", schmunzelte Alois Schwartz vor dem Auswärtsspiel des SV Sandhausen beim FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Diese Gleichgewichtsübung haben die Kurpfälzer zuletzt bravourös gemeistert.

Auf das 2:0 gegen den FC Erzgebirge Aue folgte das 2:0 im Nachholspiel beim Karlsruher SC. Der SVS hat den Relegationsplatz verlassen und sich im Abstiegskampf der Zweiten Liga ein wenig Luft verschafft. Doch zum Durchatmen ist es vor dem Duell mit dem Letzten (13 Punkte) noch zu früh. "Der Blick auf die Tabelle freut mich. Aber wir müssen aufpassen, nicht überschwänglich zu werden", mahnte Schwartz: "Wir wollen mit voller Konzentration den nächsten kleinen Schritt machen."

Neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen, Tim Kister und Julius Biada, werden auch Christian Kinsombi (Corona-Infektion) und Bashkim Ajdini (fünfte Gelbe Karte) die Reise nach Oberbayern nicht antreten. Für Ajdini wird Dennis Diekmeier in die Startelf zurückkehren. Gegen den KSC musste der Kapitän noch auf der Bank Platz nehmen. "Dennis hatte dafür vollstes Verständnis. Das ist vorbildlich", lobte Schwartz.

Die Konkurrenzsituation am Hardtwald hat sich verschärft. Die Winter-Transfers – allen voran Dario Dumic, der mit Aleksandr Zhirov in der Innenverteidigung hervorragend harmoniert, Tom Trybull und Erich Berko – haben die Qualität im SVS-Kader merklich erhöht. "Wir sind gut aufgestellt", betonte Schwartz und fügte an: "Natürlich muss man die Einsatzzeiten moderieren. Aber das haben die Jungs verstanden. Wenn ich sehe, wie in Karlsruhe die ganze Bank den Treffer zum 1:0 feiert … Es geht nur um den Erfolg der Mannschaft, nicht um den Einzelnen."

Den FCI erwartet Schwartz lauf- und konterstark. Mit dem 5:0 beim 1. FC Nürnberg setzten die Schanzer am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen. "Sie haben gezeigt, dass sie noch leben, dass sie sich noch nicht aufgegeben haben", sagte der 54-Jährige und forderte: "Wir müssen dagegen halten, einfache Fehler vermeiden, kompakt stehen – aber trotzdem mutig nach vorne spielen."

Der Druck lastet ganz klar auf den Schanzern. Zehn Punkte trennen das Team von Ex-Waldhof-Profi Rüdiger Rehm vom rettenden Ufer. Der 43-Jährige hofft, dass sich Kapitän Stefan Kutschke und Mittelfeldmotor Marcel Gaus bis Sonntag noch freitesten können. Beide verpassten die Nürnberg-Partie nach einer Corona-Infektion. "Wir haben weitere Verdachtsfälle im Staff und im Team", berichtete Rehm: "Wir müssen abwarten, was die Testergebnisse bringen."

Unterdessen konnte Schwartz "nichts Neues" zu Daniel Keita-Ruel vermelden. Der Stürmer hat beim SVS keine Zukunft mehr – allerdings noch Vertrag bis zum Sommer. Mikayil Kabaca verwies gegenüber der RNZ zuletzt darauf, dass das Transferfenster in einigen Ligen noch geöffnet sei. Der 32-Jährige habe also "die Möglichkeit zu wechseln", so der Sportliche Leiter. Diese Möglichkeiten werden allerdings von Tag zu Tag weniger.

So könnten sie spielen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull, Bachmann - Soukou, Seufert, Berko - Testroet.