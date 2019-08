Heidelberg. (momo) Auch in der Spielzeit 2019/20 werden fünf Heidelberger Rugbyvereine in den beiden Bundesligen an den Start gehen. Jedoch mit dem Unterschied, dass der Sportclub Neuenheim nach seinem unfreiwilligen "Ausflug" in die 2. Liga wieder im Oberhaus angreift und die ohnehin starke Mannschaft nochmals verbessert hat. Doch natürlich standen die Räder auch bei den anderen Klubs nicht still. Besonders die Rudergesellschaft Heidelberg sollte man nach der Rückkehr zweier Vereinsidole als Trainerteam und hochwertigen Neuzugängen auf der Rechnung haben, wenn die Jagd nach dem Meisterkranz ab dem 7. September eröffnet ist.

Im vergangenen Jahr sorgte der TSV Handschuhsheim in der Sommerpause für Furore, als er mit zahlreichen Neuzugängen zum Titelanwärter wurde und diesem Anspruch erst im Finale beim SC Frankfurt 1880 nicht ganz gerecht wurde. Im Vergleich dazu ist es nun ruhig um die "Löwen", welche einige Abgänge zu verkraften haben. Kevin Klein wird den Handschuhsheimern in der zweiten Sturmreihe fehlen; der lauffreudige Stürmer zieht studienbedingt nach Aachen. Yassin Ayachi sucht beim Heidelberger RK eine neue Herausforderung. Neu sind die Trainer im Heidelberger Norden: Mark Kuhlmann kommt vom Absteiger Neckarsulmer Sportunion und will gemeinsam mit Christopher Weselek, dem ehemaligen Nationalspieler der RGH, dafür sorgen, dass die "Löwen" Siege zu bejubeln haben werden. Teammanager Michael Reinhard gibt als Ziel die erneute Halbfinal-Teilnahme aus.

Nach schwachem Start wurde der Heidelberger Ruderklub in der letzten Rückrunde stärker und hätte fast den Sprung ins Halbfinale geschafft. Mit einem tieferen Kader will der HRK ähnliche Startschwierigkeiten vermeiden und hat sich neben Ayachi auch Loris Geibel von der Neckarsulmer SU zurückgeholt. Der durchbruchstarke Stürmer hat mit Patrick Murphy auch einen flinken Außendreiviertel im Reisegepäck.

Mustafa Güngör und Tim Kasten sind Namen, die bei der Rudergesellschaft Heidelberg für Titel stehen. Auch 2007 bei der letzten Meisterschaft im Fünfzehner-rugby standen die Starspieler im Aufgebot. Umso erfreulicher ist es für die Fans der "Orange Hearts", dass die Beiden nun auf der Trainerbank die Fäden ziehen. Neben den neuen Trainern hat die RGH mit Antony Dickinson einen ehemaligen Spieler aus England zurückgeholt, der die erste Sturmreihe verstärken wird.

Auch Jordan Gogo, der seinen Trainern aus Pforzheim folgte, spielt die wichtige Position des Pfeilers. Europameister Carlos Soteras-Merz wird in der Hintermannschaft der Heidelberger spielen und hat die "Rhinos" aus dem Schwarzwald verlassen. Bei der RGH trifft er auf den den Europameister Tim Biniak, der ebenso wie Bruder Louis aus Heusenstamm die Reise zur RGH angetreten hat.

Zusammen mit Rückkehrern aus Langzeitverletzungen wie Manuel Müller oder Nils Schindler dürfte die RGH einen der stärksten Kader der Liga beisammen haben. Passend dazu gibt Manager Ralf Schindler auch zu, "mindestens ins Halbfinale" zu wollen.

Vergleichsweise bescheiden gibt man sich beim Aufsteiger SC Neuenheim. "Zuerst wollen wir den Klassenverbleib sichern und genug Punkte sammeln, um nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Dann sehen wir weiter." Axel Moser, der Teammanager bei den "Königsblauen", gibt eine klare Richtung vor. Zur Mannschaft, die schnurstracks durch die 2. Liga marschiert ist und den Aufstieg mit 16 Siegen in 16 Spielen geschafft hat, gesellen sich Mick Burisch (Berliner RC), Robert Lehmann und Nicolas Rinklin (RC Rottweil), Marco van Tonder (RGH), Florian Kübe (TSV Handschuhsheim), Mondli Nkosi (Durban Rovers) und Lennart Gugau (U18). Vom Abstieg wird Neuenheim weit entfernt sein, sodass Moser seine Ziele vielleicht schnell nach oben korrigieren kann.

In der zweiten Liga soll es für den Heidelberger Turnverein ins obere Drittel gehen, wie Trainer Thomas Kurzer betont. Das Stichwort lautet Kontinuität: Ohne Abgänge, dafür punktuell verstärkt. Bisher kamen Marco Dörzbacher und Niklas Heiß vom TSV Handschuhsheim, laut Kurzer sollen das aber nicht die letzten Neuzugänge sein.