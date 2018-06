Leidende Waldhof-Fans: Weiterhin Zaungast in der Regionalliga Südwest. Foto: dpa

Von Frank Enzenauer

Mannheim/Krefeld. Am Tag nach der überraschenden Entscheidung des Zulassungsbeschwerdeausschusses des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und dem Erfolg des KFC Uerdingen auch abseits des Rasens, am grünen Tisch, wähnt man sich beim SV Waldhof in der Zwickmühle.

"Wir akzeptieren Uerdingen als sportlichen Sieger, und es ist nicht so, dass wir Uerdingen den Aufstieg nicht gönnen", sagt Geschäftsführer Markus Kompp. Andererseits: "So ganz schlau sind wir in diesem Fall noch nicht, normalerweise stellt der DFB ja harte Regeln auf."

Kompp erklärt im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung, der Verein sei "in der Prüfung" und könne weitere Schritte gegen das DFB-Urteil nicht ausschließen. "Wir sind einfach verpflichtet gegenüber unseren Partnern und vielen friedlichen Fans, dass wir uns sachlich beraten."

Ein Kommentar von Frank Enzenauer Es gibt sie also doch noch, die guten Nachrichten: Der DFB kann Geldflüsse nachverfolgen. Musste ja bezweifelt werden von Spottleuten, aufgrund des 6,7-Millionen-Euro-Lochs beim WM-Sommermärchen. Ernsthaftes Unverständnis löst gleichwohl der Fall Uerdingen aus: Warum der große, mächtige, angeblich höchst professionell geführte Verband fünf Tage benötigt, um mit seiner Bank Überweisungen abzuklären, bleibt ein Rätsel. Ein Anruf bei einem Sachbearbeiter hätte gereicht. So aber mutete man dem Relegationssieger Uerdingen eine nervenaufreibende Zitterpartie zu, so ließ man die unerwartet hoffenden Waldhöfer im Ungewissen. Amateure halt ... Jedoch: Die - auch am grünen Tisch - Unterlegenen sollten nicht weitere Kraft verschwenden, indem sie sich einen juristischen Kampf mit dem DFB liefern. Auch so hat der stolze Mannheimer Arbeiterverein genug zu tun, um den Aufstieg in die Dritte Liga endlich zu schaffen - nach drei vergeblichen Versuchen in Serie und gesteigertem Frust. Kriminelle Krawallmacher haben den SVW gezwungen, organisatorisch nachzubessern. Sonst bleibt die Dritte Liga unerreichbar.

Um eine schriftliche Stellungnahme wurde der DFB bereits gebeten, gestern Abend traf sich der Aufsichtsrat der Waldhöfer Spielbetriebs GmbH zu möglichen Konsequenzen.

Krefelds OB jubelt: "Es gibt noch einen Fußball-Gott"

Dass sich der Südwest-Regionalligist, der dem KFC in beiden Aufstiegsspielen unterlegen war, überhaupt noch Hoffnung auf die Dritte Liga machen durfte, lag an einem millionenschweren Detail. Um die Lizenz für die Dritte Liga zu erhalten, hätte der KFC bis zum 29. Mai um 15.30 Uhr einen Betrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro auf ein DFB-Konto überweisen müssen.

Der Verband kam jedoch am Montag zu dem Schluss, dass das Geld am 29. Mai doch pünktlich um 7.50 Uhr bei der Bank war, aber von dieser erst nach Fristablauf auf dem DFB-Konto gutgeschrieben wurde.

Schwer nachvollziehbar ist das Procedere für Kompp: "Regularien sind eben dafür da, eingehalten zu werden." An Verschwörungstheorien, wonach der DFB wegen der Krawalle von Waldhof-Chaoten im Relegationsrückspiel die Uerdinger begünstigte, will sich der SVW-Geschäftsführer ausdrücklich nicht beteiligen.

Chronologie der Turbulenzen Turbulente Tage erlebten die beiden Relegationsteilnehmer um den Drittligaaufstieg, der KFC Uerdingen und SV Waldhof. Die Chronologie der Ereignisse: 24. Mai: Der KFC Uerdingen gewinnt das Hinspiel in Duisburg 1:0 (0:0). Der SV Waldhof zeigt eine gute Leistung. 27. Mai: Im Rückspiel vor über 24 000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion führt Uerdingen 2:1, als nach 82. Spielminuten aus dem Waldhof-Fanblock mehrere Feuerwerkskörper aufs Spielfeld fliegen. Schiedsrichter Patrick Ittrich unterbricht die Partie für zwanzig Minuten, nach Wiederanpfiff und erneuten Böllern erfolgt der Abbruch. Mindestens 45 Personen werden verletzt, 24 Festnahmen vermeldet die Polizei. 28. Mai: Aufstiegsfeier des KFC Uerdingen im Krefelder Rathaus. Der SV Waldhof beschließt auf einer Krisensitzung Sofortmaßnahmen gegen Gewaltexzesse auf der Otto-Siffling-Tribüne. Der Fandachverband Pro Waldhof schließt die Ultras 1999 aus. 29. Mai: Um 15.30 Uhr endet beim DFB die Frist zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit für die Dritte Liga. Das DFB-Sportgericht wertet die abgebrochene Partie zwischen Waldhof und Uerdingen mit 0:2. 30. Mai: Am Abend teilt der DFB in einer Pressemitteilung mit, dass der Antrag des KFC Uerdingen auf Zulassung zur Dritten Liga überprüft wird, weil die Überweisung der Liquiditätsreserve möglicherweise zu spät eingegangen sei. Laut Statuten stiege dann der SV Waldhof auf. 31. Mai: KFC-Präsident und Investor Mikhail Ponomarev beteuert, völlig korrekt gehandelt zu haben und kündigt im Falle des Nicht-Aufstiegs an, sein Engagement zu beenden. KFC-Torhüter René Vollath appelliert via Facebook an den DFB: Auch "Existenzen und Zukunftsaussichten ganzer Familien" stünden auf dem Spiel. 4. Juni: Der DFB-Zulassungsbeschwerdeausschuss sieht keine Fristverletzung durch den KFC Uerdingen, verantwortlich für den verspäteten Zahlungseingang sei die Hausbank. 5. Juni: Der Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH des SV Waldhof erörtert Schritte gegen die Entscheidung des DFB. (enze)

Während die Mannheimer, dreimal in Serie in der Relegation gescheitert, abermals einen emotionalen Tiefschlag verarbeiten müssen, reagieren Fußballfans im Rheinland erleichtert auf das Ergebnis der Zitterpartie.

"Es gibt noch einen Fußball-Gott", jubelt Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD), selbst Mitglied und Dauerkarteninhaber beim KFC. "Wir werden jetzt einfach nochmal feiern", sagt KFC-Mittelfeldspieler Oguzhan Kefkir.

Für die Dritte Liga sieht sich Uerdingen gut gerüstet. Am Dienstag vermeldet der Klub, dass er alle Heimspiele im Stadion des benachbarten Zweitligisten MSV Duisburg austragen dürfe, solange die Modernisierung der altehrwürdigen Grotenburg-Kampfbahn nicht abgeschlossen ist. Erklärtes Ziel von KFC-Investor Mikhail Ponomarev ist das Emporkommen in die Zweite Liga.