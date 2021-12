Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic genießt die Weihnachtszeit. "Seit ich in Deutschland bin, sind das für mich immer die schönsten Tage", sagt der Serbe, der Anfang der 90er Jahre vor dem Krieg aus seiner Heimat geflohen war. Und weil zu Weihnachten Wünsche in Erfüllung gehen, wurde Ignjatovic am vierten Advent vom Fernseh-Kollegen gefragt, was er sich für die kommende Aufgabe der MLP Academics an diesem Montag (19 Uhr/Magenta Sport) gegen Ulm wünschen würde. Die sportlich nahe liegende Antwort nach dem ausgebliebenen "Weihnachtswunder" bei der Niederlage in letzter Sekunde gegen Meister Berlin: "Schnellstmöglich ein Erfolgserlebnis."

Auf dieses wartet der Bundesliga-Aufsteiger mittlerweile bereits seit über zwei Monaten. Sieben Niederlagen hintereinander setzte es seit dem Heimsieg am 23. Oktober gegen Würzburg. Ob Ignjatovics Schützlinge ausgerechnet gegen Ulm, aktuell Tabellenfünfter und die stärkste Auswärtsmannschaft der gesamten Liga, ihrem Coach endlich wieder einen Sieg schenken werden?

Zumindest lagen im Hause Ignjatovic in Ober-Ramstadt bislang noch keine Geschenke unterm Baum. Der wird nämlich bei "Frenki" und Ehefrau Gordana, die orthodoxe Christen sind, erst im neuen Jahr aufgestellt. "Heiligabend ist bei uns am 6. Januar", erklärt der 55-jährige Basketball-Lehrer, der zur Fastenzeit dennoch ein besinnliches Wochenende mitsamt gutem Fisch auf dem Teller genießen konnte.

Und natürlich war der Fokus voll und ganz auf Ulm gerichtet: "Wir haben jeden Tag trainiert", berichtet der Academics-Coach: "Für Urlaub haben wir keine Zeit." Schlag auf Schlag geht es für die Korbjäger auch zwischen den Jahren. Nach Ulm ist vor Frankfurt. Das Duell bei den Skyliners am Donnerstag ist für die Academics eigentlich das wichtigere. Die Hessen stehen mit nur einem Sieg weniger als die Heidelberger auf Rang 17 – und damit einem Abstiegsplatz.

Der kommende Gegner bewegt sich dagegen "auf einem ähnlichen Level wie Alba oder München", sagt Ignjatovic: "Sie spielen nicht umsonst EuroCup." Für ihn zählt Ulm seit Jahren zu den Top-Teams der Liga, bei denen inzwischen durchaus eine gewisse Sehnsucht nach einem Titelgewinn herrsche. Angesprochen auf einen Akteur, der auf Seiten von Ratipharm den Heidelbergern besondere Kopfschmerzen bereiten könnte, muss der Coach schmunzeln. Schließlich verfüge Ulm einerseits über eine gefährliche Guard-Rotation um Top-Scorer Semaj Christon und Urgestein Per Günther, andererseits mit Cristiano Felicio über einen Center mit langjähriger NBA-Erfahrung. Von 2015 bis 2021 stand der Brasilianer, der im Schnitt ein Double-Double auflegt, bei den Chicago Bulls unter Vertrag, wo er einst Teamkollege von Paul Zipser war.

Besonders freuen dürfen sich die gemäß der neuen Corona-Verordnung nur noch 500 zugelassenen Zuschauer im SNP Dome auch auf ein neues Gesicht im Academics-Trikot: Leon Friederici, 26, vergangene Woche aus Weißenfels nach Heidelberg gewechselt, wird sein Debüt geben – und vermutlich sofort viel Verantwortung übernehmen müssen. Denn Jordan Geist wird vermutlich aufgrund einer Fingerverletzung ausfallen. "Er ist jung, hungrig, willig und ein akribischer Arbeiter", sagt Ignjatovic über seinen Neuzugang, der "im Training bereits viele interessante Dinge" zeige: "Man sollte keine Wunder von ihm erwarten, aber ich kann schon jetzt sagen, dass er ein Gewinn für unsere Organisation ist."

Und wer weiß: Vielleicht hilft der Aufbauspieler mit dem starken Distanzwurf ja schon entscheidend mit, dass am Ende endlich mal wieder gejubelt werden darf. Ignjatovic hätte nichts dagegen. Trotz Fastenzeit und noch ohne Weihnachtsbaum: "In Deutschland habe ich schnell gelernt", lacht er, "man muss die Feste feiern, wie sie fallen."