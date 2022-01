Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Sebastian Brock ist nicht nachtragend. Beim 2:1-Pokalsieg im August in Frauenweiler erlitt der 34-jährige Mittelfeldspieler des Kreisligisten VfB Rauenberg eine schwere Knieverletzung. Seitdem hat er nicht mehr gespielt. Sein Comeback im neuen Jahr plant Brock – genau – dort, wo die Verletzung passierte: beim FC Frauenweiler.

Auf den zweiten Blick ist der Wechsel nicht erstaunlich. Brock ist nach Torjäger Kevin Taylor und Oliver Albrecht der dritte Spieler, der Dimon Tsatsopitas folgt. Vor seinem Wechsel nach Frauenweiler arbeitete der 55-jährige Trainer beim VfR Walldorf. Denkbar, dass ab Sommer der aktuelle und der ehemalige Klub des Logistikers bei den Heidelberger Druckmaschinen in einer Klasse aufeinander treffen. Der VfR Walldorf ist Letzter in der Kreisliga, der FC Frauenweiler Tabellenführer in der B-Klasse.

Da wo der FC Frauenweiler ist, will Daniel Bieser mit seinem FC Germania Meckesheim-Mönchzell noch hin: Auf einen Aufstiegsplatz. Der Wintermeister der Heidelberger Kreisklasse B präsentiert sich mit Trainer Dimon Tsatsopitas, Roland Pils, Nico Wollschläger, Marcel Masuch, Marcel Wolf, Kevin Fischer, Nick Zimmermann, Kadir Bozbay, Beyigit Yavuz, Mario Oswald, Onur Gürkan, Florian Krauss, Marvin Klare, Oliver Albrecht, Wolfgang Guhr sowie mit Christian Silbereis, Jan-Philip Oeß, Marvin Mroß, Marco Oswald, Erkan Yildirim, Kevin Taylor und Tobias Bender. Foto: privat

Die Aussage von Tsatsopitas lässt tief blicken: "Ich will mit dem FC Frauenweiler aufsteigen, aber ich wünsche Walldorf nicht den Abstieg. Denn: "Gegen die Spieler habe ich nichts."

Seit Sommer 2020 ist der frühere Verbandsliga-Spieler des FC-Astoria Walldorf erfolgreich beim B-Klassen-Verein aus dem Heimatort des ehemaligen Waldhof-Profis Alfred Schön tätig. "Was Besseres konnte mir nicht passieren", meint der zweifache Familienvater. Das Verhältnis zum Vorsitzenden Jörg Stade sowie zu Holger Oswald und Roland Pils vom Spielausschuss sei "hervorragend", auch mit Co-Trainer Christian Silbereis harmoniert Tsatsopitas bestens. Die Ausgangslage ist gut. Bei fünf Punkten Vorsprung zu den Nichtaufstiegsrängen und einem Spiel weniger hat der Wintermeister beste Chancen, hoch zu gehen.

Falls – im unwahrscheinlichen Fall – die Runde erneut abgebrochen werden muss, stünden Frauenweiler und der Heidelberger SC als Aufsteiger fest. Es wäre ein Rechenschieber-Finale. Der FC Germania Meckesheim-Mönchzell, der mit zwei Spielen im Rückstand ist, käme auf einen Quotienten von 39,7 Punkten und hätte damit 0,3 Zähler weniger als der Heidelberger SC. Hinter dem Rangzweiten liegt eine turbulente erste Serie. Beim Derby Ende August in Handschuhsheim spielte sich ein kleines Drama ab. Dreimal musste der Krankenwagen gerufen werden. "Es hatte geregnet, der Rasen war rutschig und einige hatten offenbar die falschen Schuhen an", erinnert sich der Sportliche Leiter Simon Pfeiffer mit Grauen. Der Schock saß tief. Beim Abstiegs-Kandidaten SV Moosbrunn gab es eine Niederlage. Mittlerweile haben sich die Heidelberger erholt und mit fünf Siegen in Folge den zweiten Aufstiegsplatz zurückgeholt.

Daniel Bieser. Foto: privat

Pfeiffer gibt zwar überwiegend gute Noten, der 41-jährige Schulleiter merkt aber an: "Gegen die Aufstiegs-Rivalen Frauenweiler, Tairnbach und Meckesheim-Mönchzell haben wir nur einen Punkt geholt." Der Verlust von Johannes Tholen schmerzt. Der Kapitän, sechsfacher Torschütze und menschlich ein prima Typ, veränderte sich beruflich nach Budapest.

Andererseits, der Betrieb brummt am Harbigweg. 60 (!) Spieler sind gemeldet. "Bei einem Aufstieg", sagt Pfeiffer, "wären unsere drei Mannschaften auf die drei Klassen unterhalb der Kreisliga verteilt. Das wäre ideal."

Ralf Mayer (links) und Mario Keßler sehen Tairnbach in der Rolle des Außenseiters. Foto: privat

Als David unter Goliaths darf sich die SG Tairnbach fühlen. Das Dorf ist klein, nur rund 1.200 Einwohner, der Kader auch. Selten konnte Trainer Ralf Mayer, der von Carsten Benz und Mario Keßler unterstützt wird, zweimal hintereinander die selbe Mannschaft aufstellen

Um so beachtlicher ist der dritte Platz des Vorjahres-Aufsteigers. Ricardo Reusch aus Nußloch und Daniel Harald Bender aus Östringen sind Verstärkungen, die Nachwuchskräfte Luca Heil und Robin Wittmer machen Freude. Ralf Mayer weiß, wie gutes Coaching geht. Der 36-jährige zweifache Vater bildet Mitarbeiter der Volksbank Kraichgau aus.

Auch wenn Ronny Zimmermann keinen unmittelbaren Einfluss hat, beim Heimatverein des Vizepräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes und Chef des badischen Verbandes darf man stolz sein. "Ronny fühlt sich als Tairnbacher", weiß Mayer. Beim Spitzenspiel gegen Frauenweiler war er Ehrengast. "Vielleicht haben wir deshalb 2:0 gewonnen", schmunzelt der Trainer.

Wie Tairnbach hat auch der FC Germania Meckesheim-Mönchzell keinen Druck. Versichert jedenfalls der Erste Vorsitzende Daniel Bieser. Gegen Ende der Runde häuften sich die Ausfälle. Schlimm erwischte es Aykut Cetin, der viele Monate auszufallen droht.

Aber: Die Moral stimmt bei den Jungs von Samuel Eisinger und Nik Primorak. Gegen Tairnbach holte Meckesheim/Mönchzell in den letzten 20 Minuten ein 0:4 auf. "So lange wie möglich oben mitspielen", wünscht sich Daniel Bieser.

Der 33-jährige Abteilungsleiter beim AVR Umweltservice Heidelberg sagt: "Für die zwei Aufstiegsplätze gibt es vier Anwärter." Es bleibt spannend in der Rest-Rückrunde, die, so die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, am ersten März-Wochenende beginnt.