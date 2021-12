Von Tillmann Bauer

Nürnberg. Der HC Erlangen hat eine Social-Media-Abteilung, die mitdenkt. So grinste hinter dem 22. Türchen des digitalen Adventskalenders nicht irgendein Spieler des Handball-Bundesligisten, sondern eben der einzige HC-Spieler, der einst für die Rhein-Neckar Löwen auflief.

Steffen Fäth (und ein passender Gönner) spendierten ein Gourmet-Paket mit Wein, Olivenöl und Marmelade.

Sportlich gab‘s am Mittwochabend dagegen nichts zu verschenken, aber so wirklich gar nichts. Während sich der HC Erlangen in einen Rausch spielte, setzte es für die Rhein-Neckar Löwen eine heftige Pleite – die traditionell schwere Bundesliga-Auswärtspartie in Nürnberg ging mit 26:36 (14:18) völlig in die Hose.

"Das, was wir gemacht haben", sagte Löwen-Trainer Klaus Gärtner kurz nach dem Abpfiff zur RNZ, "war inakzeptabel." Und weiter: "Ich habe keine Erklärung, das darf nicht passieren."

Das Schlimmste an der auch in der höhe verdienten Pleite war nicht, dass man in der Tabelle mit nun 14:18-Punkten weiter im tristen Mittelfeld auf der Stelle tritt, sondern die Art und Weise, wie das Spiel verloren ging. Die Rhein-Neckar Löwen wurden beim HC Erlangen – ebenfalls ein Mittelfeldklub – im zweiten Abschnitt zeitweise düpiert.

Welch Vorführung vor dem Fest, die besinnlichen Weihnachtstage sind damit erst mal gelaufen.

Während Coach Gärtner und seine Jungs ratlos auf dem Feld standen, sangen die frenetischen Zuschauer auf der Tribüne. Apropos: Es war eine tolle, aber wohl verbotene Atmosphäre mit rund 500 Zuschauern, die trotz Geisterspiel als Aufbauhelfer in die Arena kamen.

Sie klatschten, sangen, schwangen Fahnen. Das beeindruckte: Steffen Fäth, der im ausliegenden Spieltagsheft Champignon-Rahmsoße als Lieblingsgericht angab, legte gut los, danach übernahmen seine Teamkollegen und spielten sich schnell eine Führung heraus (7:4/10. Minute). Da half es auch nicht, dass die Gelben von der mitgereisten Geschäftsführerin Jennifer Kettemann von der Tribüne aus angefeuert wurden – der Rückstand betrug schon zur Pause vier Tore.

Die Gründe: Erst vergab Jannik Kohlbacher zweimal glockenfrei vom Kreis, danach leisteten sich seine Rückraum-Kollegen einen technischen Fehler nach dem anderen. Albin Lagergren brauchte nur rund fünf Sekunden nach seiner Einwechslung, um den Ball zu verlieren. Der Schwede legte noch vor der Pause drei (!) weitere haarsträubende Fehler nach. Und saß dann erst mal auf der Bank.

Wer nach dem Seitenwechsel Besserung erwartete, irrte gewaltig.

Denn da ging das Übel erst richtig los. Wer auch auf dem Feld ein gelbes Trikot trug, ließ Konzentration vermissen. Als der HCE schnell auf 21:15 (34. Minute) stellte, zog Coach Gärtner mit einer Auszeit die Reißleine und stellte auf die Angriffsvariante mit dem siebten, zusätzlichen Feldspieler um.

Weil dabei aber – logischerweise – niemand im eigenen Tor steht, sollten Fehler noch dringender vermieden werden. Das misslang vollkommen. Gefühlt endete jeder Angriff mit einem Ballverlust und wurde eiskalt bestraft.

Hängende Köpfe und völlige Verunsicherung war das Resultat bei den Rhein-Neckar Löwen. Als der HC Erlangen rund 20 Minuten vor dem Ende mit 29:18 (44.) führte, war die Begegnung nicht nur längst entschieden, sondern die Blamage im letzten Spiel vor den Festtagen perfekt. Gärtner meinte: "Wir haben komplett die Kontrolle verloren. So dürfen wir nicht auftreten – das war eine Katastrophe."

Anders ist das leider nicht zu sagen.

Ach ja, zum Schuss noch etwas Schönes: Um das Gourmet-Paket zu gewinnen, musste Fäths Jugendverein erraten werden. Das ist der VfL Goldstein in der Nähe von Frankfurt. In diesem Sinne: Viel Glück und guten Appetit!

Erlangen: Firnhaber 6, Jeppsson 4, Fäth 3, Sellin 5, Steinert 7/1, Büdel 6, Bissel 3, Metzner 1, Overby 1.

Löwen: Nilsson 1, Schmid 4, Groetzki 1, Gensheimer 6/2, Kohlbacher 1, Lagergren 2, Kirkelokke 4, Knorr 1, Horzen 3, Ahouansou 3.

Strafminuten: Overby 4 – Gislason 2, Schmid 2, Horzen 1.

Stenogramm: 2:2 (5.), 5:4 (10.), 10:7 (15.), 12:10 (20.), 13:12 (25.), 18:14 (Halbzeit), 21:15 (35.), 25:17 (40.), 29:20 (45.), 33:22 (50.), 34:26 (55.), 26:36 (Ende).