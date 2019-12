Von Maik Rosner

München. Kurz vor 12 Uhr verkündete der FC Bayern am Sonntag eine Entscheidung, die im Grundsatz ohnehin nicht infrage stand. Nur die Details wie die Vertragsinhalte und die Laufzeit mussten am Vormittag bei der Zusammenkunft von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit Trainer Hansi Flick noch besprochen werden, ebenso die Sprachregelung des Beschlusses, den 54-Jährigen als Chefcoach zu bestätigen. Eine schwierige Unterredung mit langem Feilschen um Gehaltsfragen war es nicht geworden, und auch die Analyse der sportlichen Situation fiel kurz aus, zumal nach dem 2:0 (0:0)-Sieg gegen Wolfsburg, den Sturmtalent Joshua Zirkzee mit seinem späten 1:0 (86.) erneut auf den Weg gebracht hatte.

Rummenigges Elogen

Das Ergebnis des Gesprächs las sich wie der Ausdruck höchster Anerkennung für Flicks Wirken als Cheftrainer und der fast uneingeschränkten Zuversicht, mit ihm auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Nicht nur bis zum Saisonende, sondern mit einiger Wahrscheinlichkeit auch darüber hinaus. Man habe "sich darauf verständigt, dass Hansi Flick mindestens bis zum Ende der laufenden Saison Cheftrainer (…) bleibt", teilten die Bayern mit, "ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option."

Garniert wurde das Kommuniqué mit Elogen von Rummenigge auf Flick, die Vorgänger Niko Kovac nie ansatzweise vom Vorstandschef hatte vernehmen können. "Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden", wurde Rummenigge zitiert, "unter ihm als Cheftrainer ist die sportliche Entwicklung hervorragend, sowohl was die Qualität unseres Spiels als auch die erzielten Ergebnisse betrifft." Und Salihamidzic wertete neben dem spielerischen Aufschwung auch die späten Siege am Mittwoch in Freiburg (3:1) und nun gegen Wolfsburg als Beleg für Flicks Führungskompetenz sowie als klares Votum der Mannschaft, weiterhin vom langjährigen Assistenten des Bundestrainers Joachim Löw angeleitet werden zu wollen. "Charakterlich so überzeugend" hätten sich die Spieler präsentiert, dass dies zeige, "mit Hansi Flick an der Spitze des Trainerteams auf dem richtigen Weg" zu sein, sagte Salihamidzic, "Hansi verdient unser Vertrauen." Vor allem darum, uneingeschränkt als Cheftrainer anerkannt zu werden, dürfte es Flick in dem Gespräch gegangen sein. Dass ihm seine Arbeit mit seiner Mannschaft und seinem Stab "sehr viel Spaß" mache, hatte er ohnehin immer wieder betont.

Es ist also eine Vereinbarung herausgekommen, mit der sie beim FC Bayern alle glücklich sind, zumal ihnen eine Trainersuche erspart bleiben dürfte. Denn es ist eine Vereinbarung, die in Aussicht stellt, was Triple-Trainer Jupp Heynckes bald nach Flicks Amtsübernahme Anfang November empfohlen hatte. Man besitze "nun die große Chance, über einen längeren Zeitraum einen Trainer zu haben, der eine Epoche prägen kann", schrieb der frühere Münchner Erfolgscoach zuletzt im kicker und bezeichnete Flick als "prädestiniert", "idealen Mann" und "Juwel", das gefördert werden müsse. "Es geht nicht um Momentaufnahmen, sondern um das grundsätzliche Know-how eines Trainers, seine Fachkompetenz und menschliche Note, seine Philosophie", befand Heynckes.

Ähnlich hatte sich Oliver Kahn, ab 1. Januar im Vorstand und bereits in die Flick-Entscheidung eingebunden, geäußert, als er empfahl, sich nicht von großen Namen leiten zu lassen. Zumindest die Option Flick-Ära haben die Bayern nun offiziell proklamiert. Sollte die Rückrunde erfolgreich verlaufen, dürfte Flick auch in die kommende Saison als Cheftrainer gehen. Dann könnte er zudem mit Torwart Alexander Nübel, 23, zusammenarbeiten, der am Sonntag verkündete, den FC Schalke am Saisonende ablösefrei zu verlassen. Laut Bild-Zeitung sind sich die Bayern mit Nübel bereits über einen Fünfjahresvertrag einig. Bestätigt wurde das zunächst nicht. Denkbar ist auch, dass die Bayern wegen Stammtorwart Manuel Neuer Nübel im Sommer zunächst ausleihen, damit er weiter Spielpraxis sammeln kann.

Die Grundlage für eine aussichtsreiche Rückrunde hatten die müden Münchner gegen Wolfsburg erneut dem 18 Jahre alten Niederländer Zirkzee zu verdanken, der sich gerade ein bisschen als Weihnachtsmann fühlen darf. Schon in Freiburg hatte das Talent aus der U23 bei seinem Bundesligadebüt nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt das entscheidende 2:1 erzielt (90.+2). Diesmal traf er nach seiner Einwechselung erneut mit seinem ersten Ballkontakt zum entscheidenden 1:0, ehe Serge Gnabry – ebenfalls wie in Freiburg – den Endstand herstellte (89.).

Mit vier statt acht Zählern Rückstand auf den Herbstmeister RB Leipzig zogen die Bayern nach der erfolgreichen Leisten-OP bei Stürmer Robert Lewandowski und trotz des Muskelbündelrisses bei Javier Martínez samt mindestens sechs Wochen Pause in dem Gefühl in die Winterpause, in der Rückrunde den achten Ligatitel in Serie erreichen zu können. "Wenn wir unseren Stiefel runterspielen, sind wir die bessere Mannschaft", grüßte Kapitän Neuer bereits selbstgewiss gen Leipzig. Auch wegen der offensiven Spielweise unter Flick, mit der in zehn Partien acht Siege errungen werden konnten. Aus Sicht der Münchner sprachen sogar die 1:2-Niederlagen gegen Leverkusen und Mönchengladbach für Flick, weil diese vor allem durch viele vergebene Chancen zustande gekommen waren. Viel mehr Vertrauen kann sich ein Bayern-Trainer kaum wünschen.