Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Es liegt nicht nur am Wetter, dass es der große Showdown wird, auf den alle gewartet haben. Bei Temperaturen von weit über 20 Grad reisen am Wochenende gleich drei Fahrer mit Titelchancen zum DTM-Finale. Während die Entscheidung in Hersteller- und Teamwertung schon längst gefallen ist, fiebert Hockenheim nun der für die Fans wichtigsten Entscheidung entgegen: dem Kampf um den Fahrertitel.

Die Mercedes-Fahrer Gary Paffett und Paul di Resta haben dabei beste Karten, den Titel unter sich auszumachen. "Wir wollen die Entscheidung für Mercedes frühzeitig erzwingen", sagt Paffett, der mit vier Punkten Vorsprung auf Paul di Resta in das Wochenende geht. Die Chancen, dass der Fahrertitel in den vorerst letzten zwei DTM-Rennen der langen Mercedes-Historie auch an die Silberpfeile geht, stehen bestens. Titelverteidiger René Rast muss gleich 30 Punkte auf Gary Paffett aufholen - eine aussichtslose Mission?

"Ich freue mich auf den Dreikampf", sagt Rast, der schon letztes Jahr trotz eines enormen Punkte-Rückstandes Mattias Ekström noch abfangen konnte. Dem Audi-Piloten ist dabei durchaus bewusst, dass er eigentlich nichts mehr zu verlieren hat: "Die Devise lautet daher voller Angriff. Ich bin hoch motiviert und sehr zuversichtlich für Hockenheim." Nach vier Siegen in Folge ist der Titelverteidiger zum Saisonfinale plötzlich wieder mittendrin im Titelkampf. Und motiviert bis in die Haarspitzen.

Allerdings steht hinter der Form von Audi noch ein Fragezeichen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart kämpften sich die Ingolstädter erst in den letzten Rennen wieder zurück ins Rampenlicht. "Alle drei können den Titel holen", sagt Audi-Fahrer Mike Rockenfeller, der für seinen Arbeitgeber 2013 den Fahrertitel holte. "Ich denke aber schon, dass es ein Mercedes-Fahrer wird, wenn alles normal läuft." Sein Favorit? "Da ist meine Sympathie etwas bei Gary", lacht Rocky: "Als langjähriger DTM-Kollege würde es mich für ihn besonders freuen. Verdient haben es aber alle drei."

Am Wochenende wird sich nicht nur Mercedes aus der DTM verabschieden. Auch der Champion von 2015 wird höchst wahrscheinlich seinen Hut nehmen. Er habe da einige Angebote vorliegen, berichtet Pascal Wehrlein: "Ich hoffe, es gibt in den nächsten zwei bis drei Wochen etwas zu verkünden. Die DTM wird es wohl nicht werden, dafür aber eine bis zwei andere Serien." Dass darunter die Formel 1 sein wird, gilt als ausgeschlossen. Wer am Wochenende den Titel holt, möchte der ehemalige Formel-1-Fahrer aber nicht tippen: "So etwas vor dem Wochenende zu planen, das funktioniert nicht. Ganz entscheidend wird das Qualifying sein. René hat jedenfalls nicht mehr viel zu verlieren. Allerdings liegt die Entscheidung auch nicht mehr komplett in seinen Händen. Der Druck liegt bei uns."

Die aus deutscher Sicht zweite wichtige Entscheidung des Rennwochenendes fällt in der FIA Formel 3-Europameisterschaft, in der Mick Schumacher nach zuletzt fünf Siegen in Folge und einem zweiten Platz als Tabellenführer ins Motodrom reist. Sollte der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher in den letzten drei Rennen der Saison am Wochenende den Titel klarmachen, dürfte er auch seinem großen Formel-1-Traum ein Stück näher kommen.

Info: Die beste Nachricht gibt es für Schüler und Studenten: Zum Saisonfinale in Hockenheim vom 12. bis 14. Oktober haben diese freien Eintritt in der Bronze-Kategorie - wenn sie sich bis morgen, 11. Oktober, online unter www.dtm.com/schulaktion registrieren.