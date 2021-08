So sieht eine Europameisterin aus: Laura Philipp nach dem Ironman in Finnland. Quelle: Instagram

Kuopio/Frankfurt. (nb/dpa) Nach dem Zieleinlauf ließ Laura Philipp ihren Gefühlen freien Lauf. In den Armen ihres Trainers Philipp Seipp, der auch ihr Ehemann ist, schossen der 34-Jährigen am Samstag im finnischen Kuopio die Tränen in die Augen. "Vielleicht war ich ein bisschen emotional nach diesem Sieg", kommentierte die Profitriathletin aus Neckargemünd hinterher die entsprechenden Bilder auf Instagram: "Aber es war ein hartes Jahr bisher, dieser Erfolg bedeutet die Welt für mich." Vor allem dank einer exzellenten Laufleistung überquerte Philipp bei der Ironman-EM nach 8:38:29 Stunden als Erste die Ziellinie – und darf sich nicht nur über den Europameister-Titel freuen, sondern auch über das Ticket für die WM auf Hawaii, dem Sehnsuchtsort aller Triathleten. "Das ist so großartig", strahlte Philipp, die nach anhaltenden Hüftproblemen erst Ende Juli beim HeidelbergMan ein erfolgreiches Comeback gefeiert hatte. Nun setzte die Hawaii-Vierte von 2019 in ihrem erst dritten Langdistanzrennen überhaupt noch einen drauf.

Während des Schwimmens und auf der Radstrecke hatte alles noch nach einem Dreikampf ausgesehen. Wie das Internet-Portal "trig-mag" berichtet, waren die US-Amerikanerin Jocelyn McCauley und Imogen Simmonds aus der Schweiz lange mit Philipp gleichauf. Im abschließenden Marathon konnten sie dann allerdings nicht mehr folgen. Nur 2:52:45 Stunden benötigte Philipp für die 42,2 Kilometer zu Fuß. Über 20 Minuten Rückstand hatte McCauley (8:59:26) als Zweitplatzierte im Ziel.

Weil die Ironman-Verantwortlichen künftig beiden Geschlechtern vermehrt getrennte Plattformen anbieten möchten, suchten die Männer ihren Europameister am Sonntag in Frankfurt. Von 1290 Athleten setzte sich am Ende der Schwede Patrik Nilsson durch. 7:59:18 Stunden hatte der 29-Jährige bei großer Hitze für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 185 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen gebraucht. Für den Zweitplatzierten von 2018 war es der ersten Sieg bei dem Titelkampf in Hessen.

Patrik Nilsson. Foto: RNZ

Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Däne Kristian Høgenhaug (8:00:18) und der Brite David McNamee (8:02:29). Bester Deutscher wurde der Potsdamer Franz Löschke, der nach 8:07:32 Stunden als Fünfter ins Ziel einlief und damit ein WM-Ticket knapp verpasste. Drei dieser sogenannten Slots für den Hawaii-Triathlon wurden dafür vergeben. Da Høgenhaug seinen Startplatz in Kona bereits sicher hatte, darf sich auch der Vierte, der Belgier Pieter Heemeryck, auf die weite Reise freuen.

Nilsson war auf der Laufstrecke 5,5 Kilometer vor dem Ziel am bis dahin führenden Høgenhaug vorbeigezogen. "Frankfurt gehört zu den Rennen, die man mal gewinnen muss", sagte er.