Von H. Schattauer und K. Förster

Schwarzach. In der vierten Runde der RNZ-Reihe "Spiele des Lebens" wird es knifflig: Mehr als 300 Bundesligaspiele, über 100 in der Beletage des französischen Fußballs, 81 Länderspiele, zwei Weltmeisterschaftsendspiele – bei Karlheinz Förster (61) eine "Top Fünf" zu erstellen, ist nicht ganz einfach.

Der ehemalige Stopper der Nation, der einst gemeinsam mit Bruder Bernd beim TSV Schwarzach das Kicken lernte und danach mit ihm in die große weite Fußballwelt zog, hat viel erlebt und noch mehr zu erzählen. Für die neue RNZ-Serie hat er dennoch fünf Partien seiner erfolgreichen Laufbahn beleuchtet, die besonders in Erinnerung geblieben sind.

1 WM 1982, Halbfinale: Deutschland - Frankreich 8:7 n.E.: "Ein Wahnsinn war das", sagt Karlheinz Förster heute noch, mit fast 40 Jahren Abstand, über diesen Ausnahme-Fußballkrimi, der in vielerlei Hinsicht Geschichte geschrieben hat. Als "Thriller von Sevilla" geht das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1982, von Frankreich und Deutschland bestritten, in die Annalen ein. Nach 120 aufregenden Minuten stand es 3:3, sodass erstmals bei einer WM ein Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden musste. "Jupp Derwall hatte komisch aufgestellt", erinnert sich Karlheinz Förster, der zunächst als rechter Verteidiger gegen seinen Teamkollegen vom VfB Stuttgart, Didier Six, spielen musste. Zur Pause lag Deutschland hinten, der Teamchef stellte um: Förster störte fortan (sehr effizient) die Kreise von Spielmacher Michel Platini. "Der erzählte mir später mal, wie sehr ihm das weh getan hat", erklärt Förster schmunzelnd. Weniger zum Schmunzeln war dem Defensivspezialisten, als Schlussmann Toni Schumacher Mitte der zweiten Hälfte den Franzosen Patrick Battiston brutalst abräumte. Dass die Aktion für Schumacher und die deutsche Elf ohne direkte Folgen blieb, wundert auch Förster bis heute. Vor 90.000 Zuschauern und bei 35 Grad ging es in die Verlängerung, Frankreich führte schnell 3:1, Deutschland kam abermals zurück und zum 3:3. Das Ende ist bekannt, die Derwall-Elf siegte im Elfmeterschießen, Karlheinz Förster hielt sich dabei bewusst im Hintergrund: "Man muss wissen, was man kann – und was andere besser können". Nichts mehr machen konnte man dann im Finale gegen Italien (1:3), was Förster aber auch auf die mangelnde Regeneration nach dem Halbfinale zurückführt. Das Flugzeug in Sevilla hatte einen Schaden, erst am nächsten Morgen um 5 Uhr kam die deutsche Elf in Madrid an.

2 WM 1986, Finale: Argentinien - Deutschland 3:2: Zweites WM-Finale in Folge, 114.000 Zuschauer, Karlheinz Förster erneut mittendrin. Und ein ganz ähnlicher Verlauf wie im Halbfinale der WM 82. Die taktische Aufstellung von Franz Beckenbauer ging zunächst daneben, Matthäus war als Sonderbewacher von Maradona verschenkt, Förster als linker Verteidiger. Was "total falsch" (Förster) war, revidierte der Kaiser zur Halbzeit (2:0 für die Gauchos): Die deutsche Nummer 4 entnervte jetzt den besten Spieler der Welt – "der war in der Form seines Lebens" – und Deutschland glich tatsächlich zum 2:2 aus. Einen genialen Pass spielte Maradona trotzdem noch, Argentinien siegte 3:2. "Natürlich ist es schade, zweimal im Finale unterlegen zu sein", sagt Karlheinz Förster heute. Die unglaublichen Erinnerungen an die Endspiele bleiben dennoch. Als beeindruckendes Bild des Duells Förster-Maradona bleibt zudem die Flugaufnahme Maradonas, nachdem Förster ihm im allerletzten Moment die Kugel abgegrätscht hatte. "Toni Schumacher hatte die Spuren dieses Zweikampfs lange in Stollenform auf seinem Oberarm", erklärt Förster lächelnd zum berühmten Bild.

