Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Juri Knorr sorgt für Harz und Öl. Harz, damit der Ball klebt, Öl, damit die Hände nach dem Training (oder Spiel) nicht mehr kleben. "Eigentlich ganz entspannt", sagt der 21-Jährige zur RNZ über sein neues Amt: "Da gibt’s schlimmere Jobs."

Ob die Handballer der Rhein-Neckar Löwen am Donnerstagabend (19 Uhr/Sky) auch mit guter Laune ihre Klebehände säubern können?

Die Bundesliga beginnt – bei den "Recken" der TSV Hannover-Burgdorf geht’s für die Mannschaft von Cheftrainer Klaus Gärtner direkt ans Eingemachte. Die Vorbereitung war kurz, die Anzahl der Spiele gering. So sagte der Übungsleiter vor einigen Tagen nach dem Test gegen die HSG Wetzlar: "Ich glaube kein Trainer sagt, dass er die Mannschaft nach der Vorbereitung dort hat, wo er sie haben will."

So pausierten Stammtorwart Andreas Palicka und Linksaußen Uwe Gensheimer fast die gesamte Zeit, auch Knorr stieg erst später mit ein. Der Neuling, der als Nationalspieler aus Minden zu den Löwen gewechselt ist, sagt: "Mit GWD hatten wir in den vergangenen zwei Jahren jeweils den Saison-Aufakt in Hannover. Und wir haben immer verloren." Er lacht: "Deshalb wär’s ganz schön, da auch mal zu gewinnen."

Die "Recken" – der ehemalige Verein von Löwe Mait Patrail – werden übrigens von Christian Prokop trainiert. Der wird vielen Handball-Fans noch von der Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland bekannt sein, als er als Bundestrainer das DHB-Team auf den vierten Platz führte. In Hannover hat er nun wieder einen Job als Vereinstrainer gefunden – Selbstvertrauen sammelte sein Team noch vor einigen Tagen, als es den letzten Test gegen Bundesliga-Aufsteiger HSV Hamburg mit 27:26 gewinnen konnte. Nun ja, weil’s in dieser Saison vermutlich hinter den norddeutschen Spitzenteams aus Kiel und Flensburg relativ eng zugehen wird, wäre ein Auswärtserfolg der Löwen zum Saisonauftakt sehr wertvoll.

Doch wie realistisch ist das? Die bisherigen Ergebnisse haben quasi keine Aussagekraft. Wo man wirklich steht, sieht man erst, wenn – in der ZAG Arena in Hannover – das Licht an geht. Zumal schon an diesem Sonntag (18 Uhr/Sky) das erste Heimspiel gegen den SC Magdeburg – ebenfalls ein direkter Konkurrent um die europäischen Plätze – ansteht. Anlaufzeit? Fehlanzeige!

Apropos Europa: Die Glücksfee hat den Löwen in der 2. Qualifikationsrunde zur EHF European League ein Los beschert, das wahrscheinlich zwiespältig aufgenommen wurde. In Hin- und Rückspiel (21./28. September) trifft man auf Benfica Lissabon – die portugiesische Hafenstadt ist sicherlich eine Reise wert; blöd nur, dass dort mittlerweile auch richtig guter Handball gespielt wird.

So sagte Gärtner: "Das ist ein sehr attraktives Los für uns und gleichzeitig eine sportlich richtig schwere Hürde."

Die Löwen werden in den kommenden Tagen und Wochen viel unterwegs sein. Sie sollten schonmal ihre Koffer packen – bloß Harz und Öl nicht vergessen.