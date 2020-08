Der Yart-Yamaha-Pilot Marvin Fritz aus Neckarzimmern will an diesem Wochenende beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans ganz nach vorne. Im Qualifiying hängte er mit seinen Teamkollegen die Konkurrenz ab. Foto: fp

Le Mans. (ds) Normalerweise würde im August schon die Halbzeit der Langstrecken-WM für Motorräder (EWC) eingeläutet werden, doch auch hier kam Corona dazwischen: Für den Neckarzimmerner Yart-Yamaha-Piloten Marvin Fritz und die restlichen Teams und Fahrer der Weltmeisterschaft wurde der Terminkalender 2020 aufgrund der Pandemie von fünf auf zwei Rennen gekürzt.

Dieses Wochenende findet das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Frankreich statt, knapp vier Wochen später ist schon das Finale der EWC in Estoril/Portugal geplant. Die Überseerennen in Suzuka/Japan und Sepang/Malaysia sowie das Rennen auf deutschem Boden in Oschersleben wurden abgesagt. Auch die geplante Gaststarts in der Superbike-WM sind für Fritz vorerst auf Eis gelegt. "Dieses Jahr bin ich noch nicht oft auf dem Motorrad unterwegs gewesen. Normalerweise verdiene ich mir zwischen den Rennen der Langstreckenweltmeisterschaft ein paar Euros als Instruktor bei Renntrainings. Doch auch diese wurden storniert", erzählt der 27-Jährige.

Für den Yart-Yamaha-Piloten ist es eine existenziell ungewisse Zeit. Doch der Badener, der schon oft in seiner Karriere Tiefschläge einstecken musste, blickt positiv in die Zukunft: "Ich habe trotz Lockdown weiterhin mein tägliches Ausdauer-, und Fitnesstraining sowie meinen Ernährungsplan strikt eingehalten. Für Le Mans bin ich topfit. Wir hatten zwar nur insgesamt acht Testtage auf der Yamaha, und nach acht Monaten Rennabstinenz wird es ein anstrengendes Rennen werden, doch gegen unsere Hauptkonkurrenten Suzuki und BMW sollten wir gute Chancen haben, uns in der Meisterschaft zu behaupten."

Ungewohnt wird es für den letztjährigen Gewinner des Malaysia Grand Prix werden, unter Ausschluss von Publikum an der Rennstrecke an den Start zu gehen. "Es gibt sehr strenge Auflagen, Corona-Tests für das verkleinerte Team, Fahrerbesprechung und Meetings nur per Videokonferenz, keine Autogrammstunden, keine Zuschauer vor Ort," so Fritz.

Bereits im Qualifying zum Rennen in Le Mans unterstrichen Fritz und seine Teamkollegen ihre hohen Ambitionen beim 24-Stunden-Rennen. Zusammen mit Niccolo Canepa und Karel Haneka fuhr er auf der Yamaha die beste Zeit. Mit einer durchschnittlichen Zeit von 1:42,255 min. hängte das Team die Konkurrenz ab. Zur Erklärung: Die jeweils besten Zeiten der drei Fahrer werden addiert, und am Ende zählt der Durchschnitt für das Qualifying. Jede Fahrergruppe erhält 20 Minuten Fahrzeit, um eine schnelle Runde zu platzieren, wobei bei der dritten Gruppe der Regen dazwischen kam und Niccolo Canepa beispielsweise keine Runde im Trockenen fahren konnte.