Sinsheim. (esc) Die ersten Punkte sind vergeben. Bereits um 9.26 Uhr, 26 Minuten nach Öffnung des Wahlportals im Internet, gab ein RNZ-Leser seine Wertung ab. Dem flotten Mann sollten gestern viele, viele Leserinnen und Leser folgen. Kurz vor 19.38 Uhr waren insgesamt 276 Stimmen registriert.

Es zeigt: Die Sportlerwahl, die der Sportkreis Sinsheim in Zusammenarbeit mit der Rhein-Neckar-Zeitung veranstaltet, ist beliebt wie eh und je. Nach den Frauen gestern sind heute die Herren an der Reihe. Insgesamt sechs Kandidaten sind am Start – zwei von ihnen haben die Sportlerwahl schon einmal gewonnen. Hilmar Leuck, der Titelträger von 2017, ist ebenso mit von der Partie wie Felix Mairhofer, der Sportler des Jahres 2015 und 2016. Nicht geschafft in die Endauswahl hat es dagegen der Titelverteidiger, Adrian Zoller.

Nein, ein Selbstläufer wird das Rennen nicht. Jede Stimme zählt, jede Stimme kann entscheidend sein – das zeigte die letztjährige Sportlerwahl wie keine andere. Nur sechs Stimmen gaben den Ausschlag zwischen Platz eins und Platz zwei, dramatisch eng ging es bei den Mannschaften zu. Auch 2019 könnte es spannend werden, die Konkurrenz für die „alten Hasen“ Hilmar Leuck und Felix Mairhofer ist groß. Da ist zum einen Bogenschütze Thorsten Littig, der deutsche Vizemeister vom KKS Reihen, da ist zum anderen Christopher Kurz, der Springreiter des RFV Sinsheim, der Dritter bei den baden-württembergischen Meisterschaften wurde und erstmals bei der Sportlerwahl dabei ist. Ein Comeback feiern Robin Kemter und Karsten Krüger. Der Segelkunstflieger des Flugsportrings Kraichgau gehört nach einer kurzen Pause ebenso wieder zu den Sportlerwahl-Kandidaten wie der Kampfsportler von Dragon Sport Sinsheim.

Nicht nur online über www.sportwahl.rnz.de kann abgestimmt werden. Auch die „klassische“ Art ist möglich. Einfach den nebenstehenden Coupon ausfüllen – und ab geht die Post. Gewertet werden nur Originalstimmzettel, Kopien und Faxe sind ungültig. Einsendeschluss ist Montag, der 18. November.

Karsten Krüger

Weltmeister mit Herz

Karsten Krüger

(esc) Er ist zurück. Seit Samstag ist Karsten Krüger wieder im Lande – mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck. Für mehrere Wochen war der 47-Jährige in Australien, wo er zusammen mit anderen Dozenten in Melbourne und Adelaide Kampfsport-Seminare gab. Der Erlös kam dem Cancer Council und der Krebsforschung zu Gute – es hat sich gelohnt: „In Melbourne kamen 170, in Adelaide 110 Leute. Es waren blutige Anfänger und richtige Maschinen dabei. Wir haben 123 000 Dollar Spenden zusammenbekommen“, freut sich Krüger.

Keine Frage: Der Mann von Dragon Sport Sinsheim hat ein großes Herz – und natürlich ein Kämpferherz. Auch 2019 ist er erfolgreich gewesen, er sammelte Titel wie andere Facebook-Freunde. Vor eigenem Publikum, bei der DM der All Fight System Organization, sicherte er sich zehn Mal Gold – unter anderem im Point Stop, in der Selbstverteidigung, dem Hand Fencing und dem Yin Do Yutsu Weapon. Hinzu kamen in anderen Disziplinen zwei Mal Silber und ein Mal Bronze. Den Höhepunkt feierte Krüger (Foto: privat) mit dem Kickbox-WM-Kampf gegen Biagio Pisani aus Italien. Über drei Runden ging der Fight – Krüger siegte souverän und ist jetzt Weltmeister. „Darauf bin ich stolz wie Bolle. Den Titel wollte ich unbedingt. Der Gürtel ist bei mir Studio“, sagt Krüger. Was er an seinem Sport so mag? Die Kunst der Körperbeherrschung. „Die Faszination, Körper und Geist in Einklang zu bringen“, wie er es nennt.

