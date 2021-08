Heidelberg. (tib) Eigentlich ist Mamadou Diocou gar nicht schüchtern. Vergangenen Samstag sah’s aber kurzzeitig etwas anders aus. Der quirlige Neuzugang der Rhein-Neckar Löwen hatte nach dem Pflichtspielauftakt in Östringen gerade das letzte Autogramm geschrieben und wollte in die Umkleidekabine verschwinden – da fing ihn die RNZ ab und begrüßte ihn in seiner neuen Heimat.

"Ich weiß nicht, ob ich einfach so mit den Medien sprechen darf", sagte Diocou. Der vom FC Barcelona gekommene Linkshänder ist vorsichtig: neues Land, neue Leute, neue Sitten.

Als dann aber sein Kumpel Philipp Ahouansou vorbeilief und dem Neuling versicherte, dass alles in Ordnung sei, fing Diocou an zu plaudern.

"Ich fühle mich schon sehr wohl hier", sagt er: "Bald geht die Bundesliga los. Ich freue mich sehr, bin aber auch ein bisschen nervös – das ist normal." Klar, mit seinen 21 Jahren hat er zwar schon bei den Profis des FC Barcelona gespielt, will nun aber während den nächsten zwei Spielzeiten, in denen er an die Löwen ausgeliehen ist, Erfahrungen in der stärksten Liga der Welt sammeln.

Obwohl er sich auf Rechtsaußen mit Patrick Groetzki die Position teilt, ist sein erster Ansprechpartner im Team kein alter Hase, sondern ein weiterer Neuzugang. Nationalspieler Juri Knorr und Diocou kennen sich bereits sehr gut aus gemeinsamen Tagen in Barcelona.

"Er war mitentscheidend für meinen Wechsel", sagt Diocou: "Juri und ich verstehen uns extrem gut." So haben die beiden Jungs noch in Barcelona zusammengewohnt, nun sind sie nach Heidelberg gezogen. Diocou: "Wir wohnen nicht zusammen, aber nah beieinander. Das war mir wichtig – das ist perfekt für mich."

Diocou stammt aus dem Senegal, seine Familie lebt weiter in Madrid. Kurz bevor es für ihn zur Vorbereitung nach Deutschland gehen sollte, infizierte er sich mit dem Coronavirus. Zwar blieb er symptomfrei, die Einreise verzögerte sich aufgrund der Regelungen aber.

Dass sich das Warten gelohnt haben könnte, zeigte das vergangene Wochenende. In der Euro-League-Qualifikation gelangen ihm gegen Ankara in zwei Spielen elf Tore – mit einigen Trickwürfen gab’s vom Spanier schon mal eine Kostprobe, was die Fans erwarten können.

Und zappelt der Ball im Netz, wird die Schüchternheit schnell abgelegt. Diocou zeigt dann den doppelten Bizeps-Muskel als Jubel! Uns verriet er: Eigentlich handelt es sich dabei um einen Tanz. "Ich habe in der Kabine zu einem bestimmten Song getanzt und dann haben alle gesagt, dass ich das auch nach meinen Toren machen soll", lacht Diocou. Es handelt sich um den Hit "King Kong" des französischen Rappers MHD.

Mamadou Diocou macht einfach Spaß – er will auch auf der großen Bühne Bundesliga die Muskeln spielen lassen. Einige Fans werden sicher mittanzen!