Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Ljubomir Vranjes hat eigentlich schon alles gesehen. Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, Pokalsieger – da kommt man rum in der Welt.

"Es gibt wirklich nicht viele Handball-Hallen, in denen ich noch nie war", entgegnete der Trainer der Rhein-Neckar Löwen auf unsere Frage, ob er den SNP Dome in Heidelberg-Kirchheim kenne: "Vorbeigefahren bin ich leider noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich dort schon einmal gespielt habe."

Nun ja, der ehemalige schwedische Weltklasse-Mittelmann hat seine aktive Spielerkarriere 2009 beendet, die Großsporthalle an der Speyererstraße wurde erst vergangenes Jahr eröffnet.

Dafür hätte Vranjes wohl eine Zeitmaschine gebraucht.

Mehr Zeit ist auch das, was sich jeder Trainer einer Sportmannschaft wünscht. Nachdem erst vor wenigen Tagen die Europameisterschaft beendet wurde, geht’s für die Rhein-Neckar Löwen schon am Sonntag (18 Uhr/Sky) ohne Anlaufzeit in das wahrscheinlich interessanteste Spiel des Jahres: Im Pokal-Viertelfinale wollen die Badener in Heidelberg gegen den THW Kiel für die Überraschung sorgen und vielleicht doch das Ticket fürs Final Four nach Hamburg buchen.

"Da geht’s quasi direkt von null auf hundert", sagt Vranjes: "Wir wissen, dass wir kaum Druck haben. Wir sehen dieses Spiel als große Chance und verspüren vielmehr Vorfreude."

Das merkte man auch beim Trainer selbst. Im Online-Gespräch am Freitag wirkte der Schwede locker, entspannt und trotzdem fokussiert. Er berichtete, dass Kapitän Uwe Gensheimer zwar noch kein Training unter seiner Leitung absolviert habe – dennoch bestehe etwas Hoffnung auf einen Kurzeinsatz.

"Von null auf hundert"

Außerdem: Die EM-Fahrer Albin Lagergren (Schweden), Niclas Kirkelokke (Dänemark) und Ymir Örn Gislason (Island) sind zwar verständlicherweise etwas müde, aber allesamt einsatzbereit.

Über die Zusammenarbeit mit Ex-Chefcoach Klaus Gärtner meinte er: "Klaus arbeitet jetzt hinter den Kulissen. Er ist nicht mehr im Trainingsbetrieb, sondern hat stetig Kontakt zu mir und gibt seine Erfahrungen und Tipps weiter."

Übrigens: Mit einer Rückkehr des seit knapp zwei Jahren verletzten Mikael Appelgren (Knie/Schulter) wird’s an diesem Sonntag noch nichts. Vranjes meinte aber: "Wir rechnen mit ihm im März."

Das Pokal-Final-Four ist übrigens Ende April. Damit dieser Traum vielleicht doch Wirklichkeit und gegen die stets starken Zebras nicht zum Albtraum wird, müssen die Löwen über sich hinauswachsen. Vranjes sagt: "Klar haben wir den Schwerpunkt auf die Abwehr gelegt, aber wir müssen auch im Angriff viel disziplinierter werden." Den größten Respekt, so der ehemalige Flensburger Erfolgstrainer, habe er vor allem vor den Ballgewinnen und schnellen Gegenstößen der Kieler.

Der Trainer hofft deshalb bei seinem ersten Pflichtspiel als Löwen-Bändiger auf die Unterstützung der Zuschauer. 2100 Tickets gingen bis Freitag bereits über die Theke, 400 Karten sind somit noch verfügbar.

Und auch wenn Ljubomir Vranjes den Heidelberger SNP Dome (noch) nicht kennt. Vielleicht wird sich der Schwede noch sehr lange an sein erstes Spiel an diesem Ort erinnern.