Bild für die Fußball-Ewigkeit: Karlheinz Förster und Toni Schumacher gegen Überflieger Diego Maradona. Das WM-Finale 1986 zählt natürlich zu den „Spielen des Lebens“ des ehemaligen Stoppers der Nation. Foto: imago

3 Relegationsspiel 1. Bundesliga, Mai 1977: Eintr. Trier - VfB Stuttgart 0:0: Eintorloses Unentschieden bei den Spielen des Lebens? "Ja, das war einfach ein ganz besonders, weil ich als 18-Jähriger schon so ein bedeutsames Spiel miterleben durfte", erklärt Karlheinz Förster, warum diese Partie es in seine persönliche Top Five schafft. "Es war klar: Wenn wir nicht verlieren, steigen wir auf. Also war auch klar: Wir dürfen auf keinen Fall ein Tor kriegen." Spannung und Nervosität war allgegenwärtig und greifbar, seltsamerweise waren vor allem die routinierten VfB-Spieler am aufgeregtesten, so Karlheinz Förster im Rückblick. Auch wenn bei den Stuttgartern nicht viel ging, reichte es am Ende, "die Erleichterung war riesig". Hängen geblieben ist de 61-Jährigen auch, was nach dem entscheidenden Spiel lief: "Heute ist das unvorstellbar, aber wir hatten nichts vorbereitet, nichts dabei. Auf dem Rückweg mit dem Bus haben wir dann auf einer Autobahnraststätte angehalten und ein paar Kästen Bier geholt", erinnert sich Förster. Und noch vor Ort gemeinsam mit dort ebenfalls rastenden Fans auf den Erfolg angestoßen.

4 Französisches Pokalfinale 1989, Marseille - Monaco 4:3: "Eigentlich hätte ich da auf keinen Fall spielen dürfen", kann Karlheinz Förster die Schmerzen, die ihn unmittelbar vor dem Pokalendspiel plagten, irgendwie immer noch spüren. Selbst gehen fiel dem Verteidiger schwer, die Leiste wollte so gar nicht mitmachen. Auf Drängen des damaligen Olympique-Präsidenten Bernhard Tapie ließ sich Förster "mit fast einem Dutzend Spritzen" lauf- und spielfähig machen. "So verrückt war niemand sonst, glaub’ ich", sagt der Defensivspezialist heute. Das Ergebnis ließ die Beschwerden – zumindest vorübergehend – in den Hintergrund rücken: Förster hielt den besten Stürmer der Liga, George Weah, in Schach, Marseille holte das Double. "Schon wegen der Umstände wird mir dieses Spiel ewig in besonderer Erinnerung bleiben", sagt Karlheinz Förster. Daran können auch die Schmerzen, die natürlich schon bald nach dem Pokalsieg zurückkehrten, nichts ändern.

5 Bundesligasaison 1983/84 , vorletzter Spieltag, Bremen - Stuttgart 1:2: Es ist nicht das letzte Spiel der Meistersaison, das beim Stopper der Nation einen Ehrenplatz im privaten Fußball-Poesiealbum bekommt. Es ist das vorletzte: "Vor ausverkauftem Haus haben wir den Titel klar gemacht, kurz vor Spielende das 2:1 erzielt, während der HSV zu Hause gegen Frankfurt verlor", so Karlheinz Förster, dem dabei vor allem auch das (ewige) Duell mit Rudi Völler im Gedächtnis geblieben ist: "Der jammert heute immer noch, wenn wir uns sehen." Statt Jammern war beim Schwarzacher im VfB-Dress wenig später der ganz große Jubel angesagt: Trotz 0:1-Niederlage am finalen Spieltag gegen den Hamburger SV war Stuttgart Deutscher Meister.