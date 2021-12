Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Die Pizza-Kartons standen vor der Kabine, so richtig Appetit hatte aber keiner. Die Stimmung beim Jahresabschluss-Abend war bei den Bundesliga-Handballern der Rhein-Neckar Löwen nach der 25:31-Niederlage gegen Hannover bedrückt.

Nun verteilen sich die Nationalspieler vor der anstehenden Europameisterschaft (13. bis 30. Januar) erst einmal in alle Himmelsrichtungen. Für die übrigen Jungs gibt es individuelle Trainingspläne, bis dann Mitte Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt.

Trainer Klaus Gärtner stand am Montagabend im Presseraum der SAP Arena, hatte die Hände in den Hosentaschen und zog sein Fazit für 2021. Er meinte: "Für die Rhein-Neckar Löwen war das natürlich ein absolutes Katastrophenjahr."

Wir fassen kurz und knapp zusammen, was alles geschehen ist.

> Bundesliga: 26 Minuspunkte waren es am Ende der vergangenen Saison. Nun stehen bereits zur Halbzeit 20 auf dem Konto. In der Liga gab’s unzählige Enttäuschungen: Gegen Stuttgart, Erlangen, Lemgo, Hamburg, Melsungen, Hannover, Kiel, Flensburg und Magdeburg wurde verloren. Wenn gewonnen wurde, dann mit Kampf und ohne Glanz. Ein sportliches Highlight sucht man vergebens. Das kurzfristig aufgrund von Corona-Fällen abgesagte Spiel gegen die Füchse Berlin steht als Hinrunden-Partie noch aus.

> Europacup: Es gibt keine internationalen Reisen mehr – erstmals seit 15 Jahren haben die Löwen das europäische Geschäft verpasst. In der 2. Qualifikationsrunde zur EHF European League scheiterten sie an Benfica Lissabon. Das Hinspiel im SNP Dome endete noch 31:31, das Rückspiel ging mit 28:33 verloren. Damit verfehlten die Löwen das erste Saisonziel. Geschäftsführerin Jennifer Kettemann sagte: "Ich bin unglaublich enttäuscht. Das ist nicht unser Anspruch."

> Pokal: Das Final Four ist weiterhin möglich. Nachdem man bereits Leipzig und Stuttgart aus dem Weg geräumt hat, kommt es am 6. Februar 2022 direkt nach der EM zum Kracher im Viertelfinale gegen den THW Kiel. Gespielt wird im Heidelberger SNP Dome. "Da sagt jetzt wieder jeder, dass wir damit die Saison retten können", so Coach Gärtner: "Nein, wir können die Saison nicht retten. Das ist ein anderer Wettbewerb. Fest steht, dass wir eine außerordentliche Leistung bringen müssen." Das Final Four um den DHB-Pokal findet am 23. und 24. April zum letzten Mal in Hamburg statt.

> Neuzugänge: Alle Neuen sind noch sehr jung. Deshalb ist nicht vorauszusetzen, dass sie ohne Anlaufschwierigkeiten funktionieren. Juri Knorr (21) zeigte gute Spiele, in denen seine Klasse im Torabschluss und im Zusammenspiel mit seinen Nebenleuten aufblitzte, aber auch viele Auftritte, bei denen er weit hinter seinen eigenen Erwartungen blieb. Kristjan Horzen (22) zeigt Biss, wenn er spielen darf, ist offensiv wie defensiv aber kein gleichwertiger Ersatz zu Jannik Kohlbacher. Benjamin Helander (23) zahlte seine Einsatzzeiten meist mit soliden Leistungen zurück, verletzte sich nun aber am Sprunggelenk. Mamadou Diocou (21) machte gegen Balingen ein gutes Spiel, lieferte ansonsten aber nur unglückliche Auftritte ab. Klaus Gärtner meint: "Wir sind wahrscheinlich auch zu jung in der zweiten Reihe, um dann noch mal einen Schub von der Bank zu bekommen. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach Fakt." In den nächsten Tagen und Wochen wollen die Löwen noch einen neuen Torhüter präsentieren.

> Trainer: Wenn es im Sport nicht läuft, muss meist der Trainer gehen. Ob das gut oder schlecht ist, darüber lässt sich streiten. Fest steht: Es war von Beginn klar, dass Klaus Gärtner und Sascha Zollinger nur bis Ende der Saison das Sagen haben. Im Sommer 2022 kommt mit Sebastian Hinze der Wunschtrainer vom Bergischen HC. Gärtner stand schon nach der Pleite in Stuttgart kurz vor dem Rücktritt. Er macht sich stets viele Gedanken. Vielleicht zu viele? "Das kann sein", sagt er: "Wir wussten alle, dass es schwierig wird. Aber dass es so kommt, haben wir nicht geahnt. Wir als Trainerteam sind vor allem in der Verantwortung, viele Dinge besser zu machen."

> Störgeräusche: Bei all dem, was neben dem Feld schief lief, muss man aufpassen, nichts zu vergessen. Die Trainer-Rochade noch während der vergangenen Saison von Martin Schwalb zu Klaus Gärtner war – gelinde gesagt – nicht optimal. Oliver Roggisch sitzt nicht mehr auf der Bank, wurde in seinen Kompetenzen als Sportlicher Leiter beschnitten und kümmert sich nun als Sportkoordinator vorerst um die Sponsoren. Der Trainer stellt sich selbst infrage und macht dann doch weiter. Andy Schmid wendet sich in den Sozialen Medien mit einem emotionalen Statement direkt an die Fans. Der einst an Corona erkrankte Juri Knorr vertraut auf seine Antikörper und will sich vorerst nicht impfen lassen. Torwart Andreas Palicka und die Klubführung sind so zerstritten, dass der Vertrag mitten in der Saison aufgelöst wird. Wer bitte soll sich bei all dem Trubel noch auf Handball konzentrieren?