Von Tillmann Bauer

Mannheim. Der Turn- und Sportverein Grün-Weiß Dankersen steht für Tradition. GWD Minden war dabei, als die Bundesliga gegründet wurde, fuhr seitdem Meistertitel und Pokalerfolge ein, Weltmeister Christian Zeitz schnürt dort mit 41 Jahren noch immer die Schuhe, Juri Knorr (die Hoffnung der Rhein-Neckar Löwen) reifte dort zum Nationalspieler – in der Handball-Welt ist die 80 000-Seelenstadt in Ostwestfalen schlicht Kult.

Aber: Für GWD Minden läuft’s in dieser Saison ähnlich schlecht wie für die Rhein-Neckar Löwen; ja noch deutlich schlechter. Sie stehen am Tabellenende, haben erst ein Spiel gewonnen und jüngst Sportgeschäftsführer Frank von Behren gefeuert.

Na dann – im direkten Duell der beiden kriselnden Klubs, die den eigenen Ansprüchen weit hinterherhinken, gab’s am Donnerstag in der SAP Arena einen 31:27 (15:9)-Erfolg für die Löwen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen (gegen Lemgo und Flensburg) war dieser Sieg zwar eine positive Nachricht für die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner – alles andere als ein Heimerfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht wäre aufgrund der gewaltigen Unterschiede der finanziellen und sportlichen Voraussetzungen aber nur schwer vermittelbar gewesen.

"Wir haben das Spiel lange kontrolliert", sagte Coach Gärtner zur RNZ: "Gegen Ende haben wir dann den Rhythmus verloren." So stand’s fünf Minuten vor Schluss noch 29:26. Das war mit vielen Unkonzentriertheiten verbunden, machte aber (diesmal) nichts – weil Minden noch mehr Fehler produzierte.

Doch der Reihe nach: Es durfte sich Knorr von Beginn gegen seine Ex-Kollegen beweisen – Akzente setzte aber nicht er, sondern die (so gefürchtete) Achse zwischen Andy Schmid und Jannik Kohlbacher. Weil der Mittelmann seinen Kreisläufer mehrfach schön freispielte ("Kohli" traf insgesamt sechsmal), stand’s schon nach zehn Minuten 6:1.

Da merkten die (nur) 2901 Zuschauer, die in die Mannheimer Multifunktionshalle gepilgert waren, in welche Richtung sich diese Partie entwickeln sollte.

Dass die Anzahl der Gegentreffer an diesem Abend für die Löwen, die auf die angeschlagenen Uwe Gensheimer und David Späth verzichten mussten, bis zur 48. Minute überschaubar blieb, konnte durch zwei Dinge erklärt werden: Zum einen stand vor Schlussmann Nikolas Katsigiannis die 5:1-Deckung anfangs gut, war beweglich und aufmerksam. Zum anderen war das, was die Ostwestfalen als Angriffsleistung anboten, erschreckend schwach und unterstrich nochmals, warum sie im Tableau dort stehen, wo sie stehen. Ganz unten.

Weil’s aber auch auf Seiten der Löwen einige haarsträubende technische Fehler und Pässe ins Nirgendwo gab, war die Partie länger offen, als sie es sein musste. Deshalb wurde’s in den Schlussminuten noch mal etwas spannender. Richtig kritisch aber nicht.

"Minden wird von vielen unterschätzt", sagte Gärtner danach: "Aber jeder Sieg in der Bundesliga ist wichtig – gegen jede Mannschaft." Sehr auffällig: Gensheimer-Ersatz Benjamin Helander machte ein gutes Spiel, brachte zehn von zwölf Würfen im Tor unter – und bekam dafür von Gärtner ein Extralob.

Was bleibt also? Mit 11:11-Punkten ist das Konto der Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga nun zumindest nicht mehr negativ, sondern ausgeglichen. Ansonsten war’s ein Erfolg gegen harmlose Mindener. Nicht mehr, nicht weniger.

Löwen: Schmid 5/4, Helander 10/3, Groetzki 1, Nilsson 1, Kohlbacher 6, Lagergren 3, Diocou 3, Kirkelokke 1, Ahouansou 1.

Minden: Meister 3, Korte 3, Jukic 1, Urban 8/4, Grebenc 1, Schluroff 6, Darmoul 4, Kranzmann 1.

Strafminuten: Horzen 2, Lagergren 2 – Staar 2, Thiele 2.

Stenogramm: 2:1 (5.), 6:1 (10.), 9:4 (15.), 10:4 (20.), 12:8 (25.), 15:9 (Halbzeit), 17:12 (35.), 21:16 (40.), 24:18 (45.), 27:22 (50.), 29:25 (55.), 31:27 (Ende).

Zuschauer: 2901.