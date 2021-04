War schon 2017 bei der WM in London am Start: Hannah Mergenthaler. Foto: dpa

Von Florian Hartmann

Heidelberg. Hannah Mergenthaler gilt als deutsche Hoffnung über die 400-Meter sowohl im Einzel als auch in der Staffel. Die 24-Jährige von der MTG Mannheim lief bereits 2017 bei der WM in London mit dem 4 x 400-m-Quartett auf den respektablen sechsten Platz. Seitdem ist sie auch Mitglied im Team Tokio am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar, das sie unterstützt und sponsert. Mergenthaler studiert in Heidelberg Mathematik und Sport auf Grundschullehramt. Die gebürtige Schwetzingerin im RNZ-Gespräch.

Hannah Mergenthaler, am 23. Juli fällt voraussichtlich der Startschuss in Tokio. Wie stehen Sie zu den Olympischen Spiele mitten in der Pandemie?

In erster Linie sind wir alle Sportlerinnen und Sportler und wollen an Olympischen Spielen teilnehmen. Ob diese dann wirklich in diesem Jahr stattfinden, kann ich nicht beeinflussen und daran denke ich auch nicht täglich. Ich will topfit sein und mir danach nichts vorzuwerfen haben. Wenn die Spiele abgesagt werden, respektiere ich das, aber grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass Olympia stattfinden kann.

Zuletzt wurde diskutiert, ob die Athleten geimpft werden müssen, bevor sie an den Start gehen dürfen ...

Ich finde, dass das mit dem Impfen eine Diskussion ist, die geführt werden muss. Ich verstehe da unterschiedliche Ansichten, finde es aber grundsätzlich schwierig, dass Sportlerinnen und Sportler geimpft werden sollen, während andere Risikogruppen noch keinen Impfstoff erhalten haben. Letztendlich muss das IOC entscheiden, wo Prioritäten gesetzt werden, und dann sehen wir mal, wie es läuft.

Die Qualifikation für den 400-m-Lauf und die 4 x 400-m-Staffel steht noch aus. Wie läuft diese ab?

Zunächst muss man sowohl im Einzel als auch in der Staffel eine bestimmte Zeit erlaufen. Unter den Athletinnen und Athleten, die diese Olympianorm geschafft haben, darf dann der Bundestrainer entscheiden, wen er nach Tokio mitnehmen möchte. Vor allem die Deutschen Meisterschaften am 5. und 6. Juni in Braunschweig werden sehr wichtig sein und da versuche ich natürlich topfit zu sein, um mich dann mit guten Leistungen anzubieten.

Wie sehen Sie Ihre Chancen?

Die Olympischen Spiele sind grundsätzlich ein Ziel von mir, allerdings muss einiges passen: Man muss verletzungsfrei bleiben und hart trainieren. Dazu habe ich bisher die Erfahrung gemacht, an das Hier und Jetzt zu denken und mich von Wettkampf zu Wettkampf vorzubereiten. Daher sind die Olympischen Spiele noch nicht so ganz präsent in meinem Kopf, ich gehe aber optimistisch in die Quali-Wettkämpfe.

Falls die Spiele nicht stattfinden können oder die Qualifikation nicht klappt, haben Sie einen Plan B?

Das wäre natürlich schade, wenn es mit einer Teilnahme an den Spielen in diesem Jahr nicht klappt, aber da ich noch ziemlich jung bin, habe ich schon noch ein paar Ziele und Wettkämpfe in den nächsten Jahren, auf die mich vorbereite und sehr freue. 2022 findet beispielsweise die Leichtathletik-EM in München statt und grade so ein wichtiger Wettkampf im eigenen Land bringt natürlich noch mal einen extra Motivationsschub mit sich.

Wie kamen Sie zum Laufen?

Als Kind habe ich sehr viele Sportarten ausprobiert und eines Tages war ich dann mit ein paar Freundinnen bei der Leichtathletik angelangt. Das hat mir großen Spaß gemacht und seitdem bin ich dabei.

Wie bekommen Sie Studium und Training unter einen Hut?

Pro Woche trainiere ich in der Regel sieben Mal und habe dazwischen Vorlesungen. Derzeit sind noch Semesterferien, aber wenn die Uni wieder losgeht, kann das schon stressig sein. Die aktuellen Online-Vorlesungen kommen mir aber eigentlich entgegen, da ich mir alles ein bisschen besser einteilen kann. Kompliziert wird es aber, wenn dann Klausuren und Wettkämpfe in denselben Zeitraum fallen. Da gab es bisher dann allerdings Verständnis von der Uni und auch viel Hilfe vom Team Tokio.

Was genau sind denn die Vorteile, Mitglied im Team Tokio zu sein?

Vor allem ist sehr schön, Ansprechpartner für alles zu haben. Ob es um schulische, sportliche oder organisatorische Dinge geht – es gibt immer jemanden, der einem helfen kann. Des Weiteren bekomme ich finanzielle Unterstützung und habe durch die Anlagen am Stützpunkt ziemlich gute Trainingsmöglichkeiten. Mittlerweile ist es dort ein fast schon familiäres Umfeld geworden. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden und fühle mich auch sehr wohl.