Stolz ist Krüger auch auf den 9. Dan, den er inzwischen hat. Es ist die höchste Auszeichnung, die man im Taekwondo und im Kickboxen erreichen kann.

Thorsten Littig

Volltreffer mit Pfeil und Bogen

Thorsten Littig

(app) Den Umgang mit Pfeil und Bogen kennt Thorsten Littig bereits von seinen Jugendjahren an. Er verfeinerte seine Technik, steigerte stetig seine Leistung und erntete bald Titel und Erfolge – angefangen von der Kreisebene bis hoch zu den Landesmeisterschaften. Mehrfach kehrte er von den Titelkämpfen des Badischen Sportschützenverbandes medaillendekoriert zurück.

In diesem Frühjahr lief er zur Höchstform auf. Mit dem Recurve-Bogenteam des KKS Reihen schaffte er zunächst über die 2. Bundesliga Südwest den Aufstieg in die 1. Bundesliga Süd. Anfang März krönte Thorsten Littig (Foto: Lörz) dann seine bisherige Laufbahn. In der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle holte er sich bei den deutschen Meisterschaften die Silbermedaille. Erst im Finale musste er sich einem seiner zahlreichen Konkurrenten geschlagen geben.

Bereits in der Qualifikation hatte Littig seine ausgezeichnete Form angedeutet. Mit 570 Ringen und dem neunten Rang (in der ersten Serie hatte er mit 293 Ringen die Tagesbestserie aller 72 Qualifikanten erzielt) zog er ins Finale ein. Hier begann das Ausscheidungsschießen. Mit konstanten Leistungen – jeweils vier bzw. sechs Ringen Vorsprung – bahnte er sich über drei Runden hinweg den Weg ins Finale. Auch hier lief es bis zu seinem allerletzten Pfeil bestens. Der deutsche Meistertitel lag in Reichweite, doch just hier erwies sich sein Konkurrent als zielsicherer. „Mein Gegner war besser“, sagt Thorsten Littig und freut sich über die Vizemeisterschaft. Zwischendurch musste er erstmals erfahren, wie das Prozedere einer Dopingkontrolle vor sich geht.

Bliebe noch anzumerken, dass Littig in 2019 sowohl in der Halle als auch im Freien bester Badener bei den Landesmeisterschaften mit dem Recurve-Bogen war. So fiel die Jahresbilanz des 37-Jährigen rundum positiv aus: „Auf alle Fälle war es mein erfolgreichstes Jahr.“ Und auf das kommende Jahr bezogen kündigt er an: „Ich will auch 2020 mein Bestes geben. Wir haben einiges vor.“

Vielleicht ist das Jahr 2019 für den Springreiter Christopher Kurz sein Bestes. Foto: privat

Erfolgsstall aus Waldangelloch

Christopher Kurz

(esc) Er ist dabei. Wenn nächste Woche das Stuttgart German Masters in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle steigt, springt Christopher Kurz wieder mit. Der Reiter des RFV Sinsheim (Foto: privat) nimmt die Oxer und Steilsprünge in Angriff – und natürlich die berüchtigte 1,50 Meter hohe blaue BW-Bank-Mauer. Kurz, im letzten Jahr als bester Amateur Vierter, hat sich zum dritten Mal für das Masters qualifiziert. Er freut sich: „Die Atmosphäre ist besonders.“

Dem 40-Jährigen aus Waldangelloch ist einiges zuzutrauen. 2019 ist ein gutes Jahr für ihn, vielleicht sogar sein bestes als Springreiter. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Schutterwald sicherte er sich in einem starken Feld Platz drei, beim Großen Preis in Viernheim wurde er Zweiter des S***-Springens. Hinzu kamen Topergebnisse in der Qualifikation zum Masters.

