Von Jürgen Berger

Heidelberg. Max Ugrai schrieb entspannt Autogramme, Shyron Ely machte mit einem breiten Lächeln Selfies mit den glücklichen Fans. Ein paar Meter weiter beobachtete Trainer Branislav Ignjatovic stolz, wie seine Spieler im SNP Dome den wichtigen 95:81-Heimsieg über Gießen genossen. "Das ist einer der schönsten Momente meiner Sportkarriere – in der ersten Saison so souverän die Klasse zu halten, ist außergewöhnlich. Das macht mich überglücklich", erklärte der 55-Jährige, ehe er hinterher schob. "Rechnerisch ist zwar noch alles möglich. Aber da muss jetzt schon einiges schieflaufen."

In der Tat sind die Zweifel am Klassenerhalt der MLP Academics in der Basketball-Bundesliga nach den Erfolgen über die direkten Konkurrenten aus Frankfurt und Gießen nur noch theoretischer Natur. Fünf Siege Vorsprung und der jeweils gewonnene direkte Vergleich gegen die Teams aus Hessen – alles spricht für den Liga-Neuling. Das unterstrich auch Matthias Lautenschläger. "Wir haben einen gewaltigen Schritt gemacht und planen ab sofort für die Erste Liga", sagte der Manager. Ab diesem Montag will er Gespräche mit Sponsoren, Spielern und dem Trainerteam führen. "Wie es nach der Klatsche gegen Hamburg zurückgekommen ist, spricht für das Team und seine Mentalität. Wir können stolz auf die Jungs sein. Die Herausforderung wird künftig sein, dass wir es schaffen, in einer gewissen Sachlichkeit zum Erfolg zu kommen und nicht von der Euphoriewelle getragen", erklärte Lautenschläger.

Auch Ignjatovic lobte den Charakter seiner Mannschaft, die ohne Topscorer Brekkott Chapman (Bänderriss im Sprunggelenk) auftrumpfte. Vor allem Kelvin Martin sprang defensiv und offensiv in die Bresche. Der US-Amerikaner kämpfte um jeden Ball und brachte in den entscheidenden Phasen die nötige Energie ins Academics-Spiel. "Mein Highschool-Coach hat immer gesagt, dass gute Spieler in wichtige Spielen ihre Leistung bringen. Daran habe ich mich erinnert", sagte der überragende Akteur. Ignjatovic hält große Stücke auf Martin. Hervorheben wollte der Coach am Samstagabend aber keinen einzelnen Heidelberger Profi, dem von den 2076 Zuschauern gefeierten gesamten Team sollte das Rampenlicht gehören.

Ignjatovic zeigte viele Emotionen, blieb selbst aber bescheiden. "Meine Leistung lasse ich andere beurteilen. In der vergangenen Saison hat jeder von der bravourösen Leistung von Chemnitz mit insgesamt zwölf Siegen gesprochen, wir haben jetzt schon elf Erfolge – und alle Möglichkeiten, das noch zu toppen. Ich weiß, was ich von mir halte, jetzt müssen andere ein Urteil fällen." Aufbau-Mann Niklas Würzner lobte Ignjatovic: "Der Trainer ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs."

Center Ugrai sprach von einer "super eingeschworenen Truppe" – und ergänzte: "Nach der Negativ-Serie mit neun Niederlagen in Folge haben wir uns zusammengerauft. In den letzten Wochen funktioniert es deutlich besser."

Als Belohnung für den Gießen-Coup gab es einen freien Sonntag, danach beginnt die Vorbereitung auf die Partie am Samstag in Crailsheim. "Wir müssen fokussiert weitermachen", betonte Ugrai mit Blick auf die verbleibenden sieben Begegnungen. Zuvor soll aber noch die eigentlich für Sonntag geplante Grillparty in Ignjatovics Garten nachgeholt werden. Die hatte der Coach kurzfristig absagen müssen – "wegen zu viel Schnee".

Spielfilm: 9:9 (3.), 16:16 (6.), 16:21 (7.), 24:24 (1. Viertel), 26:29 (13.), 33:31 (15.), 41:33 (18.), 44:40 (Halbzeit), 51:40 (22.), 55:44 (25.), 66:49 (28.), 68:54 (3. Viertel), 72:54 (32.), 74:63 (34.), 83:67 (36.), 90:72 (38.), 95:81 (Endstand).

Heidelberg: Martin 23 (2 Dreier), Lowery 17 (3), Ugrai 16 (2), Geist 15, Anderson 11 (1), Osaghae 5, Ely 4, Friederici 4, Watkins, Würzner, Heyden, Kuppe.

Gießen: McCullom 20 (3), Koch 17 (3), Omot 13 (1), Fayne 10, Laksa 8 (2), Nawrocki 5, Miller 5, Binapfl 2, Kraushaar 1, Begue, Uhlemann.