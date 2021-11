Heidelberg. (nb) Die MLP Academics werden das Verletzungspech einfach nicht los: Wie die Heidelberger am Montag verkündeten, fällt Bigman Osasu Osaghae abermals aus. Diesmal für mindestens sechs Wochen. Der 23-jährige US-Amerikaner verletzte sich bei einem Dunking im Training am Finger. Nach einer Röntgenuntersuchung gab es Gewissheit: Eine Operation, um die Knochen des rechten Zeigefingers zu stabilisieren, ist unumgänglich.

Osasu Osaghae. F: vaf

"Es hat keinen Sinn, lange zu lamentieren", sagt Trainer Branislav Ignjatovic, der in der noch jungen Saison bereits den langfristigen Ausfall von Courtney Stockard (Herz-OP) sowie zwischenzeitliche Verletzungen von Rob Lowery, Kelvin Martin und Albert Kuppe verkraften musste. Auch Osaghae hatte Teile der Vorbereitung sowie den Saisonstart aufgrund einer Sprunggelenkverletzung verpasst. "Es gibt einfach diese Jahre", so Ignjatovic, "das Team meistert die Situation bislang vorbildlich."

Beim Aufsteiger, der mit vier Siegen aus sieben Spielen gestartet ist, gelte es nun, "kühlen Kopf zu bewahren, als Mannschaft noch näher zusammenzurücken, gleichzeitig aber den Markt nach möglichen Nachverpflichtungen zu sondieren", so der Serbe, dem in dieser Trainingswoche abermals nur sechs einsatzfähige Spieler zur Verfügung standen. Am Sonntag um 15 Uhr spielen die Academics bei den Niners in Chemnitz.