Hauptgrund für den Erfolg: „Ich hatte noch nie zwei so gute Pferde zusammen“, sagt Kurz. Seine Pferde, das sind Castell und Constantin. Castell ist ein zwölfjähriger Hannoveraner, den er als Fünfjährigen gekauft und selbst ausgebildet hat; Constantin ist ein zehnjähriger Oldenburger, den Kurz selbst gezüchtet hat. „Castell ist ruhig, besonnen und intelligent. Er will immer alles richtig machen. Constantin ist ein bisschen wild, heißblütig und hat mehr Pfeffer“, erklärt Kurz. Was beide Pferde eint, ist der Erfolg: Sie sind die besten im Stall. Der Reiter selbst mache nur 30 Prozent aus, so Kurz. „Der Rest macht das Pferd.“

Keine Frage: Er, seine Frau Anne und die beiden Kinder Sophia und Julian lieben Pferde. Seit 2014 betreibt die Familie eine Reitanlage in Waldangelloch, die Pensions-, Ausbildungs- und Zuchtstall ist. Rund 30 Pferde beherbergt der Reiterhof – darunter viele Gastpferde. „Die Pferde sind wie unsere Kinder“, sagt Christopher Kurz, dem vor wenigen Wochen eine besondere Ehre zuteilwurde: Er erhielt das Goldene Reitabzeichen, das nur sehr selten verliehen wird – und als Ritterschlag im Reitsport gilt.

Robin Kemter

Figuren am Himmel

Robin Kemter

(esc)Vor kurzem war er wieder in der Luft. Bei einer Sicherheitsschulung in Worms demonstrierte Robin Kempter das sogenannte Trudeln. Steil flog er spiralförmig in Richtung Boden – wer zuschaute und sich nicht auskannte im Segelkunstflug, befürchtete das Schlimmste. „Aber es ist nicht gefährlich. Entscheidend ist, was man macht“, sagt Kemter.

Man muss sich keine Sorgen machen: Robin Kemter (Foto: privat) ist ein Meister seines Fachs. Im Sommer wurde der 40-Jährige vom Flugsportring Kraichgau Vize-Landesmeister in der Unlimited-Klasse, die als Formel 1 des Segelkunstflugs gilt. Seine Figuren im Himmel, sie wurden hoch bewertet. Bei drei der fünf vorgeschriebenen Programme belegte er Platz zwei, unter anderem im „Free-Known“. Es war nicht der einzige Erfolg in diesem Jahr. Bei den Unlimited Blockmeisterschaften wurde Robin Kemter Zweiter, beim Freestyle Cup Dritter.

Was für ihn so faszinierend ist an seinem Sport: „Die ganze Welt um einen herum wird langsamer. Die Wolken drehen sich gefühlt um dich herum“, sagt Robin Kemter und ist in seinem Element. Angst? Die hat er nicht so weit oben in der Luft. „Angst wäre ein schlechter Ratgeber“, so Kemter. „Dann würde ich das Fliegen lassen.“ 2020 will er so viele Wettbewerbe wie möglich fliegen, auch für die Heimattage haben er und der Flugsportring sich einiges vorgenommen.

Beruflich ist der Sinsheimer Robin Kemter geerdet. Er arbeitet im Projektmanagement und kümmert sich um die Zulieferung für Autos – „nicht für Flügel, sondern für Räder“, wie er lacht.

Felix Mairhofer

Bronze aus Berlin

Felix Mairhofer

(app) 15,31 Meter leuchteten am 3. August auf der Anzeigetafel des Berliner Olympiastadions auf, als Felix Mairhofer seinen vierten Versuch im Finale absolviert hatte. Dies blieb seine Tagesbestweite, mit der er bei der Siegerehrung die Bronzemedaille in Empfang nehmen durfte. Der Dreispringer aus Eppingen hatte nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr eines seiner diesjährigen Saisonziele verwirklicht: eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften und somit den offiziellen Nachweis, weiterhin zu den besten Dreispringern Deutschlands zu gehören.

