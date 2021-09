Von Rainer Kundel

Mannheim.Eine anspruchsvollere Generalprobe für die am Freitag beginnende Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gibt’s wohl nicht. Die Adler Mannheim haben nach einer merklichen Steigerung im Laufe der Partie den finnischen Meister Lukko Rauma in der Champions Hockey League mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen besiegt und ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale gewahrt. Darüber entscheiden die abschließenden Gruppenspiele gegen die HC Lausanne am 6. und 13. Oktober.

Matchwinner in der schnellen und von intensiven Zweikämpfen geprägten Partie war Nigel Dawes. Der Neuzugang aus der russischen KHL packte während eines starken Schlussdrittels seiner Mannschaft in der 53. Minute seinen gefürchteten Handgelenkschuss aus und verwandelte nach torloser Verlängerung cool auch den einzigen Penalty des Abends. Dagegen parierte Dennis Endras sämtliche fünf Versuche der flinken Finnen, die in den ersten 30 Minuten das Geschehen diktierten und die Adler läuferisch bis an ihre Grenzen forderten.

Pavel Gross hatte ein "A-Game" verlangt, um den Finnen gefährlich zu werden und fühlte sich bestätigt. "In den zweiten 30 Minuten war das sehr solide und kompakt, unser Forechecking wurde besser, wir waren in der neutralen Zone besser am Mann und haben den Gegner zu Scheibenverlusten und Strafzeiten gezwungen." War Rauma anfangs bei ausgeglichener Mannschaftsstärke kaum beizukommen, bot sich den Adlern bereits Mitte des zweiten Drittels die Chance zum Ausgleich. Bei einer doppelten Überzahl über 1:19 Minuten fehlte es jedoch an Entschlossenheit.

"Da haben wir falsche Entscheidungen getroffen, zu oft den Pass gesucht statt zu schießen", sieht Gross noch Verbesserungsbedarf. Als gelungen bezeichnete der Trainer den Reihentausch Lean Bergmann/Tim Wohlgemuth. Der 22-jährige Wohlgemuth wurde aufgrund einer Hüftverletzung drei Wochen ausgebremst. "Ich fühle mich nach dem zweiten Spiel dieser Woche schon viel besser. Der Sieg gegen Rauma ist gut fürs Selbstvertrauen, wir haben vieles gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", freute sich der Allgäuer. Das Kräftemessen auf internationaler Ebene sei zwar "ein Teil unserer Vorbereitung, das sind aber vom Niveau her keine Vorbereitungsspiele, es geht um Punkte und da sind wir mit drei Siegen gut dabei", sieht der Stürmer sein Team gut gewappnet für die Punktehatz der nächsten Monate.

Trotz seiner Erfahrung aus 17 Profi-Jahren zeigte sich Dawes nach den ersten Toren im achten Auftritt für sein neues Team erleichtert: "Es ist schon etwas frustrierend, wenn man ein gutes Spiel macht, aber kein Tor erzielt. Diesmal haben wir als Team gut gearbeitet und uns den Sieg verdient. Wir waren sicher, die Finnen schlagen zu können, im letzten Drittel haben wir dann unser bestes Eishockey gespielt."

Allerdings ist für den Punktspiel-Start der Einsatz von Mark Katic gefährdet, der nach einem heftigen Check Ende des zweiten Abschnitts in der Kabine blieb. Es wäre nach den vier Corona-Fällen (die RNZ berichtete) und Rekonvaleszent David Wolf der sechste Ausfall.

Adler Mannheim – Lukko Rauma 2:1 n.P. (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0); Tore: 0:1 Repo (11.), 1:1 Dawes (53.), 2:1 Dawes (65./Penalty); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Schrader (Bochum); Strafminuten: 8/12; Zuschauer: 3 822.

Tabelle, Gruppe C: 1.Mannheim 8 Punkte (15:8 Tore), 2. Rauma 8 (11:6), 3. Lausanne 5, 4. Cardiff 3.