Mannheim. 17 Spieler in Quarantäne, das Spiel bei 1860 München abgesagt: Der SV Waldhof, der so gut in die Drittliga-Saison gestartet ist, durchlebt momentan eine schwierige Phase. Die RNZ sprach mit Geschäftsführer Markus Kompp.

Markus Kompp, die Spielabsage war die richtige Entscheidung, oder?

Auf alle Fälle. Es war kein fairer sportlicher Wettbewerb mehr möglich. Wir hatten nur noch sieben Mann im Training am Freitag. Trotzdem war es wirklich knapp. Donnerstags war der Stand noch, dass wir spielen müssen. Aber durch den weiteren Corona-Fall und die direkten Kontakt-Personen hat sich die Situation verschärft.

17 Spieler sind in Quarantäne. Unter ihnen befinden sich auch einige Infizierte. Wie geht es ihnen?

Nach meinen aktuellen Infos sind keine richtig schweren Verläufe dabei. Keiner unserer Jungs benötigt eine ärztliche Betreuung. Trotzdem geht es manchen natürlich besser und anderen schlechter. Man muss die Situation aber bei allen im Auge behalten.

Sie waren in der letzten Woche im Urlaub, sollen nach RNZ-Infos aber dennoch einen Großteil der Gespräche aus Island geführt haben …

Ich habe alle entscheidenden Gespräche geführt. Ich hatte eine Stand-Leitung mit dem Mannheimer Gesundheitsamt und dem DFB. In Mannheim stand ich mit Herrn Dr. Schäfer in einem engen Kontakt. Man kann unserem Gesundheitsamt zu ihm nur gratulieren, er macht einen sehr ruhigen und zielorientierten Job. Beim DFB war Herr Hartmann, der dort Spielleiter ist, mein Ansprechpartner.

Dennoch soll vereinzelt auch Kritik laut geworden sein. Nicht jeder soll verstanden haben, dass Sie Ihren Urlaub nicht abgebrochen haben …

Ich hing die letzten zwei Tage nur noch am Telefon. Das war quasi wie Urlaub abgebrochen. Ich hatte mir zwischenzeitlich auch überlegt zurückzukommen. Das Problem war aber, dass man von Island nicht einfach mal so weg kommt. Dafür ist das Land aber wirklich sehr gut vernetzt. Ich war jederzeit erreichbar und konnte auch jeden erreichen. In Mannheim hätte ich auch nicht mehr machen können. Ich kann mich ja nicht mit unseren kranken Spielern zusammensetzen. Ich war mit unserem Aufsichtsrats-Vorsitzenden in einem ständigen Austausch und auch er hat mir gesagt, dass es keinen Sinn macht, vorzeitig zurückzukommen.

Hatten Sie für Ihre Urlaubszeit keine Vertretung am Alsenweg?

Doch, aber als ich gemerkt habe, dass sich das alles in die falsche Richtung entwickelt, habe ich mich selbst eingeschaltet.

Wie geht es jetzt weiter, am Samstag steht eigentlich das Heimspiel gegen Zwickau an!?

Am Dienstag werden weitere Testungen folgen. Danach werden wir sehen, wer vielleicht wieder ins Training einsteigen kann. Am Alsenweg herrschen nun verschärfte Bedingungen. Jeder Mitarbeiter, der auf das Trainingsgelände möchte, muss sich testen lassen. Im Hinblick auf Zwickau können wir nur abwarten.

Was halten Sie von einer allgemeinen Impfpflicht bei Profisportlern?

Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann aber sicherlich sagen, dass man im Teamsport auch eine Verantwortung gegenüber seinen Kollegen hat. Eine höhere Impfquote wäre wünschenswert. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir unsere gute sportliche Ausgangsposition nicht verspielen.

Manche Vereine sollen sich ernsthaft überlegen, künftig nur noch geimpfte Spieler zu verpflichten. Wie steht der Waldhof zu so einem Vorgehen?

Das ist sehr schwierig. Ich glaube, dass es so etwas nicht geben wird. Letztlich wird auch weiterhin die Qualität des Spielers der entscheidende Faktor sein.

Gibt es eigentlich schon einen Anhaltspunkt darüber, wie das Virus in die Mannschaft kommen konnte?

Das nachzuverfolgen gestaltet sich schwierig. Uns interessiert das aber natürlich auch. Wir werden unter der Woche viele Gespräche führen. Und dann schauen, wo unser Hygiene-Konzept möglicherweise versagt hat.