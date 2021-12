Heidelberg. (miwi) Mit dem Heimspiel gegen die BG Göttingen starten die MLP Academics Heidelberg in den heißen Dezember. Sechs Partien stehen für den Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga bis zum Jahresende an und mit einem Erfolg gegen die Göttinger soll ein stabiler Grundstein für den Endspurt gelegt werden. Bis Donnerstagabend war jedoch offen, unter welchen Voraussetzungen die Partie am Samstag (18 Uhr) im SNP Dome über die Bühne geht.

Ob und wie viele Zuschauer von staatlicher Seite zugelassen werden, ist ungeklärt, da die Landesregierung von Baden-Württemberg angekündigt hat, schärfere Maßnahmen als die bundesweit geltenden Mindesteinschränkungen zu beschließen.

Den Ticketverkauf haben die Heidelberger derzeit gestoppt und es ist sicher, dass keine weiteren Karten mehr verkauft werden. Unabhängig von der Entscheidung der Landesregierung in Stuttgart haben die Academics bereits 1800 und damit mehr Tickets abgesetzt als wohl maximal zugelassen werden. "Für uns wäre es enorm wichtig, wenn uns zumindest eine Teilauslastung von mindestens 50 Prozent ermöglicht wird", sagt Manager Matthias Lautenschläger. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch sportlich erhoffen sich die Heidelberger einen Vorteil, wenn vor Zuschauern gespielt werden kann.

Grundsätzlich ist Lautenschläger mit den Entscheidungen in Berlin und Stuttgart nicht einverstanden. "Wir spielen in einer neuen, modernen Halle, die sehr gut gelüftet ist. Wir haben ein 2G-Plus-Modell und dazu eine Maskenpflicht im kompletten Innenraum", erklärt der Academics-Boss: "Sicherheit geht vor, und diese ist unter den genannten Bedingungen gegeben. Wir können die fehlende Weitsicht der Politik nicht alleine kompensieren und werden so oder so massive finanzielle Unterstützung benötigen."

Mit der Situation der Hallenauslastung beschäftigt sich Branislav Ignjatovic nur am Rande, denn der Trainer der Academics konzentriert sich auf Dinge, die er selbst beeinflussen und verantworten kann. Nach der knappen Niederlage in Chemnitz hatte der Serbe fast zwei Wochen lang Zeit, mit seinem Team zu arbeiten. "Es gibt immer Dinge zu verbessern, auch wenn ich grundsätzlich mit den Leistungen zufrieden bin", sagt der Coach: "Offensichtlich ist aber, dass wir in der Offensive Probleme haben. Deshalb haben wir versucht, ein paar Automatismen zu finden, um in diesem Bereich erfolgreicher zu werden."

Gegen die Göttinger geht es für Ignjatovic außerdem darum, Kamal Baldwin und Stephen Brown zu kontrollieren, die spielstarken Guards der BG. "Diesen Plan haben sicher alle Gegner der Göttinger. Mal geht er gut auf und mal nicht", sagt der Academics-Coach. Die Göttinger sind in der laufenden Spielzeit für Überraschungen gut. Bei Meister Alba Berlin gewann die BG, bei den Hamburg Towers setzte es hingegen eine 46:83-Niederlage.

Keith Wright wird am Samstag seinen Einstand für die Heidelberger feiern. Der Center wurde wegen der Verletzung von Osamu Osaghae zumindest bis Jahresende verpflichtet. "Er hat uns im Training geholfen und hängt sich richtig gut rein", lobt Ignjatovic den US-Amerikaner: "Jetzt müssen wir sehen, ob er uns auch im Spiel mit seiner Qualität weiterbringt."