Für den Schützling von Holger Prestor war die Vorbereitung alles andere als optimal verlaufen. Just als im Frühsommer die entscheidende Saisonphase losging, folgte aus persönlichen Gründen eine sechswöchige Trainingspause. Damit waren die Hoffnungen gedämpft, in Berlin den ursprünglich ins Auge gefassten 16-Meter-Satz zu landen – hatte doch der Saisoneinstieg im Mai bei deutlich verkürztem Anlauf beim Eppinger Sprungmeeting mit 15,35 Meter auf große Weiten hoffen lassen. „Platz drei bei der DM war in Ordnung“, blickt er unter Berücksichtigung der Umstände heute auf seine Saison zurück. Aktuell befindet sich Mairhofer bereits in der Vorbereitungsphase für die Hallensaison 2020.

Für das Olympiajahr hegt der 25-Jährige (Foto: imago), der für die TSG Weinheim startet, keinesfalls die ganz großen Träume. Für ihn gilt die Prämisse: Fit und gesund bleiben. Sollte dies gelingen, erhofft sich der Dreispringer eine deutliche Leistungssteigerung und erneut eine Medaille bei der DM: „Ich habe definitiv das Potenzial dafür, auch Weiten jenseits der 16 Meter zu zeigen.“

Beruflich läuft es bei Felix Mairhofer gleichfalls rund: Gegenwärtig schreibt der Student der Mannheimer Hochschule der Wirtschaft für Management seine Masterarbeit und arbeitet parallel dazu 20 bis 25 Stunden pro Woche im ebenfalls in Mannheim ansässigen Familien-Unternehmen. Wohnhaft ist er nach wie vor in Eppingen.

Hilmar Leuck

Schütze der Spitzenklasse

Hilmar Leuck

(app) „Die Zufriedenheit, die aus einer geregelten Lebensführung kommt, fördert die Gesundheit und ein langes Leben.“ Mahatma Gandhis Zitat ist zumindest auf Hilmar Leucks sportliches Hobby bezogen zutreffend. Sehr viel Zeit und Aufwand hängt er ins Sportschießen, er hört auf seinen Körper und darf mit den daraus resultierenden Leistungen mehr als einverstanden sein. „Ich fühle mich fit“, sagt der 78-Jährige, der 2019 eindrucksvoll nachwies, wie seine Konstitution es ermöglichte, zu den erfolgreichsten Schützensenioren Deutschlands gezählt zu werden. „Wenn man zwei, drei Jahre in Folge auf dem Treppchen steht, darf man das doch von sich sagen“, sagt der Angelbachtaler (Foto: Becker) stolz.

Nachdem Hilmar Leuck 2017 seine erste nationale Meisterschaft in der Waffengattung Kleinkaliber Auflage errungen hat, danach Sportler des Jahres und im vergangenen Jahr mit der Mannschaft des SV Diana Eschelbach deutscher Vize-Meister und in der Einzelwertung Dritter geworden war, stand er bei der DM 2019 erneut auf der obersten Stufe des Podests. Keiner seiner dutzenden Konkurrenten zielte mit dem Kleinkaliber-Gewehr über die 100 Meter in der Disziplin Auflage genauer als er. 315,6 Ringe stellten das absolute Bestergebnis dar und wurden in der dritten Zehnerserie unter Dach und Fach gebracht.

„Ich habe mit einem 10,5-Durchschnitt begonnen und in der zweiten Serie durchschnittlich 10,4 erzielen können“, blickt der Meisterschütze auf den Wettkampf Anfang Oktober in Hannover zurück. Hier zeigte er Nervenstärke, vor allem in den abschließenden zehn Schüssen. „Ja, ich habe mir angewöhnen können, bei wichtigen Entscheidungen die Nerven in den Griff zu bekommen“, freut sich Leuck Auch bei der Kurzdistanz über die 50 Meter wies er mit Platz sechs sein Können nach. Dieses hatte er bereits bei den badischen Landesmeisterschaften mit zwei Einzel- und einem Mannschaftstitel mit dem SV Eschelbach erfolgreich dokumentiert.